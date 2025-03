Le maire de la ville d'Ofunato, dans le nord du Japon, a indiqué dimanche que le pire incendie de forêt depuis plus de 50 ans dans ce pays a été maîtrisé.

Le feu a ravagé quelque 2900 hectares près de la ville d'Ofunato. sda

Keystone-SDA ATS

Le feu faisait rage dans les montagnes autour de cette région rurale depuis le 26 février, tuant au moins une personne, endommageant au moins 210 bâtiments et forçant plus de 4200 habitants à fuir leurs foyers, selon les autorités locales.

«A la suite d'une étude aérienne, nous avons estimé que l'incendie ne présentait plus de risque de propagation. Je déclare que l'incendie est désormais sous contrôle», a dit le maire d'Ofunato, Kiyoshi Fuchigami, lors d'une conférence de presse.

L'incendie a dévasté environ 2900 hectares et dépassé un précédent record de 2700 hectares brûlés lors d'un incendie en 1975 sur l'île d'Hokkaido.

Le temps humide qui a débuté mercredi après une période de sécheresse record a contribué aux efforts de lutte contre les incendies.

L'année dernière, le Japon a connu l'été le plus chaud de son histoire, alors que le changement climatique fait grimper les températures dans le monde entier.

Ofunato n'a reçu que 2,5 millimètres de précipitations en février, battant ainsi le précédent record de 4,4 millimètres en 1967 et se situant bien en deçà de la moyenne de 41 millimètres.

Le nombre d'incendies de forêt au Japon a diminué depuis le pic des années 1970. Les incendies de forêt au Japon ont tendance à se produire entre février et mai, lorsque l'air s'assèche et que les vents se lèvent. Ces dernières années, il y a en eu environ 1.300 incendies par an.