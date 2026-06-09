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94 écoles fermées Japon : un ours errant en ville depuis quatre jours capturé

ATS

9.6.2026 - 13:44

Un ours qui errait depuis samedi dans les rues d'une ville au nord de Tokyo entraînant la fermeture de près d'une centaine d'écoles a été capturé mardi à l'issue d'une opération impliquant des dizaines de chasseurs et de policiers.

Des policiers, aidés d'hélicoptères, et chasseurs qui tentaient de localiser l'animal dans une zone résidentielle.
Des policiers, aidés d'hélicoptères, et chasseurs qui tentaient de localiser l'animal dans une zone résidentielle.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.06.2026, 13:44

Des familles terrifiées de la ville d'Utsunomiya, à près de 100 km de la capitale nippone, ont passé une bonne partie de la journée à observer depuis leurs fenêtres des policiers, aidés d'hélicoptères, et chasseurs qui tentaient de localiser l'animal dans une zone résidentielle.

La présence du plantigrade, signalé une première fois samedi matin, a conduit à la fermeture des 94 écoles primaires et collèges de la ville lundi et mardi, après de multiples apparitions de l'ours, dans une galerie marchande, sur un campus universitaire et sur un marché de gros.

Mardi, des dizaines de policiers, de chasseurs et de responsables municipaux ont encerclé une maison où l'ours avait été aperçu et, après un tir pour l'endormir, l'animal a été capturé, a constaté un photographe de l'AFP.

Aperçus depuis trois jours. Japon : des écoles fermées après des signalements d'ours errant dans les rues

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Population soulagée

Issei Okabe, un peintre en bâtiment de 37 ans qui vit dans un appartement à côté de la maison où l'ours s'était réfugié, a confié à l'AFP être «très soulagé».

«Mon enfant va à l'école primaire toute proche... et des informations disaient qu'un ours avait été aperçu dans les environs. Puis j'ai regardé les informations et on a vu notre maison... J'étais tellement surpris. C'est la première fois que j'entends parler d'un ours sauvage à Utsunomiya,» a-t-il ajouté.

Un quotidien local, le Shimotsuke Shimbun, a affirmé que les deux premières tentatives de tranquillisant avaient échoué avant qu'un troisième essai n'atteigne l'animal.

Un responsable municipal avait indiqué lundi à l'AFP qu'il n'était pas clair s'il y avait un ou plusieurs ours errant dans cette ville de 510'000 habitants.

Par ailleurs, un autre ours qui a blessé quatre personnes la semaine dernière dans le département de Fukushima, dans le nord du Japon, était toujours recherché mardi après avoir apparemment réussi à ouvrir une fenêtre pour s'échapper d'un bâtiment, a rapporté NHK.

«Il a déverrouillé la fenêtre». Japon : un ours «extrêmement intelligent» recherché après des attaques

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Un record de 13 personnes ont été tuées par des ours au Japon l'an dernier et les signalements sont en hausse cette année alors que les animaux sortent affamés de leur hibernation. Les plantigrades prospèrent grâce à une abondance de nourriture – des glands, des cerfs et des sangliers – sous l'effet, selon les experts, du réchauffement climatique.

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