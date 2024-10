Un nombre record de femmes ont été élues à la chambre basse du Parlement japonais à l'issue des législatives de dimanche, selon des estimations de médias. Mais elles y restent extrêmement minoritaires, occupant moins de 16% du total des sièges.

Des membres du personnel du Parti démocrate constitutionnel du Japon (CDP), principal parti d'opposition, fixent les plaques des candidats élus au siège du parti, à Tokyo, Japon, le 27 octobre 2024. Selon les sondages de sortie des urnes de Jiji Press, il devrait être difficile pour le Parti libéral démocrate au pouvoir d'obtenir une majorité à la chambre basse du parlement. KEYSTONE

Selon les projections de la chaîne de télévision publique NHK, les femmes ont conquis 73 des 465 sièges de l'assemblée, des chiffres qui devaient encore être confirmés par les résultats officiels.

Lors des précédentes législatives en 2021 au Japon, 45 femmes seulement avaient été élues à la chambre basse.

Le scrutin de cette année comptait également un nombre record de candidates selon les médias locaux: 314 en tout, représentant 23% du total des prétendants.

Fortes inégalités de genre,

Le Japon est en proie à de fortes inégalités de genre, surtout en politique et dans les postes de direction des entreprises. L'écart salarial entre femmes et hommes est très important et le pays est classé 118e sur 146 dans le rapport 2024 du Forum économique mondial sur les inégalités femmes-hommes.

Le gouvernement du Premier ministre Shigeru Ishiba, dont le parti a subi une sévère défaite dimanche, comprend 20 membres, dont seulement deux femmes.

Objectif: 35% des femmes d'ici 2025

Mais le gouvernement s'est fixé pour objectif que 35% des candidats à la chambre basse du Parlement soient des femmes d'ici à 2025, contre 18% en 2017.

Au Japon, «les partis politiques, dominés par les hommes, ne sont pas ouverts d'esprit, il est donc difficile de trouver des candidates», a déclaré le mois dernier à l'AFP Momoko Nojo, directrice de l'organisation No Youth No Japan.

«De nombreuses femmes s'occupent également des tâches domestiques, et il est difficile de faire carrière dans la politique tout en s'occupant de sa famille», a ajouté Mme Nojo.

Dans une étude du gouvernement japonais en 2021, un quart des femmes candidates à des élections déclaraient avoir subi du harcèlement sexuel durant leur campagne.

