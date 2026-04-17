JD Vance ou la caricature d'un vice-président américain

En principe, une apparition au mouvement de droite Turning Point USA devrait être un match à domicile pour JD Vance. Mais le vice-président de Donald Trump s'exprime devant des gradins vides, doit se défendre contre les interpellations et justifier son travail. L'ancienne star des républicains est de moins en moins populaire.

JD Vance s'exprime au Turning Point USA le 14 avril . (Chip Somodevilla/Pool via AP) KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Turning Point USA (TPUSA) est une initiative populiste de droite qui promeut des points de vue conservateurs. Elle a été fondée par Charlie Kirk, assassiné en septembre 2025, et est poursuivie par sa veuve Erika Kirk.

Dernièrement, les manifestations de la TPUSA ont attiré des dizaines de milliers de personnes: fin octobre, Erika Kirk a déclaré que personne ne pourrait remplacer son époux au sein de l'organisation. «Mais je vois très bien certaines similitudes entre mon mari et le vice-président JD Vance», a-t-elle relevé.

Le 14 avril, à Athens, dans l'État américain de Géorgie, la situation est tout autre. Erika Kirk ne se produira pas après que, selon l'organisateur, des «menaces très sérieuses» ont été proférées contre la veuve. La tête d'affiche est donc JD Vance, mais il n'attire visiblement pas le public.

Un vide béant malgré les billets gratuits

Peu de gens trouvent le chemin de la salle, qui peut en fait accueillir 8000 personnes, rapporte la chaîne de droite «NewsNation». Et ce, bien que 10 000 tickets gratuits aient été distribués, explique Andrew Kolvet de TPUSA.

Doors were supposed to close at 4 for the Turning Point event that had announced starting time at 5. I got in a few after 4 and this is the scene: pic.twitter.com/YWP5m2q1i8 — Matthew Boedy (@MatthewBoedy) April 14, 2026

«Il s'est avéré que le système de vente de billets a été utilisé à tort et à travers. Des groupes de gauche ont essayé de s'approprier les billets. Mais nous avons tout de même eu plus de 2000 personnes, principalement des étudiants, ce qui correspond à une grande manifestation universitaire», déclare Kolvet à propos de la «super manifestation».

Same at 5 https://t.co/FhoJs0GmVu — Matthew Boedy (@MatthewBoedy) April 15, 2026

Peut-être que certains visiteurs ne sont pas venus parce qu'Erika Kirk n'était pas présente. Mais la faible affluence montre peut-être aussi à quel point la locomotive de la manifestation est impopulaire: «J.D. Vance est le nouveau vice-président le plus impopulaire de l'histoire», constate le «Washington Monthly».

Le vice-président le plus impopulaire de tous

Alors qu'Erika Kirk a beaucoup d'estime pour cet homme de 41 ans, l'opinion publique américaine n'est pas aussi convaincue: certes, 41,7% se disent satisfaits de son travail, mais comme 44,8% sont insatisfaits, cela donne une valeur de -3,1. A titre de comparaison, son patron obtient -0,9.

Le vice-président d'Athens, en Géorgie, peut-il gagner du terrain avec ses déclarations? Vance aborde quelques sujets brûlants, mais il semble peu convaincant. En voici cinq exemples :

Vance sur la querelle de Trump avec le pape

«Je pense qu'il est très, très important que le pape soit prudent lorsqu'il parle de questions théologiques», déclare Vance à propos de la dispute de Donald Trump avec Léon XIV. «L'un des problèmes est qu'il faut être prudent lorsqu'on s'exprime sur des questions théologiques. Il faut s'assurer que c'est ancré dans la vérité».

Le Vatican devrait s'en tenir aux questions morales, dit Vance Le vice-président américain JD Vance exhorte le Vatican à "s'en tenir aux questions morales", après que le pape Léon XIV a dit ne pas avoir "peur" de l'administration américaine. 14.04.2026

Vance sur la guerre en Iran

Vance a négocié à Islamabad au Pakistan avec le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf: est-il le bon interlocuteur ? «On ne sait jamais», explique le républicain. Cela fait 49 ans qu'il n'y a pas eu de discussions entre des représentants gouvernementaux de haut niveau, explique Vance.

What the hell is JD Vance talking about?



No wonder why he failed at reaching a deal with Iran. He's just as insane as his boss:



"My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane. Because she and I have an agreement that she's not going to do that,… pic.twitter.com/VJ9IqgERoW — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 12, 2026

Il y a beaucoup de méfiance, mais: «Je pense que les personnes que nous avons en face de nous veulent conclure un accord. [...] Mais on ne sait jamais, n'est-ce pas ? J'ai eu en face de moi des sénateurs américains dont je pensais que nous étions d'accord. Et avec ces gens-là, on ne sait pas, n'est-ce pas ? Mais je ne dis pas qui, vous pouvez le deviner».

Éste Vance está desesperado al igual que el pedofilo. Irán les dió una lección en lo militar y ahora en lo diplomático.

El vicepresidente de EEUU James D. Vance, afirmó que el presidente del país, Donald Trump, busca llegar a "un gran acuerdo" con Irán. pic.twitter.com/bvPGT9ei2p — Adel El Zabayar (@Zabayar) April 15, 2026

L'objectif premier des négociations est de priver Téhéran de la bombe atomique. Le cessez-le-feu fait ses preuves. On n'en est pas encore là, car son patron tente le grand coup: «Le président ne veut pas faire un petit marché. Il veut faire une grosse affaire». Trump propose que l'Iran «prospère» économiquement s'il renonce à son arsenal nucléaire.

Vance sur la guerre de Gaza

En réponse à une interjection selon laquelle les Etats-Unis bombardent des enfants, Vance déclare: «Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, la situation humanitaire à Gaza était une catastrophe absolue. Savez-vous qui a obtenu un accord de paix pour Gaza ? Donald J. Trump».

Israel bombed Gaza on 36 of the past 40 days while the war raged in Iran https://aje.news/udp489



[image or embed] — Al Jazeera English (@aljazeera.com) 9. April 2026 um 18:30

Aujourd'hui, plus d'aide humanitaire atteindrait Gaza «qu'à n'importe quel moment au cours des cinq dernières années», affirme-t-il. Washington aurait «pris la situation au sérieux» .

JD Vance got heckled at a Turning Point USA event over Gaza.



His response: blame Biden.



Someone in the room — at a conservative event — stood up and said you’re killing children.



Vance’s answer was to point at the previous administration.



2,000 dead in Lebanon. Al-Khiam… pic.twitter.com/OS3osgvecu — Brian Allen (@allenanalysis) April 14, 2026

En fait, la souffrance des Palestiniens serait due à quelqu'un d'autre: «Alors, Monsieur, si vous voulez vous plaindre de ce qui se passe à Gaza, pourquoi ne pas vous plaindre de Joe Biden et de la dernière administration ? Nous sommes l'administration qui a résolu le problème».

Vance sur la guerre en Ukraine

«Il y a quelqu'un qui est venu me voir [lors d'un événement]», raconte Vance. «Et je suis sûr qu'il s'agissait d'une personne formidable. C'était un Américain d'origine ukrainienne à Cleveland, Ohio. Je me suis présenté au Sénat. Il y a beaucoup d'Américains d'origine ukrainienne à Cleveland, Ohio».

Israel bombed Gaza on 36 of the past 40 days while the war raged in Iran https://aje.news/udp489



[image or embed] — Al Jazeera English (@aljazeera.com) 9. April 2026 um 18:30

Cette élection dans l'Ohio était à l'automne 2022. «Et cette personne a été très excitée parce que j'ai dit : 'Nous devrions arrêter de financer la guerre en Ukraine'. D'accord ? Et visiblement, je continue à le croire».

JD Vance: Stopping funding for Ukraine is one of the things I’m proudest we’ve done in this administration. pic.twitter.com/iJy5453j0J — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 14, 2026

Selon lui, c'est l'une des plus grandes réussites de son administration: «Nous avons dit à l'Europe qu'elle pouvait acheter des armes si elle le voulait, mais les Etats-Unis n'achètent plus d'armes pour les envoyer en Ukraine».

Vance sur le cas Epstein

Oui, Jeffrey Epstein était un «salaud», affirme Vance. Oui, le pédophile décédé avait des «relations extraordinaires» avec les services secrets en Suisse et à l'étranger ainsi qu'avec les riches et les puissants, admet le vice-président. «Je suis probablement plus obsédé par cela que la plupart des personnes présentes dans cette salle», assure-t-il au public.

VANCE DEFENDS TRUMP’S EPSTEIN COMMENTS



“I have to defend the President on this because when he said that it was a hoax, what he was talking about was this democratic idea that he's connected to Epstein…Like, the president has said he knew Jeffrey Epstein, and he was a scumbag.… pic.twitter.com/r0nTR3wszq — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) April 15, 2026

Puis Vance sort cette histoire: «Quand vous voyez quelqu'un dire quelque chose dans un e-mail, le suggérer... Vous savez, il y a un e-mail que j'ai lu il y a quelque temps et qui parlait de... Vous savez, une personne a envoyé un e-mail à Jeffrey Epstein en disant: 'Oh, il y avait des pizzas vraiment sympas et du soda au raisin', ou quelque chose comme ça».

This email between Epstein and JD Vance’s tech oligarch benefactor Peter Thiel where they plan to “collapse” society to create investment opportunities for themselves. pic.twitter.com/xER9FPRzcZ — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 16, 2026

Et à quoi cela fait-il penser à JD Vance ? «Cela ressemblait à la théorie du complot du Pizzagate. Et là, c'était écrit dans l'e-mail d'un type. Et ma réaction a été : nous devrions absolument enquêter sur cette personne». Il le suivra de près si c'est le cas, tonne Vance. Les abus sexuels doivent être punis, «que l'on soit puissant ou non».

"We're not shielding anything."



Vice President JD Vance was asked about the Epstein files Monday and took the opportunity to defend President Trump and his handling of the ongoing saga.



"The president has been very clear," Vance said.



Read more: https://t.co/vRmKhJcCNT pic.twitter.com/3T8Ql5UPs0 — ABC News (@ABC) July 29, 2025

Oui, les puissants doivent être punis, mais il doit défendre le président : «Tout le monde à Palm Beach connaît tout le monde», dit Vance en minimisant la relation de voisinage entre Trump et Epstein. «Le président a dit qu'il connaissait Jeffrey Epstein et que c'était une ordure. Mais il ressort de ces e-mails que Jeffrey Epstein détestait Donald Trump, et Donald Trump détestait Jeffrey Epstein».

Vance comme caricature

Ces derniers temps, le vice-président n'a pas pu faire valoir de succès. Ce ne sont pas seulement les négociations sur l'Iran qui ont d'abord échoué. L'aide apportée par Vance à la campagne électorale du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, aujourd'hui déchu, a également connu un échec spectaculaire.

Au moins, les caricaturistes s'en réjouissent.

War criminals, spitting on the memories of the young men and women they sent off to die… for nothing. May I live long enough to see these monsters face justice. Nuremberg 2.0 will be a spectacle for the entire world to behold. Cartoon by @pxmolina.bsky.social



[image or embed] — Eric Badofsky (@ebadofsky.bsky.social) 20. März 2026 um 05:20

Recurring🧵of cartoons: when you get to the end, click on Read 1 more reply. If you save a cartoon, keep caption w/ artist's name & handle. Previous 🧵s under Feeds tab of my profile. Bruce MacKinnon @mackinnonart.bsky.social



[image or embed] — Fiona "Fi" Webster 🌎🌍🌏 (@fiona-webster22.bsky.social) 14. April 2026 um 23:01

Brilliant. Note: #Vance's shoes are too big for him. Will

he be thrown under the bus by #BillionaireBoys? https://t.co/VrEJ0nyCp3 — Robin Strasser (@robinstrasser) April 14, 2026

Un vice-président à bout de souffle ?

Le journal conservateur «Financial Times» doute désormais qu'il puisse un jour succéder à Donald Trump: «Vance trébuche», constate le journal. «Il n'est donc plus le successeur évident de Trump. Le président a pris l'habitude de taquiner légèrement Vance lors d'événements publics».

JD Vance on Donald Trump’s Truth Social post depicting himself as Jesus:



“Trump was posting a joke and, of course, he took it down because he recognized that a lot of people weren’t understanding his humor in that case.” pic.twitter.com/G6tzb85Urg — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 13, 2026

La «New Republic» de gauche exulte parce que la manifestation TPUSA de Vance en Géorgie était si «embarrassante et vide». Et c'est justement la podcasteuse de droite Candace Owens qui révèle que «Fox News» a montré des images de précédentes réunions TPUSA pour dissimuler le peu d'enthousiasme du public - voir le X-Post ci-dessous.

Candace Owens exposes Turning Point USA for using fake footage on Fox News. She reveals they spliced together old events to hide the fact that Vice President JD Vance spoke to an empty room. The propaganda machine is collapsing in real time. pic.twitter.com/wLLCohwRbS — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 16, 2026

Ce n'est d'ailleurs pas le seul «friendly fire» de Candace Owens: l'activiste de droite tire également à boulets rouges sur Erika Kirk. Elle ne croit pas aux menaces de mort: «Tu as annulé à cause des mauvaises ventes de billets», reproche-t-elle à la veuve. «Les gens ne te croient pas et ne se lèvent pas pour toi parce que tu as du mal à dire la vérité, même sur les faits les plus basiques».

Stop. This is exhausting. You pulled out because of bad ticket sales. For the same reason TPFaith had to “reschedule” the Pastor’s Summit and various other events quietly.

People don’t believe you and don’t line up for you because you struggle to tell the truth about even the… https://t.co/5MWC9SOZo5 — Candace Owens (@RealCandaceO) April 14, 2026

De toute évidence, ça gronde au sein de la communauté MAGA: il reste à voir si JD Vance survivra politiquement à cette crise des républicains.