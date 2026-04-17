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Salle vide, moqueries... JD Vance ou la caricature d'un vice-président américain

Philipp Dahm

17.4.2026

En principe, une apparition au mouvement de droite Turning Point USA devrait être un match à domicile pour JD Vance. Mais le vice-président de Donald Trump s'exprime devant des gradins vides, doit se défendre contre les interpellations et justifier son travail. L'ancienne star des républicains est de moins en moins populaire.

JD Vance s'exprime au Turning Point USA le 14 avril . (Chip Somodevilla/Pool via AP)
JD Vance s'exprime au Turning Point USA le 14 avril . (Chip Somodevilla/Pool via AP)
KEYSTONE

Philipp Dahm

17.04.2026, 04:30

17.04.2026, 08:43

Turning Point USA (TPUSA) est une initiative populiste de droite qui promeut des points de vue conservateurs. Elle a été fondée par Charlie Kirk, assassiné en septembre 2025, et est poursuivie par sa veuve Erika Kirk.

Dernièrement, les manifestations de la TPUSA ont attiré des dizaines de milliers de personnes: fin octobre, Erika Kirk a déclaré que personne ne pourrait remplacer son époux au sein de l'organisation. «Mais je vois très bien certaines similitudes entre mon mari et le vice-président JD Vance», a-t-elle relevé.

Le 14 avril, à Athens, dans l'État américain de Géorgie, la situation est tout autre. Erika Kirk ne se produira pas après que, selon l'organisateur, des «menaces très sérieuses» ont été proférées contre la veuve. La tête d'affiche est donc JD Vance, mais il n'attire visiblement pas le public.

Un vide béant malgré les billets gratuits

Peu de gens trouvent le chemin de la salle, qui peut en fait accueillir 8000 personnes, rapporte la chaîne de droite «NewsNation». Et ce, bien que 10 000 tickets gratuits aient été distribués, explique Andrew Kolvet de TPUSA.

«Il s'est avéré que le système de vente de billets a été utilisé à tort et à travers. Des groupes de gauche ont essayé de s'approprier les billets. Mais nous avons tout de même eu plus de 2000 personnes, principalement des étudiants, ce qui correspond à une grande manifestation universitaire», déclare Kolvet à propos de la «super manifestation».

Peut-être que certains visiteurs ne sont pas venus parce qu'Erika Kirk n'était pas présente. Mais la faible affluence montre peut-être aussi à quel point la locomotive de la manifestation est impopulaire: «J.D. Vance est le nouveau vice-président le plus impopulaire de l'histoire», constate le «Washington Monthly».

Le vice-président le plus impopulaire de tous

Alors qu'Erika Kirk a beaucoup d'estime pour cet homme de 41 ans, l'opinion publique américaine n'est pas aussi convaincue: certes, 41,7% se disent satisfaits de son travail, mais comme 44,8% sont insatisfaits, cela donne une valeur de -3,1. A titre de comparaison, son patron obtient -0,9.

Le vice-président d'Athens, en Géorgie, peut-il gagner du terrain avec ses déclarations? Vance aborde quelques sujets brûlants, mais il semble peu convaincant. En voici cinq exemples :

Vance sur la querelle de Trump avec le pape

«Je pense qu'il est très, très important que le pape soit prudent lorsqu'il parle de questions théologiques», déclare Vance à propos de la dispute de Donald Trump avec Léon XIV. «L'un des problèmes est qu'il faut être prudent lorsqu'on s'exprime sur des questions théologiques. Il faut s'assurer que c'est ancré dans la vérité».

Le Vatican devrait s'en tenir aux questions morales, dit Vance

Le Vatican devrait s'en tenir aux questions morales, dit Vance

Le vice-président américain JD Vance exhorte le Vatican à "s'en tenir aux questions morales", après que le pape Léon XIV a dit ne pas avoir "peur" de l'administration américaine.

14.04.2026

Vance sur la guerre en Iran

Vance a négocié à Islamabad au Pakistan avec le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf: est-il le bon interlocuteur ? «On ne sait jamais», explique le républicain. Cela fait 49 ans qu'il n'y a pas eu de discussions entre des représentants gouvernementaux de haut niveau, explique Vance.

Il y a beaucoup de méfiance, mais: «Je pense que les personnes que nous avons en face de nous veulent conclure un accord. [...] Mais on ne sait jamais, n'est-ce pas ? J'ai eu en face de moi des sénateurs américains dont je pensais que nous étions d'accord. Et avec ces gens-là, on ne sait pas, n'est-ce pas ? Mais je ne dis pas qui, vous pouvez le deviner».

L'objectif premier des négociations est de priver Téhéran de la bombe atomique. Le cessez-le-feu fait ses preuves. On n'en est pas encore là, car son patron tente le grand coup: «Le président ne veut pas faire un petit marché. Il veut faire une grosse affaire». Trump propose que l'Iran «prospère» économiquement s'il renonce à son arsenal nucléaire.

Vance sur la guerre de Gaza

En réponse à une interjection selon laquelle les Etats-Unis bombardent des enfants, Vance déclare: «Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, la situation humanitaire à Gaza était une catastrophe absolue. Savez-vous qui a obtenu un accord de paix pour Gaza ? Donald J. Trump».

Israel bombed Gaza on 36 of the past 40 days while the war raged in Iran https://aje.news/udp489

[image or embed]

— Al Jazeera English (@aljazeera.com) 9. April 2026 um 18:30

Aujourd'hui, plus d'aide humanitaire atteindrait Gaza «qu'à n'importe quel moment au cours des cinq dernières années», affirme-t-il. Washington aurait «pris la situation au sérieux» .

En fait, la souffrance des Palestiniens serait due à quelqu'un d'autre: «Alors, Monsieur, si vous voulez vous plaindre de ce qui se passe à Gaza, pourquoi ne pas vous plaindre de Joe Biden et de la dernière administration ? Nous sommes l'administration qui a résolu le problème».

Vance sur la guerre en Ukraine

«Il y a quelqu'un qui est venu me voir [lors d'un événement]», raconte Vance. «Et je suis sûr qu'il s'agissait d'une personne formidable. C'était un Américain d'origine ukrainienne à Cleveland, Ohio. Je me suis présenté au Sénat. Il y a beaucoup d'Américains d'origine ukrainienne à Cleveland, Ohio».

Israel bombed Gaza on 36 of the past 40 days while the war raged in Iran https://aje.news/udp489

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— Al Jazeera English (@aljazeera.com) 9. April 2026 um 18:30

Cette élection dans l'Ohio était à l'automne 2022. «Et cette personne a été très excitée parce que j'ai dit : 'Nous devrions arrêter de financer la guerre en Ukraine'. D'accord ? Et visiblement, je continue à le croire».

Selon lui, c'est l'une des plus grandes réussites de son administration: «Nous avons dit à l'Europe qu'elle pouvait acheter des armes si elle le voulait, mais les Etats-Unis n'achètent plus d'armes pour les envoyer en Ukraine».

Vance sur le cas Epstein

Oui, Jeffrey Epstein était un «salaud», affirme Vance. Oui, le pédophile décédé avait des «relations extraordinaires» avec les services secrets en Suisse et à l'étranger ainsi qu'avec les riches et les puissants, admet le vice-président. «Je suis probablement plus obsédé par cela que la plupart des personnes présentes dans cette salle», assure-t-il au public.

Puis Vance sort cette histoire: «Quand vous voyez quelqu'un dire quelque chose dans un e-mail, le suggérer... Vous savez, il y a un e-mail que j'ai lu il y a quelque temps et qui parlait de... Vous savez, une personne a envoyé un e-mail à Jeffrey Epstein en disant: 'Oh, il y avait des pizzas vraiment sympas et du soda au raisin', ou quelque chose comme ça».

Et à quoi cela fait-il penser à JD Vance ? «Cela ressemblait à la théorie du complot du Pizzagate. Et là, c'était écrit dans l'e-mail d'un type. Et ma réaction a été : nous devrions absolument enquêter sur cette personne». Il le suivra de près si c'est le cas, tonne Vance. Les abus sexuels doivent être punis, «que l'on soit puissant ou non».

Oui, les puissants doivent être punis, mais il doit défendre le président : «Tout le monde à Palm Beach connaît tout le monde», dit Vance en minimisant la relation de voisinage entre Trump et Epstein. «Le président a dit qu'il connaissait Jeffrey Epstein et que c'était une ordure. Mais il ressort de ces e-mails que Jeffrey Epstein détestait Donald Trump, et Donald Trump détestait Jeffrey Epstein».

Vance comme caricature

Ces derniers temps, le vice-président n'a pas pu faire valoir de succès. Ce ne sont pas seulement les négociations sur l'Iran qui ont d'abord échoué. L'aide apportée par Vance à la campagne électorale du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, aujourd'hui déchu, a également connu un échec spectaculaire.

Au moins, les caricaturistes s'en réjouissent.

War criminals, spitting on the memories of the young men and women they sent off to die… for nothing. May I live long enough to see these monsters face justice. Nuremberg 2.0 will be a spectacle for the entire world to behold. Cartoon by @pxmolina.bsky.social

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— Eric Badofsky (@ebadofsky.bsky.social) 20. März 2026 um 05:20

Recurring🧵of cartoons: when you get to the end, click on Read 1 more reply. If you save a cartoon, keep caption w/ artist's name & handle. Previous 🧵s under Feeds tab of my profile. Bruce MacKinnon @mackinnonart.bsky.social

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— Fiona "Fi" Webster 🌎🌍🌏 (@fiona-webster22.bsky.social) 14. April 2026 um 23:01

Un vice-président à bout de souffle ?

Le journal conservateur «Financial Times» doute désormais qu'il puisse un jour succéder à Donald Trump: «Vance trébuche», constate le journal. «Il n'est donc plus le successeur évident de Trump. Le président a pris l'habitude de taquiner légèrement Vance lors d'événements publics».

La «New Republic» de gauche exulte parce que la manifestation TPUSA de Vance en Géorgie était si «embarrassante et vide». Et c'est justement la podcasteuse de droite Candace Owens qui révèle que «Fox News» a montré des images de précédentes réunions TPUSA pour dissimuler le peu d'enthousiasme du public - voir le X-Post ci-dessous.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul «friendly fire» de Candace Owens: l'activiste de droite tire également à boulets rouges sur Erika Kirk. Elle ne croit pas aux menaces de mort: «Tu as annulé à cause des mauvaises ventes de billets», reproche-t-elle à la veuve. «Les gens ne te croient pas et ne se lèvent pas pour toi parce que tu as du mal à dire la vérité, même sur les faits les plus basiques».

De toute évidence, ça gronde au sein de la communauté MAGA: il reste à voir si JD Vance survivra politiquement à cette crise des républicains.

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