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Accord USA-Iran Le vice-président américain, JD Vance, en route vers la Suisse 

Angelica Zermatten

20.6.2026

Le vice-président américain JD Vance a décollé samedi de Washington vers la Suisse, a annoncé son porte-parole, avant le début des discussions prévues dimanche avec l'Iran.

Le vice-président américain JD Vance a décollé samedi de Washington.
Le vice-président américain JD Vance a décollé samedi de Washington.
sda
,

Agence France-Presse, Keystone-ATS

20.06.2026, 22:39

20.06.2026, 22:57

Il va y rejoindre l'émissaire Steve Witkoff et le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, déjà sur place.

Ces discussions devraient durer «quelques jours», a affirmé JD Vance à la presse avant d'embarquer, précisant qu'il ne pourrait rester «qu'un jour ou deux».

«J'espère qu'on va faire des progrès sur la question nucléaire et sur la question du cessez-le-feu au Liban. Ce sont les deux points principaux sur lesquels je pense que nous allons nous concentrer», a-t-il ajouté.

De son côté, le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau a confirmé en soirée à Keystone-ATS l’arrivée de la délégation iranienne en Suisse. «Celle-ci se rend actuellement au Bürgenstock (NW) dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord (MoU) signé entre les États-Unis et l’Iran».

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12.06.2026

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