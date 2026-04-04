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Ultimatum «Je déchaînerai les enfers» : Trump donne 48 heures à l'Iran pour plier

Basile Mermoud

4.4.2026

Donald Trump a donné samedi «48 heures» à l'Iran pour «conclure un accord ou rouvrir le détroit d'Ormuz», sans quoi les Etats-Unis déchaîneraient «les enfers sur eux».

Le 26 mars, Donald Trump avait émis un ultimatum de 10 jours à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz (archives).
Le 26 mars, Donald Trump avait émis un ultimatum de 10 jours à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz (archives).
AFP

Agence France-Presse

04.04.2026, 16:40

04.04.2026, 17:05

«Vous vous souvenez quand j'ai donné 10 jours à l'Iran pour CONCLURE UN ACCORD ou ROUVRIR LE DETROIT D'ORMUZ. Le temps presse - 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux. Gloire à DIEU!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social en ce week-end pascal.

«48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux. Gloire à DIEU!»

President Donald Trump answers questions from reporters after signing an executive order in the Oval Office of the White House Tuesday, March 31, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

Donald J. Trump

Président des Etats-Unis

Le 26 mars, Donald Trump avait émis un ultimatum de 10 jours à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, voie maritime critique pour l'économie mondiale et bloquée par l'Iran depuis le début de la guerre.

L'ultimatum avait alors été fixé au «lundi 6 avril à 20H00, heure de Washington». En l'absence d'une réouverture du détroit, le président américain avait menacé de détruire les centrales électriques en Iran.

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