Donald Trump a donné samedi «48 heures» à l'Iran pour «conclure un accord ou rouvrir le détroit d'Ormuz», sans quoi les Etats-Unis déchaîneraient «les enfers sur eux».

Le 26 mars, Donald Trump avait émis un ultimatum de 10 jours à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Vous vous souvenez quand j'ai donné 10 jours à l'Iran pour CONCLURE UN ACCORD ou ROUVRIR LE DETROIT D'ORMUZ. Le temps presse - 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux. Gloire à DIEU!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social en ce week-end pascal.

«48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux. Gloire à DIEU!» Donald J. Trump Président des Etats-Unis

Le 26 mars, Donald Trump avait émis un ultimatum de 10 jours à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, voie maritime critique pour l'économie mondiale et bloquée par l'Iran depuis le début de la guerre.

L'ultimatum avait alors été fixé au «lundi 6 avril à 20H00, heure de Washington». En l'absence d'une réouverture du détroit, le président américain avait menacé de détruire les centrales électriques en Iran.

Archives sur la guerre en Iran