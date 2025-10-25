  1. Clients Privés
Etats-Unis «Je ne comprends pas un mot» : Trump déconcerté par une journaliste française

Basile Mermoud

25.10.2025

Lors d’un échange avec la presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a été déstabilisé par l’accent d’une journaliste française qui l’interrogeait sur le conflit israélo-palestinien.

Rédaction blue News

25.10.2025, 20:01

Petit moment de flottement pour Donald Trump. Lors d’un point de presse jeudi dernier à la Maison-Blanche, une journaliste française l’a interrogé sur l’évolution du conflit entre Israël et la Palestine.

Discuter de «tous les sujets». Donald Trump en route pour l'Asie, où il rencontrera Xi Jinping

Discuter de «tous les sujets»Donald Trump en route pour l'Asie, où il rencontrera Xi Jinping

Visiblement dérouté par son accent, le président américain a eu du mal à comprendre la question. «Elle a un accent magnifique, mais je ne comprends pas un mot», a-t-il lancé avec un sourire. La ministre de la Justice, Pam Bondi, a finalement dû lui venir en aide pour lui expliquer le sens de l’interrogation.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

