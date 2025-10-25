«Je ne comprends pas un mot» : Trump déconcerté par une journaliste française

Lors d’un échange avec la presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a été déstabilisé par l’accent d’une journaliste française qui l’interrogeait sur le conflit israélo-palestinien.

🇺🇸🇫🇷 Le président américain Donald Trump a dit à la journaliste française Sonia Dridi qu'il n'arrivait pas à comprendre son "bel accent", après qu'elle lui a posé une question sur la Cisjordanie lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche ⤵️ pic.twitter.com/yBgtFWtZ45 — Agence France-Presse (@afpfr) October 24, 2025

Petit moment de flottement pour Donald Trump. Lors d’un point de presse jeudi dernier à la Maison-Blanche, une journaliste française l’a interrogé sur l’évolution du conflit entre Israël et la Palestine.

Visiblement dérouté par son accent, le président américain a eu du mal à comprendre la question. «Elle a un accent magnifique, mais je ne comprends pas un mot», a-t-il lancé avec un sourire. La ministre de la Justice, Pam Bondi, a finalement dû lui venir en aide pour lui expliquer le sens de l’interrogation.

