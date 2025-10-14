«Je ne crains aucun homme»: la haute magistrate qui ose défier le président

La haute magistrate Letitia James, bête noire de Donald Trump tout juste inculpée sur des soupçons de fausses déclarations, a défié le président américain et apporté lundi un soutien sans réserve à Zohran Mamdani, favori pour les municipales à New York.

epa12452202 La procureure générale de New York, Letitia James, prend la parole lors du rassemblement « Our Time Has Come » organisé par le candidat démocrate à la mairie de New York, Zohran Mamdani, au United Palace de New York, New York, États-Unis, le 13 octobre 2025. EPA/SARAH YENESEL KEYSTONE

Agence France-Presse Valérie Passello

Dans ses premières déclarations publiques depuis sa mise en accusation, la procureure générale de l'Etat de New York a déclaré qu'elle ne craignait «aucun homme», allusion à peine voilée au président américain.

«Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on est attaqué simplement pour avoir fait son travail», a-t-elle déclaré lors d'un rassemblement à Manhattan après avoir salué la foule, le poing levé. «Je continuerai à lutter contre les politiques agressives» du pouvoir à Washington, «je ne m'arrêterai pas, je n'abandonnerai pas et je ne céderai pas. Je ne crains aucun homme», a lancé la magistrate de 66 ans.

Letitia James a été inculpée jeudi dernier par un grand jury en Virginie sur des soupçons de fausses déclarations à l'occasion de l'obtention d'un prêt bancaire.

Cette élue du parti démocrate est à l'origine de poursuites contre Donald Trump et deux de ses fils, Donald Jr. et Eric. Ils ont tous trois été reconnus coupables d'avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des actifs de la Trump Organization afin de bénéficier de prêts plus favorables de banques et de meilleures conditions d'assurance.

Au terme d'un procès ultra-médiatisé qui s'était tenu en 2024, Donald Trump avait été condamné à une amende pharaonique de 464 millions de dollars. En août dernier, une cour d'appel l'avait annulée.

«Le moment est venu de nous battre pour vous», a déclaré le favori pour la mairie de New York, Zohran Mamdani, démocrate de 33 ans, à propos de Mme James, évoquant une «administration autoritaire (qui) mène une campagne de représailles sans merci contre tous ceux qui ont osé s'opposer à elle».

Surveillée de près par le président Trump, l'élection du prochain maire de New York aura lieu le 4 novembre. Les sondages donnent Zohran Mamdani favori, loin devant son rival le plus proche, l'ancien gouverneur Andrew Cuomo.