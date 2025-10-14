«Je ne crains aucun homme»: la haute magistrate qui ose défier le président

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bête noire de Trump «Je ne crains aucun homme»: la haute magistrate qui ose défier le président

Valérie Passello

14.10.2025

La haute magistrate Letitia James, bête noire de Donald Trump tout juste inculpée sur des soupçons de fausses déclarations, a défié le président américain et apporté lundi un soutien sans réserve à Zohran Mamdani, favori pour les municipales à New York.

epa12452202 La procureure générale de New York, Letitia James, prend la parole lors du rassemblement « Our Time Has Come » organisé par le candidat démocrate à la mairie de New York, Zohran Mamdani, au United Palace de New York, New York, États-Unis, le 13 octobre 2025. EPA/SARAH YENESEL
epa12452202 La procureure générale de New York, Letitia James, prend la parole lors du rassemblement « Our Time Has Come » organisé par le candidat démocrate à la mairie de New York, Zohran Mamdani, au United Palace de New York, New York, États-Unis, le 13 octobre 2025. EPA/SARAH YENESEL
KEYSTONE

Agence France-Presse

14.10.2025, 06:36

Dans ses premières déclarations publiques depuis sa mise en accusation, la procureure générale de l'Etat de New York a déclaré qu'elle ne craignait «aucun homme», allusion à peine voilée au président américain.

«Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on est attaqué simplement pour avoir fait son travail», a-t-elle déclaré lors d'un rassemblement à Manhattan après avoir salué la foule, le poing levé. «Je continuerai à lutter contre les politiques agressives» du pouvoir à Washington, «je ne m'arrêterai pas, je n'abandonnerai pas et je ne céderai pas. Je ne crains aucun homme», a lancé la magistrate de 66 ans.

Letitia James a été inculpée jeudi dernier par un grand jury en Virginie sur des soupçons de fausses déclarations à l'occasion de l'obtention d'un prêt bancaire.

Cette élue du parti démocrate est à l'origine de poursuites contre Donald Trump et deux de ses fils, Donald Jr. et Eric. Ils ont tous trois été reconnus coupables d'avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des actifs de la Trump Organization afin de bénéficier de prêts plus favorables de banques et de meilleures conditions d'assurance.

Au terme d'un procès ultra-médiatisé qui s'était tenu en 2024, Donald Trump avait été condamné à une amende pharaonique de 464 millions de dollars. En août dernier, une cour d'appel l'avait annulée.

«Le moment est venu de nous battre pour vous», a déclaré le favori pour la mairie de New York, Zohran Mamdani, démocrate de 33 ans, à propos de Mme James, évoquant une «administration autoritaire (qui) mène une campagne de représailles sans merci contre tous ceux qui ont osé s'opposer à elle».

Surveillée de près par le président Trump, l'élection du prochain maire de New York aura lieu le 4 novembre. Les sondages donnent Zohran Mamdani favori, loin devant son rival le plus proche, l'ancien gouverneur Andrew Cuomo.

Les plus lus

Espagne: mort dans son appartement depuis 15 ans!
Karin Keller-Sutter frappée par le deuil
«Je ne crains aucun homme»: la haute magistrate qui ose défier le président
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Chicago: «Personne ne vient travailler. Ils ont peur»
À Zurich, les banquiers pointent au chômage