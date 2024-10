«Je ne me suis pas roulé par terre pour être Premier ministre», a assuré vendredi Michel Barnier, en affirmant qu'il était «prêt» à diriger le gouvernement sans pour autant être «demandeur», lors d'un déplacement à Givors, dans la Métropole de Lyon.

«Je veux bien prendre le risque d'être impopulaire, mais je ne prendrai pas le risque d'être irresponsable. Je vais dire la vérité», a déclaré Michel Barnier.

AFP Marc Schaller

«En arrivant comme Premier ministre il y a quelques semaines, il y a un mois et demi, je ne me suis pas roulé par terre pour être Premier ministre, d'ailleurs, pour tout vous dire», a lancé Michel Barnier.

«J'étais prêt, mais je n'étais pas demandeur. Mais je suis prêt à servir et à utiliser tout ce que j'ai appris depuis le début de mon engagement politique (...) dans différents ministères et en rencontrant des gens, en écoutant, en respectant, en étant attentif, parfois, en me faisant engueuler aussi. Bien sûr, je me fais engueuler!», a poursuivi le chef du gouvernement.

Promettant de «donner» tout ce qu'il a «appris», M. Barnier a relevé qu'il ne connaissait pas «la durée de (son) mandat, ça dépend de l'Assemblée nationale», «mais je vais utiliser le temps pour faire des choses utiles», a-t-il assuré.

«Je veux bien prendre le risque d'être impopulaire»

A la tête d'une coalition minoritaire à l'Assemblée nationale, malmenée lors de l'examen du projet de budget 2025 depuis lundi, le Premier ministre a en outre souligné «une situation budgétaire extrêmement sérieuse, grave», disant bâtir un projet de loi de finances «d'extrême urgence pour éviter que la France perde des points».

«Je veux bien prendre le risque d'être impopulaire, mais je ne prendrai pas le risque d'être irresponsable. Je vais dire la vérité», a-t-il à nouveau répété, en réclamant «un effort à tout le monde, le plus juste possible».