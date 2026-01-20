Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il organisera une réunion sur le Groenland avec les «différentes parties» en marge du Forum économique mondial (WEF) à Davos. Elle serait prévue jeudi.

Keystone-SDA ATS

«J'ai accepté une réunion des différentes parties à Davos, en Suisse», a écrit le président sur son réseau Truth Social sans préciser quand se tiendrait cette réunion. «Comme je l'ai exprimé à tous, très clairement, le Groenland est impératif pour la sécurité nationale et mondiale. Il ne peut y avoir de retour en arrière, sur ce point, tout le monde est d'accord!», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre suédois Carl Bildt a publié sur X ce qui ressemble à une invitation officielle à participer à l'événement jeudi matin. «Ce sera intéressant de voir comment les choses vont tourner», a-t-il écrit. «Selon la charte, il s'agira d'une organisation internationale dotée d'un large mandat, mais dont tous les pouvoirs pertinents seront entre les mains d'un certain Donald Trump», a-t-il ajouté.

Donald Trump a également indiqué qu'il avait eu «un très bon entretien téléphonique» avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'Otan, au sujet du Groenland. «Les Etats-Unis d'Amérique sont de loin le pays le plus puissant au monde (...) Nous sommes la seule PUISSANCE capable d'assurer la PAIX dans le monde et cela se fait, tout simplement, par la FORCE !», a-t-il dit.

Donald Trump avait affirmé lundi que les dirigeants européens ne vont pas «résister beaucoup» à son projet de s'emparer du Groenland. «Je ne pense pas qu'ils vont résister beaucoup. Nous devons l'avoir», a-t-il déclaré à un journaliste en Floride qui l'interrogeait sur ce qu'il prévoyait de dire aux Européens qui s'opposent à ses projets.