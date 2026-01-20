  1. Clients Privés
Groenland «Je ne pense pas qu'ils vont résister beaucoup» - Trump tacle les Européens !

ATS

20.1.2026 - 06:45

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il organisera une réunion sur le Groenland avec les «différentes parties» en marge du Forum économique mondial (WEF) à Davos. Elle serait prévue jeudi.

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland

Donald Trump s'attend à une faible résistance des dirigeants européens à sa volonté de s'emparer du Groenland, au moment où le conflit autour du territoire autonome danois menace de rallumer la guerre commerciale entre Etats-Unis et Europe.

20.01.2026

Keystone-SDA

20.01.2026, 06:45

20.01.2026, 11:43

«J'ai accepté une réunion des différentes parties à Davos, en Suisse», a écrit le président sur son réseau Truth Social sans préciser quand se tiendrait cette réunion. «Comme je l'ai exprimé à tous, très clairement, le Groenland est impératif pour la sécurité nationale et mondiale. Il ne peut y avoir de retour en arrière, sur ce point, tout le monde est d'accord!», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre suédois Carl Bildt a publié sur X ce qui ressemble à une invitation officielle à participer à l'événement jeudi matin. «Ce sera intéressant de voir comment les choses vont tourner», a-t-il écrit. «Selon la charte, il s'agira d'une organisation internationale dotée d'un large mandat, mais dont tous les pouvoirs pertinents seront entre les mains d'un certain Donald Trump», a-t-il ajouté.

Donald Trump a également indiqué qu'il avait eu «un très bon entretien téléphonique» avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'Otan, au sujet du Groenland. «Les Etats-Unis d'Amérique sont de loin le pays le plus puissant au monde (...) Nous sommes la seule PUISSANCE capable d'assurer la PAIX dans le monde et cela se fait, tout simplement, par la FORCE !», a-t-il dit.

Donald Trump avait affirmé lundi que les dirigeants européens ne vont pas «résister beaucoup» à son projet de s'emparer du Groenland. «Je ne pense pas qu'ils vont résister beaucoup. Nous devons l'avoir», a-t-il déclaré à un journaliste en Floride qui l'interrogeait sur ce qu'il prévoyait de dire aux Européens qui s'opposent à ses projets.

«Le moment est venu d'agir et cela sera fait!!!». Groenland : Trump durcit le ton sur les surtaxes douanières

«Le moment est venu d'agir et cela sera fait!!!»Groenland : Trump durcit le ton sur les surtaxes douanières

