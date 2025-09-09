  1. Clients Privés
Jordan Bardella «Je ne vois pas comment quelque chose de sain pourrait émerger»

Gregoire Galley

9.9.2025

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a rappelé mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou, que le RN censurerait tout Premier ministre qui ne peut pas «rompre avec la politique menée depuis huit ans».

Jordan Bardella s’est montré menaçant mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou.
Jordan Bardella s’est montré menaçant mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou.
IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse

09.09.2025, 09:57

«La question du figurant importe peu, c'est la politique de fond qu'il faut changer», a balayé le patron du parti d'extrême droite sur RTL, renouvelant son appel à une nouvelle dissolution débouchant sur des législatives anticipées.

«Si (Emmanuel) Macron fait le choix de nommer un nouveau Premier ministre, alors ce Premier ministre n'a aucune autre possibilité que de rompre avec la politique qui est menée depuis huit ans», a-t-il tancé.

Chute du gouvernement. Macron nommera un successeur à Bayrou «dans les prochains jours»

Chute du gouvernementMacron nommera un successeur à Bayrou «dans les prochains jours»

«Auquel cas les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences et entraîneront par définition une censure du gouvernement», a-t-il ajouté.

Le Rassemblement national plaide pour «revenir devant les Français» sans quoi, «je ne vois pas comment quelque chose de sain pourrait émerger», a estimé Jordan Bardella, alors que deux Premiers ministres sont déjà tombés depuis la dissolution de juin 2024.

«Si on ne change pas les politiques, si on ne change pas les gens qui sont au pouvoir», le «quotidien» des Français «ne pourra pas changer», a-t-il insisté.

«On est au bout du système». Ils organisent des «pots de départ» pour célébrer la chute de Bayrou

«On est au bout du système»Ils organisent des «pots de départ» pour célébrer la chute de Bayrou

