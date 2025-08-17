«Je sème de la nourriture, pas de la haine»: Lula envoie un message à Trump depuis son jardin

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crise diplomatique «Je sème de la nourriture, pas de la haine»: Lula envoie un message à Trump depuis son jardin

Alix Maillefer

17.8.2025

Le président brésilien Lula s'est adressé samedi à son homologue américain, Donald Trump, dans une vidéo enregistrée dans le parc de sa résidence, où il explique qu'il «sème de la nourriture, pas de la violence ni de la haine».

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva s'exprime lors de la cérémonie d'investiture de Tarciana Medeiros, première femme à présider la Banco do Brasil, l'une des principales banques publiques du pays, à Brasilia, au Brésil, le lundi 16 janvier 2023 (archives).
Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva s'exprime lors de la cérémonie d'investiture de Tarciana Medeiros, première femme à présider la Banco do Brasil, l'une des principales banques publiques du pays, à Brasilia, au Brésil, le lundi 16 janvier 2023 (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

17.08.2025, 13:37

En pleine crise diplomatique et commerciale avec la première puissance mondiale, Luiz Inácio Lula da Silva plante de la vigne au Palais de l'Alvorada, à Brasilia, et a partagé ce moment dans une vidéo enregistrée par la Première dame, «Janja» da Silva.

«Je sème de la nourriture, pas de la violence ni de la haine», a déclaré le président brésilien à Donald Trump dans la vidéo publiée sur son compte X où on le voit en bermuda, à genoux, les mains pleines de terre.

«J'espère qu'un jour vous pourrez visiter (le palais présidentiel) et que nous pourrons discuter pour que vous puissiez connaître le vrai Brésil», a ajouté le président de gauche.

Début août, Donald Trump a imposé à de nombreux produits brésiliens des droits de douane allant jusqu'à 50%, parmi les plus élevés au monde. Il a justifié cette décision en arguant que la justice de ce pays mène une «chasse aux sorcières» contre son allié idéologique, l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, jugé pour une tentative de coup d'État contre Lula en 2022.

Ces taxes imposées sur le deuxième marché du Brésil affectent des exportations clés de la première économie d'Amérique latine, tels le café, les fruits ou la viande.

De plus, les États-Unis ont sanctionné le juge en charge du procès de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, ainsi que sept autres magistrats de la Cour suprême.

Lula a exprimé son soutien à la Cour suprême et promis de «défendre (...) la souveraineté du peuple brésilien».

Jair Bolsonaro, qui risque jusqu'à 40 ans de prison, connaîtra son verdict entre le 2 et le 12 septembre.

Les plus lus

Une influenceuse américaine fait suspendre les visas humanitaires pour les Gazaouis
«Je sème de la nourriture, pas de la haine»: Lula envoie un message à Trump depuis son jardin
La Genevoise Elise Chabbey triomphe au bout du suspense !
Entreprise de récupération en feu au Mont-sur-Lausanne
Une fréquentation record au Venoge Festival
Les Républicains tentent de recruter des partisans jusqu'en Suisse