«Je sème de la nourriture, pas de la haine»: Lula envoie un message à Trump depuis son jardin

Le président brésilien Lula s'est adressé samedi à son homologue américain, Donald Trump, dans une vidéo enregistrée dans le parc de sa résidence, où il explique qu'il «sème de la nourriture, pas de la violence ni de la haine».

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva s'exprime lors de la cérémonie d'investiture de Tarciana Medeiros, première femme à présider la Banco do Brasil, l'une des principales banques publiques du pays, à Brasilia, au Brésil, le lundi 16 janvier 2023 (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Alix Maillefer

En pleine crise diplomatique et commerciale avec la première puissance mondiale, Luiz Inácio Lula da Silva plante de la vigne au Palais de l'Alvorada, à Brasilia, et a partagé ce moment dans une vidéo enregistrée par la Première dame, «Janja» da Silva.

«Je sème de la nourriture, pas de la violence ni de la haine», a déclaré le président brésilien à Donald Trump dans la vidéo publiée sur son compte X où on le voit en bermuda, à genoux, les mains pleines de terre.

«J'espère qu'un jour vous pourrez visiter (le palais présidentiel) et que nous pourrons discuter pour que vous puissiez connaître le vrai Brésil», a ajouté le président de gauche.

Début août, Donald Trump a imposé à de nombreux produits brésiliens des droits de douane allant jusqu'à 50%, parmi les plus élevés au monde. Il a justifié cette décision en arguant que la justice de ce pays mène une «chasse aux sorcières» contre son allié idéologique, l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, jugé pour une tentative de coup d'État contre Lula en 2022.

Ces taxes imposées sur le deuxième marché du Brésil affectent des exportations clés de la première économie d'Amérique latine, tels le café, les fruits ou la viande.

De plus, les États-Unis ont sanctionné le juge en charge du procès de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, ainsi que sept autres magistrats de la Cour suprême.

Lula a exprimé son soutien à la Cour suprême et promis de «défendre (...) la souveraineté du peuple brésilien».

Jair Bolsonaro, qui risque jusqu'à 40 ans de prison, connaîtra son verdict entre le 2 et le 12 septembre.