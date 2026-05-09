L'ancien vice-président du Front national, Florian Philippot, a annoncé samedi être candidat à la présidentielle de 2027 tout en précisant qu'il se retirerait de la course si Philippe de Villiers venait à se présenter.

Florian Philippot a quitté le Front national (devenu Rassemblement national) après la présidentielle de 2017. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Je suis candidat à l'élection présidentielle», a déclaré sur France 2 l'ex-eurodéputé favorable à une sortie de la France de l'Union européenne et de l'Otan. «On ne peut pas se résoudre à un duel Jean-Luc Mélenchon-Jordan Bardella ou Édouard Philippe-Jordan Bardella», a-t-il ajouté.

Il a cependant précisé qu'il se retirerait en cas de «candidature plus rassembleuse» dans le camp souverainiste, à savoir celle de Philippe de Villiers.

«Aujourd'hui toute la mouvance souverainiste considère que c'est Philippe de Villiers qui incarne possiblement ce rassemblement anti-UE et anti-Otan», a déclaré Florian Philippot, dont la liste avait recueilli moins de 1% des voix aux élections européennes.

Florian Philippot a quitté le Front national (devenu Rassemblement national) après la présidentielle de 2017. Figure des manifestations anti- passe sanitaire durant l'épidémie de Covid-19, l' ancien bras droit de Marine Le Pen avait voulu candidater en 2022, mais il n'avait obtenu qu'un parrainage sur les 500 signatures nécessaires pour se présenter.