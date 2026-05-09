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France «Je suis candidat» : Philippot entre dans la course à la présidentielle

Basile Mermoud

9.5.2026

L'ancien vice-président du Front national, Florian Philippot, a annoncé samedi être candidat à la présidentielle de 2027 tout en précisant qu'il se retirerait de la course si Philippe de Villiers venait à se présenter.

Florian Philippot a quitté le Front national (devenu Rassemblement national) après la présidentielle de 2017.
Florian Philippot a quitté le Front national (devenu Rassemblement national) après la présidentielle de 2017.
AFP

Agence France-Presse

09.05.2026, 14:23

«Je suis candidat à l'élection présidentielle», a déclaré sur France 2 l'ex-eurodéputé favorable à une sortie de la France de l'Union européenne et de l'Otan. «On ne peut pas se résoudre à un duel Jean-Luc Mélenchon-Jordan Bardella ou Édouard Philippe-Jordan Bardella», a-t-il ajouté.

Il a cependant précisé qu'il se retirerait en cas de «candidature plus rassembleuse» dans le camp souverainiste, à savoir celle de Philippe de Villiers.

«Aujourd'hui toute la mouvance souverainiste considère que c'est Philippe de Villiers qui incarne possiblement ce rassemblement anti-UE et anti-Otan», a déclaré Florian Philippot, dont la liste avait recueilli moins de 1% des voix aux élections européennes.

Rassemblement National. Bardella dans le viseur du parquet européen pour fraude aux fonds de l'UE

Rassemblement NationalBardella dans le viseur du parquet européen pour fraude aux fonds de l'UE

Florian Philippot a quitté le Front national (devenu Rassemblement national) après la présidentielle de 2017. Figure des manifestations anti- passe sanitaire durant l'épidémie de Covid-19, l' ancien bras droit de Marine Le Pen avait voulu candidater en 2022, mais il n'avait obtenu qu'un parrainage sur les 500 signatures nécessaires pour se présenter.

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