«Je vais vous couper l’appétit» - L’avertissement glaçant de l’ambassadeur suisse à l’OTAN

Invité à s’exprimer lors d’un dialogue concernant les dépendances suisses et européennes vis-à-vis des Etats-Unis, Jacques Pitteloud a dressé un sombre portrait de la situation géopolitique mondiale. Pour lui, le monde tel qu’on le connaît depuis 1945 est en train de s’effondrer.

Jacques Pitteloud a dressé un sombre portrait de la situation géopolitique mondiale. ats

Dans l’aula de l'IDHEAP de l’Université de Lausanne, l’actuel ambassadeur de Suisse en Belgique et chef de la Mission suisse auprès de l'OTAN n’a pas pris de pincettes pour débuter son exposé, lors d’un événement organisé le 18 mars dernier par la «Fondation Jean Monnet pour l’Europe».

«Je vais définitivement vous couper l’appétit pour la suite», lance-t-il, histoire de bien planter le décor.

Quatre puissances nucléaires en guerre

Au cours de son intervention, le Valaisan de 63 ans a tenu à souligner la gravité des bouleversements mondiaux actuels.

«A l’heure où je vous parle, quatre puissances nucléaires sont en guerre : Israël, la Russie, les Etats-Unis et aussi le Pakistan», rappelle-t-il. Toutes ces tensions sont la preuve que le monde que l’on connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train de s’écrouler.

Plaques tectoniques et séisme géopolitique

En réalité, ces crises sont le fruit de lignes de fracture qui se sont accentuées ces dernières années. Pour illustrer ses propos, Jacques Pitteloud a utilisé l’image du déplacement des plaques tectoniques qui provoque un séisme lorsqu’elles s’entrechoquent.

Dans ce contexte, le diplomate a relevé quatre crises qui expliquent la situation périlleuse que nous traversons aujourd’hui.

Quatre grandes fractures

La première est liée aux problèmes démographiques. Alors que certains pays, comme la Corée du Sud, voient leur taux de natalité s’effondrer, d’autres connaissent de véritables booms démographiques. Pour Jacques Pitteloud, cette tendance aura pour conséquence des crises migratoires incontrôlables.

L’ancien ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis soulève également les problèmes liés au changement climatique ainsi que la fascination grandissante pour les régimes autoritaires. Enfin, il y a aussi les menaces de la technologie qui peuvent être une source d’avancées considérables mais aussi de graves dangers.

«L’Europe a délégué sa sécurité aux Etats-Unis durant 60 ans» Jacques Pitteloud Chef de la Mission suisse auprès de l'OTAN

Une Europe impuissante ?

Au milieu de ce tumulte, le continent européen semble bien impuissant. «Nous vivons un retour de la politique de la brutalité. L’Europe et la Suisse ont cru que les hommes avaient changé suite au drame de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, nous constatons que la loi du plus fort prédomine à nouveau en géopolitique», s’inquiète le diplomate.

Avant d’enfoncer le clou : «L’Europe a délégué sa sécurité aux Etats-Unis durant 60 ans. Parler d’une défense européenne est un rêve dans la mesure où la captation et la diffusion des renseignements militaires sont contrôlées par le pays de l’Oncle Sam. Nous sommes donc, en quelque sorte, otages d’un grand frère américain qui ne l’est plus vraiment.»

Quelles solutions ?

Malgré ces constats peu réjouissants, des solutions existent pour l’Europe. Cette dernière doit d’abord mettre en avant ses capacités d’innovation, notamment en matière d’énergies renouvelables. Il faut aussi davantage de convergence entre les pays et surtout une réforme profonde de l’Union européenne afin de rendre ses structures plus efficaces.

Les dirigeants européens auront-ils le courage de mettre en place ces réformes et de s’élever face à Donald Trump, Xi Jinping ou encore Vladimir Poutine ? Même si le temps presse et le défi est immense, ce dernier ne paraît pas insurmontable pour le continent européen qui sait se montrer résilient quand il le faut.

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