«Je vais vous couper l’appétit» - L’avertissement glaçant de l’ambassadeur suisse à l’OTAN

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Immense défi «Je vais vous couper l’appétit» - L’avertissement glaçant de l’ambassadeur suisse à l’OTAN

Gregoire Galley

25.3.2026

Invité à s’exprimer lors d’un dialogue concernant les dépendances suisses et européennes vis-à-vis des Etats-Unis, Jacques Pitteloud a dressé un sombre portrait de la situation géopolitique mondiale. Pour lui, le monde tel qu’on le connaît depuis 1945 est en train de s’effondrer.

Jacques Pitteloud a dressé un sombre portrait de la situation géopolitique mondiale.
Jacques Pitteloud a dressé un sombre portrait de la situation géopolitique mondiale.
ats

Gregoire Galley

25.03.2026, 08:09

25.03.2026, 08:27

Dans l’aula de l'IDHEAP de l’Université de Lausanne, l’actuel ambassadeur de Suisse en Belgique et chef de la Mission suisse auprès de l'OTAN n’a pas pris de pincettes pour débuter son exposé, lors d’un événement organisé le 18 mars dernier par la «Fondation Jean Monnet pour l’Europe».

«Je vais définitivement vous couper l’appétit pour la suite», lance-t-il, histoire de bien planter le décor.

Quatre puissances nucléaires en guerre

Au cours de son intervention, le Valaisan de 63 ans a tenu à souligner la gravité des bouleversements mondiaux actuels.

«A l’heure où je vous parle, quatre puissances nucléaires sont en guerre : Israël, la Russie, les Etats-Unis et aussi le Pakistan», rappelle-t-il. Toutes ces tensions sont la preuve que le monde que l’on connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train de s’écrouler.

Plaques tectoniques et séisme géopolitique

En réalité, ces crises sont le fruit de lignes de fracture qui se sont accentuées ces dernières années. Pour illustrer ses propos, Jacques Pitteloud a utilisé l’image du déplacement des plaques tectoniques qui provoque un séisme lorsqu’elles s’entrechoquent.

Dans ce contexte, le diplomate a relevé quatre crises qui expliquent la situation périlleuse que nous traversons aujourd’hui.

Quatre grandes fractures

La première est liée aux problèmes démographiques. Alors que certains pays, comme la Corée du Sud, voient leur taux de natalité s’effondrer, d’autres connaissent de véritables booms démographiques. Pour Jacques Pitteloud, cette tendance aura pour conséquence des crises migratoires incontrôlables.

L’ancien ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis soulève également les problèmes liés au changement climatique ainsi que la fascination grandissante pour les régimes autoritaires. Enfin, il y a aussi les menaces de la technologie qui peuvent être une source d’avancées considérables mais aussi de graves dangers.

«L’Europe a délégué sa sécurité aux Etats-Unis durant 60 ans»

Jacques Pitteloud

Chef de la Mission suisse auprès de l'OTAN

Une Europe impuissante ?

Au milieu de ce tumulte, le continent européen semble bien impuissant. «Nous vivons un retour de la politique de la brutalité. L’Europe et la Suisse ont cru que les hommes avaient changé suite au drame de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, nous constatons que la loi du plus fort prédomine à nouveau en géopolitique», s’inquiète le diplomate.

Avant d’enfoncer le clou : «L’Europe a délégué sa sécurité aux Etats-Unis durant 60 ans. Parler d’une défense européenne est un rêve dans la mesure où la captation et la diffusion des renseignements militaires sont contrôlées par le pays de l’Oncle Sam. Nous sommes donc, en quelque sorte, otages d’un grand frère américain qui ne l’est plus vraiment.»

Quelles solutions ?

Malgré ces constats peu réjouissants, des solutions existent pour l’Europe. Cette dernière doit d’abord mettre en avant ses capacités d’innovation, notamment en matière d’énergies renouvelables. Il faut aussi davantage de convergence entre les pays et surtout une réforme profonde de l’Union européenne afin de rendre ses structures plus efficaces.

Les dirigeants européens auront-ils le courage de mettre en place ces réformes et de s’élever face à Donald Trump, Xi Jinping ou encore Vladimir Poutine ? Même si le temps presse et le défi est immense, ce dernier ne paraît pas insurmontable pour le continent européen qui sait se montrer résilient quand il le faut.

Archive sur Donald Trump

"La Suisse est superbe grâce à nous !" : Donald Trump revient sur les droits de douane

À Davos, Donald Trump a affirmé avoir renoncé à taxer la Suisse à 70% pour ne pas la « détruire ». Ironisant sur l'ex-présidente Karin Keller-Sutter, il a rappelé qu'un accord fiscal avec Washington reste à finaliser après des mois de négociations.

21.01.2026

Les plus lus

«Je vais vous couper l’appétit» - L’avertissement glaçant de l’ambassadeur suisse à l’OTAN
Les enquêteurs du parquet de Rome débarquent en Valais
«Attouchements», «fellations» et viols au fond d’une bibliothèque : ils racontent l’horreur
Tollé autour du nouveau pistolet de l’armée suisse !
«Les 10 plus beaux jours de ma vie» : l’incroyable cavale de Ganito
Une cargaison romaine échouée retrouvée dans le lac de Neuchâtel