«Je veux essayer d'aller au Paradis si possible» - Les confidences de Trump

Donald Trump a estimé mardi qu'obtenir un accord de paix en Ukraine pourrait l'aider à aller au Paradis, plaisantant sur le fait que ses chances d'y accéder sont actuellement faibles.

Washngton "travaille" sur la rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, selon Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche pic.twitter.com/nl0qlKexHa — BFMTV (@BFMTV) August 19, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le président américain, âgé de 79 ans, avait déjà laissé entendre qu'il voulait mettre fin à la guerre en Ukraine pour se voir décerner le prix Nobel de la paix, qu'il pense mériter.

Mais au lendemain de la visite à la Maison Blanche du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et de plusieurs dirigeants européens pour trouver une issue au conflit avec la Russie, il a confié mardi avoir aussi des motivations moins prosaïques.

«Je veux essayer d'aller au Paradis si possible», a-t-il déclaré à «Fox & Friends», une émission de Fox News, chaîne qui a les faveurs des conservateurs américains.

«J'entends dire que je ne suis pas bien placé, que je suis vraiment au bas de l'échelle! Mais si j'arrive à aller au Paradis, ce sera l'une des raisons», a-t-il jugé.

Ton mystique

Marié trois fois et mis deux fois en accusation par le Congrès américain ("impeachment"), Donald Trump n'a rien d'un saint. Le milliardaire républicain a été impliqué dans un certain nombre de scandales au fil des ans et est le premier président américain à avoir été condamné au pénal, pour des paiements dissimulés à une star de films X.

Mais il a adopté un ton de plus en plus mystique après avoir survécu l'an passé à une tentative d'assassinat. Lors de son investiture en janvier, il avait ainsi affirmé avoir été «sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique». Bénéficiant du plein soutien de la droite religieuse américaine, Donald Trump cherche à apparaître plus pieux que lors de son premier mandat.

Il a nommé une conseillère spirituelle officielle, Paula White, qui a dirigé plusieurs prières collectives au cours desquelles les participants posaient leurs mains sur lui lors d'événements à la Maison Blanche.

La porte-parole de la Maison Blanche a estimé mardi que «le président était sérieux» quand il a fait cette déclaration sur l'Ukraine. «Je pense que le président veut aller au Paradis comme, j'espère, nous le voulons tous dans cette salle», a déclaré aux journalistes Karoline Leavitt, qui elle-même organise des prières avant ses conférences de presse.