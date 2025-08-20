«Je veux essayer d'aller au Paradis si possible» - Les confidences de Trump

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Il n'a rien d'un saint «Je veux essayer d'aller au Paradis si possible» - Les confidences de Trump

Gregoire Galley

20.8.2025

Donald Trump a estimé mardi qu'obtenir un accord de paix en Ukraine pourrait l'aider à aller au Paradis, plaisantant sur le fait que ses chances d'y accéder sont actuellement faibles.

Agence France-Presse

20.08.2025, 07:19

Le président américain, âgé de 79 ans, avait déjà laissé entendre qu'il voulait mettre fin à la guerre en Ukraine pour se voir décerner le prix Nobel de la paix, qu'il pense mériter.

Mais au lendemain de la visite à la Maison Blanche du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et de plusieurs dirigeants européens pour trouver une issue au conflit avec la Russie, il a confié mardi avoir aussi des motivations moins prosaïques.

«Je veux essayer d'aller au Paradis si possible», a-t-il déclaré à «Fox & Friends», une émission de Fox News, chaîne qui a les faveurs des conservateurs américains.

«J'entends dire que je ne suis pas bien placé, que je suis vraiment au bas de l'échelle! Mais si j'arrive à aller au Paradis, ce sera l'une des raisons», a-t-il jugé.

Situation «difficile». Trump évoque un possible soutien aérien américain en Ukraine

Situation «difficile»Trump évoque un possible soutien aérien américain en Ukraine

Ton mystique

Marié trois fois et mis deux fois en accusation par le Congrès américain ("impeachment"), Donald Trump n'a rien d'un saint. Le milliardaire républicain a été impliqué dans un certain nombre de scandales au fil des ans et est le premier président américain à avoir été condamné au pénal, pour des paiements dissimulés à une star de films X.

Mais il a adopté un ton de plus en plus mystique après avoir survécu l'an passé à une tentative d'assassinat. Lors de son investiture en janvier, il avait ainsi affirmé avoir été «sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique». Bénéficiant du plein soutien de la droite religieuse américaine, Donald Trump cherche à apparaître plus pieux que lors de son premier mandat.

Il a nommé une conseillère spirituelle officielle, Paula White, qui a dirigé plusieurs prières collectives au cours desquelles les participants posaient leurs mains sur lui lors d'événements à la Maison Blanche.

La porte-parole de la Maison Blanche a estimé mardi que «le président était sérieux» quand il a fait cette déclaration sur l'Ukraine. «Je pense que le président veut aller au Paradis comme, j'espère, nous le voulons tous dans cette salle», a déclaré aux journalistes Karoline Leavitt, qui elle-même organise des prières avant ses conférences de presse.

Communication agressive. Qui est le visage de l'offensive anti-médias de Trump ?

Communication agressiveQui est le visage de l'offensive anti-médias de Trump ?

Les plus lus

Le contrat des F-35 toujours pas signé: Les Etats-Unis se font désirer
«Je veux essayer d'aller au Paradis si possible» - Les confidences de Trump
Bencic et Zverev éliminés d’un tournoi qui suscite la polémique !
Trois personnes retrouvées mortes à Corcelles: un suspect arrêté
«Personne n'est dupe» - Netanyahu charge violemment Macron
La cagnotte de 235,7 millions est tombée à l’Euro Millions