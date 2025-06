Jean-Luc Mélenchon estime que «l'urgence est d'arrêter Benjamin Netanyahu» après les frappes israéliennes en Iran sinon «le monde entier accepterait pour seule règle la loi des armes».

Jean-Luc Mélenchon estime que «l'urgence est d'arrêter Benjamin Netanyahu». keystone

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Aucune opposition au régime de Téhéran ne justifie l'agression militaire de Netanyahu contre ce pays», a réagi le leader insoumis vendredi sur X.

«C'est une terrifiante escalade vers la guerre totale et le droit du plus fort après les bombardements du Liban et le pilonnage incessant de Gaza. Frapper des sites stockant des matières radioactives est un crime de longue durée contre tout ce qui vit», a-t-il ajouté.