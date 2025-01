Jean-Marie Le Pen, décédé mardi à l'âge de 96 ans, a été inhumé samedi après-midi dans le cimetière de sa ville natale de la Trinité-sur-Mer, en Bretagne. Une messe a été célébrée dans la plus stricte intimité familiale.

Marine Le Pen (à gauche), sa soeur Marie-Caroline (à droite) et leur nièce Marion Maréchal (derrière) ont suivi le corbillard transportant la dépouille de Jean-Marie Le Pen. ATS

Environ 200 personnes, dont Marine Le Pen, sa soeur Marie-Caroline ou leur nièce Marion Maréchal, ont assisté à l'hommage funèbre dans l'église Saint-Joseph. Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella était également présent, mais il est resté loin des caméras, selon plusieurs sources.

A l'issue d'une cérémonie qui a duré environ deux heures, une Marine Le Pen éplorée, entourée de membres de sa famille et de proches de l'ancien leader d'extrême droite, a suivi le corbillard jusqu'au cimetière, distant de quelques centaines de mètres.

Sous haute surveillance

Le cimetière, comme tout le centre du bourg, avait été placé sous haute surveillance par les forces de l'ordre pour éviter tout débordement ou manifestation, mais la journée s'est déroulée sans le moindre incident.

Plusieurs centaines de personnes ont pris part à la procession qui s'est terminée sous les applaudissements à l'arrivée au cimetière, selon des journalistes de l'AFP sur place. «Jean-Marie, on t'aime!», a lancé un sympathisant.

Conformément à son souhait, le cercueil du «Menhir» a ensuite été déposé dans le caveau où reposent ses parents, non loin de la maison familiale des Le Pen au centre du bourg. Marine Le Pen a serré quelques mains en repartant, au son des binious et cornemuse d'un ensemble traditionnel.

L'hommage de Gollnisch

Parmi les invités figurait l'ancien député Bruno Gollnisch, ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen. «C'est émouvant pour moi de lui rendre un dernier hommage ici et de prier pour le salut de son âme», a-t-il dit. «C'est quelqu'un qui a marqué mon existence indiscutablement», explique-t-il.

«Il n'était pas du tout conforme à l'image que certains veulent donner de lui aujourd'hui à partir de deux ou trois mots plus ou moins malheureux, très loin d'être représentatifs de toute son oeuvre, de son intelligence, de sa culture, de son tempérament chaleureux, impérieux certes, mais chaleureux. Il était un joyeux camarade», a-t-il ajouté.

Cérémonie publique à Paris

De nombreuses forces de l'ordre ont été déployées dans le bourg d'environ 1'700 âmes et le port. Une centaine d'entre eux, dont un escadron de gendarmes mobiles, ont été mobilisés, selon une source proche du dossier. Plusieurs membres du service d'ordre du Rassemblement national, le DPS, étaient également présents.

Mardi soir, plusieurs centaines d'opposants s'étaient rassemblés dans certaines villes de France, dont Paris, Lyon ou Rennes, pour célébrer, avec chants, fumigènes et feux d'artifice, le décès de «JMLP», ce qui avait justifié l'imposant dispositif policier samedi.

Une autre cérémonie, «religieuse et d'hommage», aura lieu jeudi en l'église Notre-Dame-du Val-de-Grâce à Paris, rattachée au diocèse aux Armées françaises. Cette messe, décidée par Marine Le Pen et ses soeurs Marie-Caroline et Yann, sera elle ouverte au public.

Antisémitisme et homophobie

Tribun provocateur, obsédé par l'immigration et les juifs, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour plusieurs de ses déclarations sur la Deuxième Guerre mondiale et pour des injures homophobes.

Elu député en 1956 sous la IVe République, il avait sorti l'extrême droite française de sa marginalité au cours d'une carrière politique qui a marqué la Ve République. Le 21 avril 2002, il choque la classe politique et une grande partie de l'opinion publique en accédant au second tour de la présidentielle derrière le sortant Jacques Chirac.

En 2019, le port breton et l'église Saint-Joseph avaient accueilli les obsèques d'une autre célébrité de la Trinité-sur-Mer, le chanteur Alain Barrière. L'interprète de «Elle était si jolie» et «Tu t'en vas» est enterré dans le cimetière qui accueille désormais la dépouille de Jean-Marie Le Pen.