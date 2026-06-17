Jeff Bezos, fondateur d'Amazon devenu entrepreneur dans le domaine spatial, a dit mercredi à Paris rêver de rendre la Terre à son état d'avant l'ère industrielle, en envoyant toutes les activités polluantes ailleurs dans l'espace.

Jeff Bezos s'est exprimé dans le cadre du salon Vivatech à Paris. KEYSTONE

Agence France-Presse Angelica Zermatten

«Si le voyage spatial devient suffisamment fiable et bon marché, et si nous pouvons obtenir nos matières premières d'astéroïdes et d'objets proches de la Terre et de la Lune, alors cette planète-jardin pourra être rendue à son état d'avant la Révolution industrielle», a affirmé M. Bezos au salon Vivatech.

Jeff Bezos, qui a quitté la direction d'Amazon en 2021, a été l'un des fondateurs en 2000 de Blue Origin, qui vise une centaine de lancements annuels dans l'espace.

«Notre vision de long terme, notre rêve, est que toutes les industries polluantes puissent être implantées loin de la Terre», a-t-il affirmé, sans préciser à quelle échéance.

La dégradation de l'environnement, selon M. Bezos, «c'est la seule chose dans laquelle le monde est pire aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 500 ans. Tout est mieux aujourd'hui».

Il a cité «l'illettrisme», «la mortalité infantile» et «la pauvreté» comme des indicateurs moins bons avant la Révolution industrielle. «Tout est mieux, et ça continue à s'améliorer. Et la seule exception est le milieu naturel», a-t-il relevé.

Perspectives inédites grâce à l'IA

M. Bezos a estimé que l'intelligence artificielle (IA) ouvrait des perspectives inédites, sans mentionner toutefois les questions environnementales qu'elle soulevait. L'Onu estime que l'IA devrait faire doubler la consommation d'énergie et d'eau des centres de données d'ici à 2030, menaçant les ressources naturelles de milliards de personnes.

«Nous vivons au moment le plus incroyable. Et tout jeune aujourd'hui devrait être enthousiaste d'être là où il est maintenant, parce qu'il n'y a jamais eu de meilleure époque pour être entrepreneur, de meilleure époque pour lancer une entreprise», a-t-il déclaré.

Il a écarté les craintes de destructions d'emplois avec l'intelligence artificielle qui remplacerait le travail humain. «Je pense qu'en fait l'IA va créer une pénurie de main-d'œuvre, parce qu'elle va rendre possible pour les gens d'identifier encore plus de problèmes que nous avons, et une gamme infinie de choses à inventer», a expliqué le fondateur d'Amazon.

D'après lui, «nous sommes limités non pas par notre imagination, mais par ce que nous pouvons faire en réalité».