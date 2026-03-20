Un projectile, débris de missile ou d'intercepteur, s'est abattu vendredi après-midi à proximité immédiate de la muraille de la Vieille Ville de Jérusalem, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les images de la chaîne 12 ont montré une route éventrée, au sud de la Vieille ville, sur le mont Sion. La zone était bouclée par des soldats et policiers israéliens (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Peu après une alerte aux missiles iraniens, deux très fortes explosions ont secoué le ciel de Jérusalem, suivies d'un lourd impact au sol.

Le long des murailles de la Vieille ville, le projectile s'est abattu au voisinage direct des quartiers arméniens et juifs, à quelques centaines de mètres à peine de l'esplanade des mosquées et de la mosquée d'Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, mais également du Kotel (mur des Lamentations), lieu le plus sacré où les juifs sont autorisés à prier, et de la basilique du Saint-Sépulcre pour les chrétiens.

Les images de la chaîne 12 ont montré une route éventrée, au sud de la Vieille ville, sur le mont Sion. La zone était bouclée par des soldats et policiers israéliens.