«J’étais terrifiée» - Jill Biden évoque la prestation désastreuse de son mari

L'ancienne Première dame des États-Unis, Jill Biden, était inquiète pour la santé de son mari lors du débat présidentiel de 2024 entre Joe Biden et le candidat républicain de l'époque, Donald Trump.

Jill Biden était inquiète pour la santé de son mari lors du débat présidentiel de 2024. ats

Redaktion blue News Gregoire Galley

« Je me suis dit : «Mon Dieu, il fait un AVC. J’étais terrifiée », a-t-elle déclaré dans un extrait diffusé en avant-première par CBS News dans l'émission «Sunday Morning ». Elle ignorait ce qui s'était passé ce jour-là, a expliqué Mme Biden à propos de son mari, alors âgé de 81 ans. « J'étais effrayée car je n'avais jamais vu Joe dans cet état, et je ne l'ai plus jamais revu comme ça », a-t-elle ajouté.

Pour rappel, le candidat démocrate Joe Biden a essuyé de vives critiques après sa prestation désastreuse lors du débat télévisé face à Trump à l'été 2024. Même des membres de son propre parti ont commencé à se demander, plus ou moins ouvertement, si Biden était suffisamment apte physiquement et mentalement pour un second mandat.

Moins d'un mois après le débat, il a finalement annoncé son retrait. La vice-présidente Kamala Harris s'est alors présentée contre Trump pour les démocrates et a perdu l'élection en novembre.

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