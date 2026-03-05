  1. Clients Privés
Conflit au Moyen-Orient Jordan Bardella : «Il faut que la nation soit unie face à ces périls»

Gregoire Galley

5.3.2026

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a soutenu jeudi la stratégie de l'exécutif français dans la guerre au Moyen-Orient, y compris l'accueil d'avions américains, appelant le président Macron à recevoir les partis au sujet du conflit.

Jordan Bardella a soutenu jeudi la stratégie de l'exécutif français dans la guerre au Moyen-Orient.
Jordan Bardella a soutenu jeudi la stratégie de l'exécutif français dans la guerre au Moyen-Orient.
ats

Agence France-Presse

05.03.2026, 14:04

«La France a jusqu'à présent eu la réaction nécessaire,» a déclaré M. Bardella à la presse lors d'une visite à Lille. La France doit «défendre nos intérêts», «réitérer un soutien très clair à l'ensemble de nos alliés» et «amis» dont les Emirats arabes unis, et «honorer nos partenariats de défense», a-t-il jugé.

Marine Le Pen a déjà estimé mercredi qu'envoyer le porte-avions Charles-de-Gaulle en Méditerranée n'était «pas une décision choquante», estimant sur RTL que M. Macron avait exprimé de façon «légitime» la nécessité de protéger «nos compatriotes, particulièrement nombreux en Israël et aux Émirats arabes unis» et de défendre "nos bases militaires.

Interrogé au sujet de l'autorisation donnée à des avions américains d'utiliser une base française, il s'est dit «favorable à l'ensemble des coopérations» notamment  avec «nos alliés américains qui peuvent permettre de mettre en œuvre des actions défensives à l'égard des intérêts français, des intérêts européens dans la région».

Guerre au Moyen-Orient. Porte-avions Charles de Gaulle et prix du pétrole - On fait le point

Guerre au Moyen-OrientPorte-avions Charles de Gaulle et prix du pétrole - On fait le point

«Crise migratoire»

Des avions militaires américains «de soutien» ont été autorisés sur la base militaire française d'Istres (sud-est) a indiqué l'Etat-major français, assurant avoir obtenu la garantie que ces appareils «ne participent en aucune mesure aux opérations menées par les États-Unis en Iran».

M. Bardella a appelé le président français Emmanuel Macron à «recevoir les formations politiques» au sujet du conflit étant donné les enjeux  «géopolitiques, économiques, énergétiques, militaires, mais aussi des enjeux qui concernent la sécurité nationale des Français, avec un risque d'attentat ou un risque de crise migratoire». «Il faut évidemment que la nation soit unie face à ces périls», a-t-il ajouté.

Cette demande fait écho à celle du Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure qui a demandé jeudi à M. Macron de réunir les chefs de partis politiques pour «partager informations tactiques et réflexions stratégiques».

Dissuasion nucléaire. Emmanuel Macron : «Il n'y aura aucun partage de la décision ultime»

Dissuasion nucléaireEmmanuel Macron : «Il n'y aura aucun partage de la décision ultime»

