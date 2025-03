Joseph Deiss : «L’espèce humaine a les moyens pour tout faire sauter»

Invité au dialogue «Notre Monde en Question : Ruptures et Avenir» organisé au début du mois de mars par la «Fondation Jean Monnet pour L’Europe», Joseph Deiss est venu présenter son nouvel ouvrage Ruptures Plaidoyer pour une dynamique de la paix (Ed. Slatkine). En marge de cette conférence, l’ancien conseiller fédéral a pris le temps d’évoquer les grands enjeux de notre monde secoué par une multitude de turbulences. Entretien.

Joseph Deiss , c'est qui ? L'ex-conseiller fédéral Joseph Deiss est l'homme qui a fait entrer la Suisse dans l'ONU. 20.03.2025

Joseph Deiss, comment a germé l’idée d’écrire ce livre ?

«J’ai voulu écrire ce livre suite au désarroi provoqué par l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Comme beaucoup de personnes autour moi, j’ai senti que quelque chose s’était cassé à ce moment-là, d’où le titre de mon ouvrage. Au début, je l’ai d’ailleurs trouvé un peu pessimiste mais avec chaque jour qui passe sous le mandat de Donald Trump, je vois qu’il gagne, malheureusement, en pertinence.»

Si l’on analyse en détails votre livre, vous écrivez notamment que «le commerce international doit être tenu pour le facteur essentiel de la croissance du bien-être mondial.» Pourtant, les partis qui défendent le protectionnisme ont le vent en poupe. Comment expliquez-vous cette tendance ?

«Premièrement, j'explique ce recours au protectionnisme par l'ignorance puisqu’il est bon de se rappeler que la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a permis au commerce international de se développer rapidement contribuant ainsi à augmenter les richesses de beaucoup de pays. Je crois que les gens, dont fait partie Donald Trump, ne se rendent pas compte des dégâts que peut provoquer une guerre tarifaire. Il faut savoir qu’une guerre commerciale ne peut se terminer que par des pertes importantes pour les deux protagonistes. De ce fait, celui qui déclenche la guerre des tarifs perd autant que celui qui doit prendre des mesures de représailles.»

«La deuxième raison est la création des États-Nations découlant des traités de Westphalie de 1648. Ces derniers ont, certes, mis de l’ordre dans une Europe meurtrie par les guerres mais ont aussi créé le nationalisme qui est aujourd’hui exacerbé par les partis populistes. Ces forces politiques savent parfaitement jouer avec la sensibilité des gens en défendant le «chez-soi» face aux risques venus de l’extérieur.»

«Enfin, le protectionnisme bénéficie également de la crise du réchauffement climatique où l’efficacité écologique est souvent confondue avec un nationalisme excessif qui glorifie le local à outrance. Le problème est qu’il est devenu très difficile d’aller à l’encontre de ces courants sans se faire démolir en étant perçu comme un individu n’aimant pas sa patrie.»

«Les guerres en Ukraine et à Gaza ont mis en lumière les grandes faiblesses de l’Union européenne» Joseph Deiss Ancien conseiller fédéral

A propos de la guerre en Ukraine vous dites que «l’agresseur est assurément la Russie.» Comment réagissez-vous quand Donald Trump remet en cause ouvertement cette vision des choses ?

«Aujourd’hui, nous vivons dans un monde de totales contradictions. Grossièrement, Donald Trump est ainsi capable de faire croire à beaucoup d’individus que deux plus deux font cinq. Pour preuve, dans le cas du conflit ukrainien, on nous dit que ce n’est pas une guerre alors qu’on a vu des chars et des bombes déferler sur l’Ukraine. Ainsi, les gens se fourvoient intellectuellement face aux contradictions qui s’alignent les unes après les autres.»

«Cependant, la contradiction la plus fondamentale vient peut-être de la Présidence de Donald Trump et d’Israël. Fermement épaulé par les Etats-Unis, ce pays a été créé pour réparer les méfaits du nazisme. Pourtant, aujourd’hui, l’un des premiers acolytes de Donald Trump, en l’occurrence Elon Musk, soutient l’AfD en Allemagne, un parti néo-nazi.»

«De son côté, Vladimir Poutine veut éliminer le gouvernement ukrainien parce qu’il considère qu’il est composé de nazis. Et maintenant, on voit que, par-dessus le marché, Poutine et Trump sont devenus de très bons amis. Ces multiples incohérences rendent la situation incompréhensible pour bon nombre de personnes.»

Selon vous, l’Europe a-t-elle les moyens de sauver l’Ukraine sans l’aide des Etats-Unis ?

«Les guerres en Ukraine et à Gaza ont mis en lumière les grandes faiblesses de l’Union européenne. Cette dernière n’a pas les moyens militaires pour se protéger et en même temps fournir des armes à l’Ukraine. Elle est également pénalisée par les grandes divisions qui règnent en son sein.»

«Regardez, par exemple, la Hongrie de Victor Orban qui touche les plus grands montants des subventions européennes mais qui n’hésite pas à soutenir ouvertement Vladimir Poutine. En Italie, Giorgia Meloni ne se gêne pas pour faire la cour aux Américains… En réalité, chaque pays est soumis à son petit agenda politique ce qui affaiblit l’Europe et l’empêche de mettre rapidement en place une force militaire commune.»

En guise de conclusion, vous prônez la mise en place d’une dynamique de la paix. Comment réaliser cela concrètement ?

«Si une catastrophe survient, il faut s’inquiéter pour l’humanité et non pas pour notre planète. Cette dernière a déjà connu une multitude de cataclysmes et a toujours réussi à se régénérer même si cela peut prendre plusieurs siècles. L’humanité n’a pas tout ce temps à disposition. Il est donc impératif de pratiquer des politiques de réduction et de paix.»

«Dans ce sens, malgré la stupeur face à tous les événements qui s'enchaînent, j'aimerais que les gens puissent garder confiance envers la paix. Au lieu de parler, comme souvent, d’une escalade de la violence, je préconise, de mon côté, une escalade de la paix. Pour cela, il faut que tous les pays se surpassent non pas en violence, en horreur ou en haine mais en paix et en amour.»

«Malheureusement, même si l’espèce humaine possède l’ensemble des outils pour faire vivre tout le monde confortablement, elle a aussi les moyens pour tout faire sauter. Et cela, je ne suis pas certain que les principaux dirigeants d’aujourd’hui s’en rendent compte…»