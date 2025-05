De nombreux Israéliens ont défilé lundi à Jérusalem-Est lors d'une marche émaillée d'échauffourées avec des Palestiniens, à l'occasion des célébrations annuelles marquant l'occupation par Israël de la partie orientale de la ville sainte.

Le ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben Gvir, s'est rendu sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, une visite considérée comme une provocation par les Palestiniens et les pays arabes.

Le premier ministre Benjamin Netanyahu a promis, lui, de garder Jérusalem «unifiée, indivisible et sous la souveraineté d'Israël».

Israël a conquis et annexé Jérusalem-Est à l'issue de la guerre israélo-arabe de 1967, une annexion non reconnue par la communauté internationale.

«Yom Yerushalaïm» ("la Journée de Jérusalem» en hébreu) commémore pour les Israéliens ce qu'ils estiment être la «réunification» de la ville.

Chaque année, à l'occasion de cette journée, des milliers de nationalistes israéliens, en majorité religieux, marchent dans les rues de Jérusalem, y compris dans la Vieille ville, en brandissant des drapeaux israéliens.

Pour de nombreux Palestiniens, ce défilé sous haute surveillance est perçu comme une provocation délibérée.

Lundi après-midi, des groupes de jeunes Israéliens ont été vus en train de s'en prendre à des commerçants palestiniens, des passants, des écoliers, mais aussi à des militants israéliens des droits humains et à la police.

Certains ont craché sur des passants, proféré des insultes et tenté de forcer l'entrée de maisons.

«Provocation»

Troisième lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme, l'esplanade est une poudrière où le moindre incident peut dégénérer.

La Jordanie, qui administre l'esplanade mais dont les points d'entrée sont contrôlés par Israël depuis la prise de Jérusalem-Est en 1967, a condamné «les pratiques de ce ministre extrémiste», Itamar Ben Gvir.

La France a condamné une «nouvelle provocation inacceptable».

Les célébrations se déroulent sur fond de guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

En 2021, le mouvement islamiste palestinien avait lancé un barrage de roquettes en direction de Jérusalem alors que la marche commençait à se diriger vers la Vieille ville, ce qui a été suivi d'une guerre de 12 jours entre Israël et le Hamas.

«Projectiles» tirés de Gaza

L'armée israélienne a fait état lundi de trois «projectiles» tirés depuis la bande de Gaza, affirmant avoir intercepté l'un d'entre eux et que les deux autres sont «tombés» à l'intérieur du territoire palestinien.

L'événement marque «le jour où nous avons conquis Jérusalem, le mont du Temple, le Mur occidental» (mur des Lamentations), explique Yosef Azoulai, 21 ans, étudiant d'une yéchiva, centre d'études des textes rabbiniques.

«Nous avons vaincu nos ennemis ce jour là. Nous sommes tous venus, tous les étudiants de yéchivas, unis, pour célébrer», a-t-il ajouté.

Dès lundi matin, des groupes de jeunes venus de tout le pays se sont réunis près de la porte de Jaffa, arborant des T-shirts blancs comme c'est souvent le cas pour cette marche.

Leur marche doit les conduire jusqu'au mur des Lamentations à Jérusalem-Est, dernier vestige du Second Temple, détruit en 70 par les Romains, et le lieu le plus sacré où les juifs sont autorisés à prier.

Comme les années précédentes, une «marche des fleurs» était aussi organisée par des militants israéliens désireux de contrer la marche nationaliste.

«Nous donnerons des fleurs de paix aux résidents de Jérusalem, tout particulièrement aux musulmans, aux chrétiens», a précisé l'organisateur, Gadi Gvaryahu, qui préside Tag Meir, organisation fédérant des ONG oeuvrant pour une co-existance pacifique.

Forte présence policière

Dans la vieille ville, des Palestiniens surpris ont accepté les fleurs tendues. Mais un vieil homme a décliné: «vous voyez ce qui se passe à Gaza? Je suis désolé mais je ne peux pas accepter».

Plus loin, des adolescents venus participer à la marche principale ont déchiré les fleurs.

La police a dit dimanche déployer «des milliers» d'agents dans toute la ville pour éviter des incidents.

La mairie israélienne de Jérusalem a annoncé une série d'événements ayant débuté, comme pour toutes les fêtes du calendrier juif, la veille au soir.

Un drapeau israélien géant a ainsi été déployé dimanche soir sur l'esplanade du mur des Lamentations alors que des milliers de visiteurs se pressaient dans les rues de la Vieille ville.