Les frappes israéliennes ayant tué lundi cinq journalistes à l'hôpital Nasser de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza visaient une caméra du Hamas, selon une «enquête initiale» devant encore éclaircir «plusieurs lacunes», a indiqué mardi l'armée israélienne.

un total de 20 personnes ont été tuées lundi dans deux frappes sur l'hôpital Nasser (archives).

Keystone-SDA ATS

Des soldats ont «identifié une caméra placée par le Hamas dans la zone de l'hôpital Nasser, utilisée pour observer l'activité des troupes [israéliennes] afin de diriger des activités terroristes contre elles», indique un communiqué militaire rendant compte des résultats de l'enquête et ajoutant.

Les soldats «ont agi pour éliminer la menace en frappant et en démantelant la caméra», ajoute le texte.

Six «terroristes» ont été tués dans ces frappes ajoute l'armée en publiant six noms ne correspondant à aucun de ceux des journalistes tués.

L'un deux avait «participé à l'infiltration en territoire israélien du 7 octobre 2023», ajoute le communiqué en référence à l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas ayant déclenché la guerre en cours.

Selon la Défense civile de Gaza, un total de 20 personnes ont été tuées lundi dans deux frappes sur l'hôpital Nasser.

Disant regretter «tout tort causé à des civils», le lieutenant général Eyal Zamir, chef d'état-major, a «donné l'ordre de poursuivre l'examen de plusieurs lacunes», notamment «le processus de décision sur le terrain» et «les armes utilisées pour la frappe», selon le communiqué militaire.

Selon une source sécuritaire citée par plusieurs médias israéliens, des soldats ont reçu lundi l'autorisation de détruire la caméra mentionnée par l'enquête avec un drone mais au bout du compte, ce seraient des blindés qui auraient tiré à deux reprises sur la zone.

Frappes condamnées

Les frappes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès ont été condamnées par l'ONU et plusieurs pays dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont appelé à «protéger» les journalistes.

La chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, les agences de presse canado-britannique Reuters et américaine Associated Press ont chacune déploré lundi la mort d'un collaborateur, exprimant choc et tristesse.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déploré lundi un «accident tragique» et promis «une enquête approfondie».

Le communiqué de l'armée dénonce «l'utilisation des hôpitaux à des fins militaires par les organisations terroristes tout au long de la guerre».

Israël accuse le Hamas de se servir de bâtiments civils, comme les hôpitaux, à des fins militaires, ce que nie le mouvement islamiste palestinien.