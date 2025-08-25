  1. Clients Privés
Journalistes tués à Gaza: Netanyahu déplore un «accident tragique»

ATS

25.8.2025 - 20:26

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déploré lundi un «accident tragique» après la mort de cinq journalistes dont plusieurs travaillaient pour des médias internationaux, dans des frappes israéliennes sur un hôpital du sud de la bande de Gaza ayant fait au total 20 morts.

Cinq journalistes sont morts dans une frappe israélienne (archives).
Cinq journalistes sont morts dans une frappe israélienne (archives).
AFP

Keystone-SDA

25.08.2025, 20:26

«Israël regrette profondément l'accident tragique survenu aujourd'hui à l'hôpital Nasser» de Khan Younès, déclare M. Netanyahu dans un communiqué en anglais. Il assure qu'"Israël attache de l'importance au travail des journalistes, de même qu'au personnel médical et à tous les civils».

«Les autorités militaires mènent une enquête approfondie. Notre guerre est contre les terroristes du Hamas. Nos objectifs légitimes sont de vaincre le Hamas et de ramener nos otages à la maison», ajoute le Premier ministre israélien.

