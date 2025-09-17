Entre 600'000 et 900'000 manifestants sont attendus dans toute la France jeudi lors de la journée de grève du 18 septembre, selon les prévisions mercredi du ministère de l'Intérieur. A Paris, la mobilisation est estimée entre 50'000 et 100'000 personnes.

Le 10 septembre, la colère grondait déjà avec les manifestations «Bloquez tout». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les autorités s'attendent ainsi à une mobilisation très importante. Mercredi dernier, lors du mouvement «Bloquons tout», le ministère de l'Intérieur avait dénombré 200'000 manifestants dans tout le pays. Les manifestations contre les retraites en 2023 avaient réuni régulièrement un million de manifestants, dont un pic à 1,4 million.

Environ 80'000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du territoire, appuyés par 24 Centaures (dont huit à Paris), les véhicules blindés de la gendarmerie, et dix engins lanceurs d'eau (deux à Paris).

Les organisations syndicales appellent à faire grève et manifester pour contester des mesures budgétaires qualifiées de «brutales» annoncées cet été et que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pour l'heure pas écartées.

Transfert reporté

En raison de cette journée de mobilisation sociale, le transfert de la tapisserie de Bayeux a été reporté, a indiqué Philippe Bélaval, chargé par l'Elysée du prêt de cette oeuvre au British Museum. «Le préfet ne s'estime pas en mesure d'assurer la sécurité d'un transfert aussi médiatique et (...) d'une oeuvre aussi coûteuse», a-t-il dit à l'AFP.

Selon lui, cette opération se tiendra «dans les prochains jours». Longue de 70 m, cette broderie du XIe siècle devait être extraite du musée de Bayeux, actuellement fermé pour travaux, afin d'être déplacée dans un lieu tenu secret pour y être conservée avant son prêt au British Museum, prévu en septembre 2026.