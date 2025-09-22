  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Progrès menacés Karin Keller-Sutter plaide pour l'égalité des sexes à l'ONU

ATS

22.9.2025 - 19:53

L'égalité des sexes est un droit universel et un catalyseur pour le développement économique, a plaidé Karin Keller-Sutter lundi devant les Nations unies à New York. Pourtant, les récentes crises l'ont fait reculer.

Karin Keller-Sutter a été accueillie par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à New York.
Karin Keller-Sutter a été accueillie par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à New York.
ATS

Keystone-SDA

22.09.2025, 19:53

22.09.2025, 20:06

«Les progrès pour lesquels nous avons lutté durant des décennies sont aujourd'hui menacés dans de nombreux pays», a déclaré la présidente de la Confédération à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes.

Mettre en oeuvre l'égalité dans la pratique est le moyen le plus sûr de protéger les gens et d'édifier des sociétés. La démocratie et la prospérité économique en dépendent, a ajouté la Saint-Galloise.

En Suisse aussi, on se trouve face à de grands défis en matière d'égalité, a-t-elle ajouté. Il existe toujours un fossé salarial entre hommes et femmes. Principalement parce que les mères qui travaillent sont confrontées à des obstacles considérables sur le marché du travail et que les femmes sont largement sous-représentées aux postes de direction.

Les plus lus

Le drapeau palestinien flotte sur le sommet du Cervin
Du chaos des blessures à la majesté du sommet : Dembélé couronne sa carrière !
Des pluies diluviennes attendues en Suisse !
Yamal, le prodige qui surclasse Doué et s’offre le Raymond Kopa
Un fils Bolsonaro inculpé pour son lobbying à Washington