Le défenseur des droits humains kényan, Boniface Mwangi, célèbre dans son pays, a été arrêté à son domicile près de Nairobi, ont annoncé samedi son épouse et une ONG.

Boniface Mwangi lors d'une manifestation en 2020. LBx Africa / Courtesy Album

Keystone-SDA ATS

«La police est venue chez nous (...) et a emmené mon mari, parlant de terrorisme et d'incendie criminel! Ils ont confisqué ses appareils et ont annoncé qu'ils l'emmenaient au QG du DCI», la direction des enquêtes criminelles, a déploré Njeri Mwangi sur X.

Le directeur de l'ONG de défense des droits humains VOCAL Africa, Hussein Khalid, a confirmé cette arrestation sur le même réseau social et précisé dans la soirée que l'activiste est détenu dans un poste de police de Nairobi.

«Tout porte à croire qu'il sera détenu ici jusqu'à lundi, date à laquelle il sera présenté au tribunal», a-t-il indiqué.

L'annonce de l'arrestation a suscité une pluie de condamnations sur les réseaux sociaux où le hashtag #FreeBonifaceMwangi est largement partagé.

Des activistes ont lancé en début de soirée un appel aux médias à couvrir un raid en cours dans le bureau de l'activiste dans la capitale kényane.

Ils ont aussi partagé une photo de M.Mwangi avec le message: «J'ai été enlevé à mon domicile de Lukenya (à une quarantaine de kilomètres de Nairobi), accusé d'incendie criminel et de terrorisme. Je ne suis pas un terroriste».

La direction des enquêtes criminelles (DCI) affirme que selon une enquête préliminaire, les «occupants» du bureau de M.Mwangi ont «distribué de l'argent pour faciliter l'embauche de voyous». Selon le mandat de perquisition du bureau, partagé aux médias par une militante, ces derniers auraient «semé la terreur parmi la population, provoquant le chaos et des troubles à l'ordre public généralisés» le 25 juin 2025.

Au moins 19 personnes ont été tuées ce jour-là, lorsque des manifestions organisées en hommage aux victimes de brutalités policières en 2024 ont tourné à la violence.

Les groupes de défense des droits humains dénoncent les violences policières et le recours à des «voyous» rémunérés pour discréditer le mouvement.

Nombreuses arrestations

Activiste et ex-photojournaliste, Boniface Mwangi, est célèbre au Kenya où il a été arrêté à de nombreuses reprises.

Le 19 mai, il avait été interpellé avec la journaliste et militante ougandaise Agather Atuhaire dans la capitale économique tanzanienne Dar es Salaam où il étaient venus soutenir le chef de l'opposition Tundu Lissu, qui comparaissait devant la justice pour trahison, un crime passible de la peine de mort.

Ils ont tous deux accusés les policiers qui les ont détenus pendant plusieurs jours d'actes de torture et d'agressions sexuelles et ont saisi cette semaine la Cour de justice de l'Afrique de l'Est (EACJ) pour leur enlèvement et torture allégués en Tanzanie.

Au Kenya, le président William Ruto fait face à des critiques de plus en plus vives suite à une série d'enlèvements et de violences policières depuis le début d'un mouvement de contestation inédit au Kenya en juin 2024.

Selon les organisations de défense des droits humains, plus de 100 personnes ont été tuées depuis le début des rassemblements anti-gouvernementaux l'an dernier.