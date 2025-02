blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une pelleteuse prépare la piste de ski «Gran Becca» pour la première édition de la Coupe du monde de ski alpin a Zermatt/Cervinia entre «Testa Grigia» et «Laghi Cime Bianchi» le mercredi 18 octobre 2023 au-dessus de Breuil-Cervinia a la frontière entre la Suisse et l'Italie. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA, ro, ats ATS

Les points forts du jour

JUSTICE: Le procès italien sur l'organisation des courses de ski alpin de Zermatt/Cervinia reprend lundi. Franz Julen, le président du comité d'organisation, et trois coaccusés doivent répondre de délit environnemental devant le Tribunal d'Aoste.

En cause: des travaux non-conformes réalisés sur le versant transalpin. Dans l'acte d'accusation, il leur est reproché d'avoir réalisé sans autorisation une excavation de 330 mètres de long et 8 mètres de large.

PROCES: Le tribunal régional de Berne donne son verdict lundi sur le cas de la brasserie Lorraine. Ses exploitants, accusés de discrimination raciale, contestent l'ordonnance pénale les condamnant à une amende. La brasserie avait mis un terme en juillet 2022 au concert du groupe blanc de reggae Lauwarm après avoir reçu des plaintes des spectateurs affirmant être mal à l'aise face à ce qu'ils ont perçu comme une appropriation culturelle. La brasserie a écopé d'une amende de 3000 francs après que les Jeunes UDC ont porté plainte contre ce qu'ils ont estimé être du racisme anti-blanc.

ART: La ville et le canton de Fribourg présentent lundi leurs projets pour le 100e anniversaire de l'artiste Jean Tinguely. Toute une série d'événements sont prévus pour rappeler le souvenir du Fribourgeois d'origine avec comme point d'orgue une grande fête le 15 juin. Outre Fribourg, le jubilé sera fêté dans le monde entier. Le coup d'envoi sera donné à Milan en automne.

DIPLOMATIE: Une dizaine de dirigeants européens se réunissent lundi à Paris pour des discussions sur la sécurité européenne et l'Ukraine. Ce sommet est organisé au moment où l'administration Trump s'en prend à l'UE et entend négocier directement avec Moscou pour mettre fin à la guerre. Le président américain a annoncé cette semaine qu'il rencontrerait son homologue russe en Arabie saoudite pour engager des négociations sur l'Ukraine, où la guerre déclenchée par l'invasion russe entrera le 24 février dans sa quatrième année.

Vu dans la presse

BANQUES: Les anciens employés du Credit Suisse (CS) en Grande-Bretagne peuvent continuer à prendre des congés sabbatiques payés dans leurs nouveaux postes à l'UBS, rapporte le 20 Minuten en citant le Financial Times.

Ils pourraient prendre jusqu'à trois mois de congé tous les cinq ans, avec un salaire complet versé le premier mois. Les autres collaborateurs d'UBS n'ont pas cette possibilité. En fait, certains employés du CS ont pu conserver leur ancien contrat malgré la fusion bancaire. Il n'est pas encore clair si c'est également le cas en Suisse, écrit encore le 20 Minuten.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 17.02.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Décès de l'ancien président de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, Heinrich Ursprung, à l'âge de 91 ans. Ce biologiste a dirigé l'école de 1973 à 1987 et a été à l'origine de l'introduction de nouvelles filières d'études comme l'informatique, la biotechnologie et les sciences des matériaux.

- Il y a 25 ans (2000): Tuvalu devient le 189e Etat membre de l'ONU.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance du journaliste et cinéaste français Bernard Rapp. Ancien grand reporter, il avait présenté le journal télévisé de France 2 et une émission littéraire avant de se tourner vers le cinéma comme réalisateur ("Tiré à part», «Une affaire de goût», «Un petit jeu sans conséquence"). Il est décédé en 2006.

Le dicton du jour

«Fossés pleins en février, abondance dans les greniers»