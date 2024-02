Adolf Ogi reçoit des lettres d'insultes - «C'est inadmissible»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Adolf Ogi a rédigé, avec d'autres anciens membres du gouvernement, une lettre contre la 13e rente AVS. (archives) KEYSTONE

Les points forts du jour

CARNAVAL: lundi matin dès 4h00, la ville de Bâle résonne au son des fifres et tambours à l'occasion du traditionnel «Morgestraich». La fête se poursuivra jusqu'à jeudi matin 4h00. Dernier dans la saison des grands carnavals en Suisse, le Carnaval de Bâle est inscrit depuis 2017 sur la liste de l'UNESCO du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Des cliques de carnaval avec des lanternes défilent dans les rues lors du Morgestraich à Bâle, le lundi 19 février 2024. Le carnaval de Bâle commence le lundi matin à 4 heures avec le Morgestraich. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) KEYSTONE

Vu dans la presse

VOTATION: L'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi a rédigé, avec d'autres anciens membres du gouvernement, une lettre contre la 13e rente AVS. La suite, Adolf Ogi ne l'avait encore jamais vécue dans sa carrière politique, rapportent les journaux de CH Media.

Une tempête de critiques s'est abattue sur lui: il a reçu de multiples lettres d'insultes. «C'est inadmissible que l'on diffame ainsi les anciens conseillers fédéraux», a déclaré Adolf Ogi.

SANTÉ: Les appareils respiratoires pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil sont un business lucratif. En effet, la plupart des patients louent les appareils, rapportent les journaux de Tamedia.

Les caisses d'assurance maladie paient cette location, parfois pendant de nombreuses années, même si un achat serait nettement moins cher. Les données de la caisse maladie CSS des douze dernières années montrent l'ampleur du phénomène.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 19.02.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès du styliste allemand Karl Lagerfeld. Il était né en 1933.

- Il y a 10 ans (2014): Facebook rachète WhatsApp pour 19 milliards de dollars.

- Il y a 15 ans (2009): Décès du musicien britannique Kelly Groucutt, bassiste de longue date de l'Electric Light Orchestra. Il était né en 1945.

- Il y a 30 ans (1994): Décès de l'artiste et réalisateur britannique Derek Jarman (*31.1.1942) est décédé. Devenu aveugle à cause du sida, il a été le dernier à tourner le film «Blue», qui ne montre rien d'autre qu'un écran bleu, accompagné de musique et de voix, dont celle de Jarman.

- Il y a 60 ans (1964): Sortie du film «Les Parapluies de Cherbourg» de Jacques Demy avec Catherine Deneuve. Le film a remporté la Palme d'Or au festival de Cannes 1964.

Le dicton du jour

La nouvelle lune de février, sert pour l'année de calendrier

ro, ats