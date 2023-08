Le «jour du dépassement» tombe aujourd'hui - La Suisse, mauvais élève...

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ENVIRONNEMENT: Ce mercredi correspond au «jour de dépassement», c'est-à-dire au jour à partir duquel les hommes consomment plus de ressources naturelles que la Terre ne peut en régénérer pendant toute l'année. Il est calculé chaque année par l'organisation environnementale américaine Global Footprint Network. Si tout le monde vivait de manière aussi dispendieuse que les habitants de la Suisse, ce jour aurait déjà eu lieu le 13 mai.

De combien de planètes Terre aurions-nous besoin si la population mondiale vivait comme la Suisse ?

Nous aurions besoin de 2,8 planètes Terre si l'humanité vivait comme la population helvétique.

Global Footprint Network

Global Footprint Network

Global Footprint Network

Vu dans la presse

FINANCES: La ministre des finances Karin Keller-Sutter s'oppose à la réforme fiscale du Conseil fédéral en faveur des compagnies maritimes. Elle rejetterait le projet pour des raisons juridiques et financières, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia, citant des sources anonymes. La taxe au tonnage proposée par le gouvernement laisserait par exemple aux sociétés maritimes la possibilité d'être taxées en fonction de leur capacité de chargement et non de leur bénéfice. Un calcul rentable pour les flottes bien remplies. Le projet est menacé par un référendum de la gauche. M. Keller-Sutter ne compte pas s'y opposer.

JUSTICE: La Finma limite l'achat de bitcoins en Suisse. Le retrait de bitcoin sans fournir son identité est désormais limité à 1000 francs par mois, contre 5000 auparavant, indique Le Temps. L'entreprise neuchâteloise Bity, qui opère des automates distribuant des bitcoins, conteste cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. L'Autorité de surveillance des marchés financiers justifie sa décision par la lutte contre l'utilisation abusive des monnaies virtuelles comme moyen de paiement pour le commerce illégal ou pour le paiement de rançons après des attaques de cybercriminalité.

ADDICTIONS: Les casinos ont ces dernières années exclu nettement plus de joueurs dépendants que les opérateurs de loterie. Ils ont refusé l'accès à des jeux de hasard à 12'000 personnes en 2021, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia. Il s'agissait le plus souvent de jeux en ligne. L'opérateur de loterie Swisslos n'a lui bloqué que 34 personnes l'année dernière, avançant un plus faible potentiel d'addiction à ses jeux.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): Apple marque l'histoire de Wall Street en devenant la première entreprise privée au monde à franchir le cap des 1000 milliards de dollars en Bourse.

- Il y a 15 ans (2008): Onze alpinistes sud-coréens et européens perdent la vie dans une expédition au K2 dans l'Himalaya. Il s'agit de l'accident le plus grave à ce jour sur la «montagne du destin».

- Il y a 50 ans (1973): Décès du réalisateur Jean-Pierre Melville ("Léon Morin, prêtre», «Le Samouraï», «Le Cercle rouge").

- Il y a 80 ans (1943): Révolte dans le camp d'extermination nazi de Treblinka, en Pologne occupée par l'Allemagne.

- Il y a 90 ans (1933): Naissance de l'écrivain hispano-français Michel del Castillo, prix Renaudot 1981 pour «La Nuit du décret».

Le dicton du jour

«Chaleur d'août, c'est du bien partout»

ro, ats