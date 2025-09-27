Soleure : une faiblesse technique menaçait la centrale nucléaire de Gösgen... depuis 1979

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse

Les points forts du jour

FOOTBALL La 7e journée de Super League a lieu ce week-end avec notamment le derby romand entre Sion et Lausanne dimanche à 16h30. Les Sédunois couchent sur un revers face à Servette 2-0. Après quatre défaites d'affilée, le LS a stoppé l'hémorragie avec son nul à Lugano, mais l'équilibre est fragile.

Samedi à la Praille, Servette espère poursuivre avec une deuxième victoire contre la lanterne rouge Winterthour. Le leader St-Gall se déplace à Zurich samedi, alors que son dauphin surprise Thoune sera à Berne pour un derby cantonal contre YB dimanche.

CYCLISME La Suisse aura des chances de médaille samedi sur la course en ligne féminine des Mondiaux de Kigali. Après sa médaille d'or au contre-la-montre, Marlen Reusser vise le métal.

La concurrence sera rude malgré l'absence de la championne du monde de ces deux dernières années, Lotte Kopecky. La grande favorite est la Française Pauline Ferrand-Prévot, vainqueur cette année de Paris-Roubaix et du Tour de France. Onze ans après son seul titre mondial sur route à ce jour, la multiple championne du monde de VTT veut remettre ça.

PALESTINE: Comme pratiquement tous les samedis depuis plus de deux ans, des manifestations en faveur des Palestiniens et de la population de Gaza vont résonner dans plusieurs villes de Suisse. A Genève bien entendu, mais aussi à Zurich et Bellinzone, les manifestations appelleront à la fin des hostilités.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 27 septembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale du tourisme. Elle est placée cette année sous le signe de la durabilité. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/list-days-weeks

Vu dans la presse

ENERGIE. La centrale nucléaire de Gösgen présente depuis sa mise en service en 1979 une faiblesse technique, rapporte le Blick. L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire l’a signalée le 12 septembre dans un communiqué très technique. Le problème concerne la conduite d’alimentation en eau, qui ramène l’eau du condenseur vers le générateur de vapeur, élément essentiel pour le refroidissement du réacteur. Des clapets de retenue empêchent qu’une rupture de conduite ne devienne dangereuse. Mais si ces clapets se ferment trop brusquement, cela peut provoquer une surpression et, dans le pire des cas, remettre en cause le refroidissement du réacteur.

ENERGIE. Le Conseil fédéral présentera au Parlement, au premier trimestre 2026, une liste élargie de projets hydroélectriques d’importance nationale, a indiqué le ministre de l’Énergie Albert Rösti dans un entretien à la Schweiz am Wochenende. Initialement, cette adaptation était prévue pour fin 2025. Sans donner de détails, il a précisé que l’accent sera mis sur les trois plus grands projets: Trift, Grimsel et Gornerli. Concernant l’éolien, Rösti a jugé irréaliste l’objectif de 1000 éoliennes en Suisse en raison du manque d’acceptation. Quant à la sortie du nucléaire décidée en 2017, il a estimé qu’entre 2000 éoliennes ou de nouveaux réacteurs à Leibstadt et Gösgen, il opterait pour le nucléaire, le besoin en électricité ayant fortement augmenté depuis.

TRANSPORT AERIEN. La compagnie Swiss a recruté environ 400 hôtesses et stewards de trop, soit un excédent d’un employé de personnel naviguant sur douze, rapporte les titres CH Media. Ces deux dernières années, Swiss a fortement embauché, mais en parallèle, son programme de vols a dû être réduit faute d'un nombre suffisant de pilotes. D’après une porte-parole citée par la Schweiz am Wochenende, aucun licenciement n’est prévu. L’entreprise accepte en revanche les demandes de réduction de taux d’activité ainsi que les congés non payés.

DEFENSE. L'armée envisage de réaffecter des fonds au domaine de la défense contre les drones. Selon les titres alémaniques de Tamedia, l'armée examine «s'il y a lieu d'adapter les priorités qu'elle s'est fixées en matière de renforcement des capacités de défense». Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a prévu 100 millions de francs pour l'achat de moyens de défense contre les drones. Ces derniers mois, il est apparu que cette somme «pourrait ne pas être suffisante». Avec 30 millions de francs, seule une compagnie de chars peut être équipée pour défendre le territoire contre ces objets volants.

NEUCHÂTEL. Le Tribunal cantonal neuchâtelois a donné gain de cause à Fabio Esposito, indique Arcinfo. La deuxième instance de la justice a confirmé que l'ex-UDC devait siéger comme conseiller général suppléant au Conseil communal du chef-lieu, malgré son départ du parti avant son élection. Le Conseil communal neuchâtelois, qui refusait sa suppléance, a vu son recours rejeté et devra assermenter l'ex-UDC le 27 octobre. L’UDC, qui dénonce un «passage en force», refuse toutefois de collaborer avec Fabio Esposito et ne compte pas lui céder de siège. Le trentenaire envisage de suppléer un autre indépendant, Nolan Bongiovanni, ex-UDC comme lui, avec qui il oeuvre dans le mouvement Modernokratie.

GENEVE. Depuis fin août, un campement pro-palestinien s’est installé devant le Palais des Nations à Genève. Il est toléré par les autorités malgré son absence d’autorisation. A quelques pas de là, l’ambassade d’Israël dénonce une atteinte à la neutralité et des désagréments sécuritaires, rappelant que des soutiens à Israël avaient été rapidement dispersés en 2023, écrit la Tribune de Genève. Les autorités genevoises jugent qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public et renvoient la dimension diplomatique au DFAE. Le mouvement, fragilisé par la météo, pourrait bientôt lever le camp si des solutions d’hébergement sont trouvées pour les sans-papiers présents.

ECONOMIE. La start-up vaudoise Eccus développe des espaces souterrains standardisés appelés Eco-Cavernes. Le marché est en pleine expansion. Treize projets, estimés à 200 millions de francs, sont en cours en Suisse, France et Royaume-Uni, rapporte Le Temps. Ces infrastructures, construites à 30 m de profondeur, offrent stabilité, sécurité (réduction d’oxygène empêchant les incendies) et une température constante de 13 °C, idéale pour le stockage (denrées, boissons, archives, énergie ou centres de données). Leur conception réduit l’impact paysager et les coûts d’exploitation grâce à un brevet européen de régulation passive de l’air. Comme relayé par l'agence Keystone-ATS en début de mois, Eccus a signé un premier contrat avec le Groupe E pour remplacer des centrales de chauffe par des accumulateurs souterrains renouvelables dans le sous-sol fribourgeois. Un projet estimé entre 36 et 45 millions de francs par Le Temps.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Les Suisses rejettent à 61,7% l'initiative de l'UDC «Pour une immigration modérée (initiative de limitation"). Ils disent oui du bout des lèvres l'acquisition de nouveaux avions de combat (50,1% ). C'est oui également au congé paternité de deux semaines (60,3% des voix). La loi sur la chasse, qui vise à réguler la population de loups, est, elle, refusée par 51,9% des votants.

- Il y a 25 ans (2000): Le ferry grec «Express Samina» s'échoue sur un banc de sable au large de l'île de Paros, faisant 55 morts et une quarantaine de disparus.

- Il y a 65 ans (1960): Naissance de l'acteur et réalisateur franco-américain Jean-Marc Barr ("Le Grand bleu», «Lovers").

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'auteure-compositrice-interprète britannique Linda Lewis ("It's in His Kiss").

Le dicton du jour

Pluie de septembre travaille, à la vigne et à la semaille