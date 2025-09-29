blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PYROTECHNIE: La consultation sur le contre-projet indirect à l'initiative réclamant une limitation des feux d'artifice est arrivée à échéance dimanche. On connaîtra ce lundi les prises de position des principales parties intéressées et des partis politiques, en particulier le comité d'initiative.

BUDGET FR: Le Conseil d'Etat fribourgeois va dévoiler lundi le budget 2026 alors que le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE) suscite l'opposition d'une partie de la fonction publique. La semaine dernière, quelque 3000 personnes ont défilé dans les rues de Fribourg pour protester contre ce plan d'austérité qui doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 avec 405 millions d'économies. Les comptes 2024 de l’Etat affichaient un bénéfice d'un million de francs.

KIRK: Ce lundi se tient à Provo, dans l'Utah, l'audience préliminaire pour l'homme accusé d'avoir tué l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Ce dernier avait été tué d'une balle le 10 septembre dernier lors d'un meeting en plein air sur le campus de l'université d'Utah Valley, à Orem, dans l’Utah, alors qu'il s'adressait à la foule sur le thème de la violence par armes à feu. Le tireur, Tyler Robinson, est visé par sept chefs d'accusation, dont celui d'assassinat. Il risque la peine de mort.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 29 septembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. Alors que sur la Planète le nombre de personnes touchées par la faim augmente, environ 13,2 % des denrées alimentaires produites dans le monde sont perdues entre la récolte et la vente au détail, tandis qu'on estime que 19 % de la production alimentaire mondiale totale est gaspillée dans les ménages, dans les services de restauration et dans la vente au détail. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

SOINS DENTAIRES: Une enquête des Hopitaux universitaires de Genève, relayée par 24 heures et la Tribune de Genève, montre que les revenus inférieurs à 5000 francs par mois augmentent fortement le risque de renoncement aux soins bucco-dentaires.

Le coût élevé reste dissuasif: un dentier peut dépasser 5000 francs. Certaines structures alternatives existent, comme les cliniques universitaires (8000 à 10'000 Genevois traités par an), la Croix-Rouge genevoise (334 patients en 2022) ou le Point d’Eau à Lausanne (1700 personnes soignées). Mais elles ne couvrent pas les besoins.

Malgré les appels à inclure certains soins de base dans la LAMal, le Conseil national a refusé, la Société suisse des médecins-dentistes privilégiant prévention et aides ciblées. En Suisse, 26% de la population renonce à des soins dentaires pour raisons financières, et 5% à des prestations médicalement nécessaires, selon l’Observatoire de la santé.

MÉDECINE: Le directeur de Medbase, Marcel Naierala, a mis en garde contre les grands défis liés à l’introduction du nouveau système tarifaire Tardoc, rapportent les titres de CH Media. Le secteur fait face à une «tâche herculéenne» et doit intensifier les simulations et les formations afin de facturer correctement.

Le système de santé suisse se trouve, en matière de numérisation, dans un «stade préhistorique». Les hôpitaux pourraient rester jusqu’à six mois sans émettre de factures, entraînant des problèmes de liquidités. Les médecins de famille devraient certes en tirer profit, mais pas dans la mesure espérée. Pour les radiologues, on s’attend à des baisses tarifaires de 15 à 20%, ce qui réduira leurs marges.

LOUP: Le 23 septembre, un premier tir de régulation a eu lieu sur la commune de La Chaux-du-Milieu: un des six jeunes loups de la meute de La Brévine y a été abattu, annonce l’État de Neuchâtel. Le même jour, deux attaques contre des génisses ont été signalées aux Ponts-de-Martel, rapporte ArcInfo.

Depuis début août, les loups ont tué ou blessé 25 animaux, majoritairement des bovins dans le canton de Neuchâtel. Après accord de l’Office fédéral de l'environnement, le canton a autorisé le 10 septembre l’abattage de quatre des six jeunes loups de la meute de la Brévine d’ici janvier 2026.

FOOTBALL: Un drame a marqué le match de 2e ligue entre le Birse FC et le FC Aarberg samedi à Reconvilier, rapporte le Journal du Jura. Un spectateur nonagénaire, fidèle supporter du club local, a succombé à un malaise au bord du terrain malgré les soins prodigués.

L’arbitre a aussitôt interrompu la rencontre peu avant la mi-temps. La police a ordonné l’évacuation du stade et proposé un soutien psychologique aux témoins. Le match, arrêté alors que le BFC menait 2-0, sera reprogrammé.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995): Lancement de la première PlayStation sur le marché européen.

- Il y a 90 ans (1935): Naissance du musicien américain Jerry Lee Lewis, l'un des grands pionniers du rock and roll. Il était connu pour son jeu de piano agressif et sa forte présence sur scène. Il est décédé en 2022.

- Il y a 90 ans (1935): Naissance de l'actrice française Mylène Demongeot, figure du cinéma populaire (la trilogie «Fantômas» ou celle de «Camping"). Elle est décédée en 2022.

Le dicton du jour

Quand les hirondelles voient la Saint-Michel, L'hiver ne vient qu'à Noël