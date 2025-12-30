Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ZONE EURO: Pour célébrer l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro dès le 1er janvier 2026, le bâtiment de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort sera illuminé depuis mardi et pendant dix jours. Sofia deviendra le 21e membre de la zone euro, trois ans après l'entrée de la Croatie. L'espace de la monnaie unique rassemble déjà 350 millions d'habitants, en attendant la Bulgarie.

HOCKEY: Tenant du trophée, Fribourg-Gottéron affrontera Davos ce soir dès 20h15 en demi-finale de la Coupe Spengler. L'autre demi-finale de ce traditionnel tournoi de hockey sur glace mettra aux prises dès 15h10 les US Collegiate Selects et le Sparta Prague.

Vu dans la presse

EDUCATION: La plus haute responsable pédagogique de Suisse a proposé un complément au programme scolaire 21 qui inclut des compétences liées à l'IA, rapportent les journaux de Tamedia. «Il faut des lignes directrices éthiques et des règles nationales concertées en matière de protection des données», a déclaré Dagmar Rösler, présidente de l'Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses, au groupe de presse Tamedia. La plupart des cantons fournissent aux écoles des directives, des guides ou des fiches d'information sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, écrivent les journaux de Tamedia en s'appuyant sur une enquête menée auprès des autorités scolaires cantonales. Quelques cantons renoncent à imposer des directives. Selon eux, les écoles ont besoin de liberté pour organiser les cours.

SANTE: Des millions de francs suisses sont versés à des médecins qui revendent des médicaments génériques à leurs patients en échange d'une sorte de participation aux bénéfices, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Selon un rapport confidentiel adressé à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), environ 40 millions de francs suisses ont ainsi été versés au corps médical depuis 2020, écrit le journal. Avec 800 médecins concernés, cela correspond à une moyenne de 50'000 francs par personne. Certains médecins gagneraient plus de 100'000 francs par an avec un seul médicament.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès à 80 ans de Samuel Little, l'homme qualifié par le FBI de pire tueur en série de l'histoire des Etats-Unis. Il a avoué avoir assassiné 93 personnes, en grande majorité des femmes. Le FBI a confirmé sa responsabilité dans au moins cinquante de ces meurtres. Cet ancien boxeur tuait ses victimes en leur portant des coups violents et en les étranglant.

- Il y a 30 ans (1995): Décès de l'écrivain allemand Heiner Müller ("Hamlet-Maschine"), considéré comme l'un des plus importants dramaturges de langue allemande de la seconde moitié du XXe siècle. Il était né en 1929.

- Il y a 50 ans (1975): Naissance du golfeur américain Tiger Woods, vainqueur de 15 tournois majeurs.

- Il y a 50 ans (1975): Naissance du footballeur australien Scott Chipperfield. Il a notamment gagné sept titres de champion et six Coupes de Suisse en onze années d'activité sous le maillot du FC Bâle.

- Il y a 60 ans (1965): Ferdinand Marcos devient président des Philippines.

Le dicton du jour

Quand il tonne hors saison, Pluie et neige sans raison