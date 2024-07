blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ELECTIONS: Après 14 ans de pouvoir conservateur, le Royaume-Uni bascule au centre-gauche: les travaillistes ont remporté une majorité massive jeudi lors des législatives, ouvrant les portes de Downing Street à leur chef Keir Starmer. Le parti conservateur du Premier ministre sortant Rishi Sunak est désavoué avec son pire résultat depuis le début du XXe siècle.

TRAFIC: L'Alliance «Oui pour assurer le futur des routes nationales», menée par l'Union suisse des arts et métiers, défend vendredi six projets de développement autoroutier, qui visent selon elle à éliminer les goulets d'étranglement et à améliorer la fluidité du trafic sur les routes nationales. Le peuple suisse devra trancher le 24 novembre puisque le référendum de l'Association transports et environnement (ATE) et actif-trafiC, notamment, a abouti.

CINEMA FANTASTIQUE: Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) s'ouvre vendredi soir à Neuchâtel avec la présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. L'actrice italienne Asia Argento est l'invitée d'honneur du festival qui va proposer 124 oeuvres jusqu'au 13 juillet. Le film «Animale», qui concourt en compétition internationale, sera projeté lors de la cérémonie d'ouverture. La réalisatrice française Emma Benestan et l'actrice Oulaya Amamra seront présentes à Neuchâtel pour en parler.

INTEMPERIES: L'A13 rouvrira partiellement au trafic vendredi à partir de 05h00. Le trafic sera limité à une seule voie dans les deux sens et la vitesse autorisée réduite. Un tronçon de l'autoroute a été endommagé par les violentes intempéries qui ont frappé le Val Mesolcina, dans le sud des Grisons. La route du col du San Bernardino sera également rouverte au trafic, mais avec des restrictions.

LEGISLATIVES FRANCAISES: La campagne pour le second tour des législatives est entrée vendredi dans son dernier jour.

MONTREUX JAZZ: C'est parti pour une édition hors normes du Montreux Jazz Festival (MJF). En raison de travaux au 2m2c, les concerts payants ont lieu dès vendredi soir au Casino, ainsi que sur une immense scène construite sur le lac. Trombone Shorty et Jon Batiste ouvriront les feux.

FOOTBALL: Une finale avant l'heure? Le choc des quarts de finale de l'Euro vendredi entre l'Espagne et l'Allemagne, les deux nations ayant le plus impressionné depuis le début de la compétition, rappelle celle remportée par la Roja en 2008. A l'époque, une sélection espagnole à l'aube de sa période dorée, autour des Xavi, Iniesta ou Fabregas, avait dominé la Mannschaft en finale (1-0) sur un but de l'attaquant de Liverpool Fernando Torres, offrant à la Roja son premier titre depuis 1964.

Huit ans après la finale perdue à domicile, l'équipe de France retrouve de son côté le Portugal de Cristiano Ronaldo en quarts. Elle va tenter de frapper enfin un grand coup après un début de tournoi terriblement décevant, vendredi à Hambourg (21h). Ce sera peut-être un duel à distance entre Kylian Mbappé et son idole Cristiano Ronaldo.

Vu dans la presse

PARC SOLAIRE: Les associations environnementales veulent empêcher la construction du plus grand parc solaire des Alpes. Or, le temps presse pour ce projet, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. La Confédération examine donc la possibilité de prolonger le financement des installations solaires. S'il était construit, Grengiols-Solar serait le plus grand parc solaire des Alpes.

230'000 modules devraient couvrir les besoins en électricité de 40'000 ménages. En s'opposant au projet, les associations environnementales retardent le plus important développement d'installations solaires alpines.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): La Deutsche Bank annonce une restructuration radicale et le licenciement de 18'000 collaborateurs.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'actrice française Geneviève Grad, connue pour avoir incarné la fille de Louis de Funès dans la série des «Gendarme de St-Tropez».

- Il y a 70 ans (1954): La carrière musicale d'Elvis Presley débute. Alors chauffeur de camion, il enregistre sa première chanson commercialisée: «That's All Right, Mama». Le disque a été mis en vente le 19 juillet 1954. Sur la face B figurait «Blue Moon of Kentucky».

- Il y a 100 ans (1924): Naissance du violoncelliste et pédagogue américano-hongrois Janos Starker. Il est décédé en 2013.

Le dicton du jour

Si le début de juillet est pluvieux, le restant du mois sera douteux

