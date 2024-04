Bientôt un téléphérique entre Crans-Montana et la Lenk?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le téléphérique panoramique devrait notamment offrir une vue sur le glacier de la Plaine Morte (image d'illustration). Imago

ATS

Les points forts du jour

MPC: Le Ministère public de la Confédération (MPC) présente ce jeudi son rapport de gestion. Le procureur général Stefan Blättler fera une rétrospective de l'année écoulée et tirera un bilan des activités du MPC. L'année dernière, davantage de procédures pénales ont été ouvertes que l'année précédente et de nombreuses procédures pénales ont été liquidées.

CYCLISME: Le Tour de Romandie présente le parcours de son édition 2024. Au total, 23 formations et une douzaine de coureurs suisses devraient être au départ de cette 77e édition, dont Stefan Kung, Marc Hirschi, Jan Christen, Stefan Bissegger ou encore Silvan Dillier. Le prologue aura lieu le 23 avril autour de l'Abbatiale de Payerne.

QUESTION JURASSIENNE: Le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) présente à Moutier son programme des festivités de commémoration du 50e anniversaire des plébiscites du 23 juin 1974 ayant abouti à la création du canton du Jura. Il promet un programme «flamboyant»: à l'occasion du 50e, le mouvement veut renouer avec une pratique abandonnée au début des années 2000, à savoir un cortège allégorique et populaire.

DIPLOMATIE: Le Forum de la coopération internationale s'ouvre à Bâle. Le thème «Qu'est-ce que la paix?» sera le fil rouge des deux jours d'échanges entre des représentantes et représentants de la politique, du monde scientifique, du secteur privé et de la société civile. La présidente de la Confédération Viola Amherd et le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis seront présents.

CINEMA: Le festival de Cannes annonce l'affiche de sa 77e édition. L'événement a déjà sa présidente du jury, la réalisatrice de «Barbie» Greta Gerwig, et son film d'ouverture le 14 mai, «Le deuxième acte» de Quentin Dupieux, spécialiste de l'absurde, avec Léa Seydoux. Mais les rumeurs abondent, comme la présence de Francis Ford Coppola et de son «Megalopolis». Un film-monstre, au budget de 100 millions de dollars, avec Adam Driver et Forest Whitaker.

Vu dans la presse

TOURISME: L'idée d'un téléphérique entre les régions de Crans-Montana (VS) et d'Adelboden-Lenk (BE) fait son chemin. Une étude doit se pencher sur ce projet décrit comme visionnaire par les responsables du tourisme des deux régions, indiquent les titres bernois du groupe Tamedia.

Le téléphérique panoramique devrait notamment offrir une vue sur le glacier de la Plaine Morte (BE). Mais tous les scénarios sont possibles à ce stade, y compris un abandon du projet s'il s'avère irréalisable ou pas rentable. Les résultats sont attendus pour la mi-2025.

CLIMAT: Le directeur de campagne de Greenpeace, Georg Klingler, se dit «choqué» par les vives réactions à la condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). L'arrêt est soigneusement motivé sur 260 pages, déclare-t-il dans les titres du groupe alémanique CH Media.

«Affirmer qu'il s'agit d'une motivation idéologique est une preuve de faiblesse dans notre culture du débat», assure-t-il. L'UDC, le PLR et Le Centre se sont montrés critiques mardi face à la décision de la CEDH, pointant des contradictions entre les juridictions internationales et le respect de la démocratie directe.

TOURISME: Les Américains sont désormais plus nombreux que les Allemands à se rendre dans les stations valaisannes pour leurs vacances de ski. «Les Etats-Unis ont dépassé l’Allemagne. Ils constituent désormais notre deuxième marché, derrière le marché suisse», indique le directeur de l'Association hôtelière du Valais, Beat Eggel, dans Le Nouvelliste.

Pour les mois de décembre, janvier et février, les nuitées de cette clientèle ont crû de 10,5% en comparaison à 2023, pour atteindre 93'509. Le recul des prix des vols entre la Suisse et les Etats-Unis ainsi que la reprise de remontées mécaniques valaisannes par le groupe américain Vail Resorts ont certainement joué un rôle.

HOCKEY SUR GLACE: L'ancien directeur sportif de Kloten, Felix Hollenstein, qui s'est retiré en 2021 en raison d'un cancer de la moelle osseuse, donne des nouvelles encourageantes dans les journaux du groupe Tamedia. «Sur le papier, je suis en bonne santé», dit-il.

«J'avais simplement un objectif, guérir. Cela a pris un peu plus de temps que prévu. Mais nous avons réussi», ajoute le Zurichois, qui doit encore effectuer des contrôles tous les trois mois. L'ancien joueur de hockey âgé de 58 ans a entraîné l'équipe de Kloten pendant de nombreuses années avant de se retirer.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 11.04.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): L'activiste australien Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, est arrêté par la police britannique.

- Il y a 5 ans (2019): L'armée soudanaise destitue le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis trois décennies.

- Il y a 50 ans (1974): Naissance de l'auteur de bande dessinée français Jul, scénariste de Lucky Luke depuis 2016.

- Il y a 50 ans (1974): Naissance de l'actrice belge Natacha Régnier ("La vie rêvée des anges").

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du réalisateur allemand Bernd Eichinger ("La Chute"). Il est décédé le 24 janvier 2011.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de la chanteuse franco-suisse Nicoletta ("Mamy Blue").

- Il y a 85 ans (1939): Naissance de l'actrice américaine Louise Lasser. Elle a été mariée à Woody Allen de 1966 à 1969 et a joué dans ses premiers films comme «Prends l'oseille et tire-toi», «Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander».

Le dicton du jour

«S'il gèle à la Saint-Stanislas, on aura deux jours de glace»

ro, ats