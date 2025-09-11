blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le cachet de l'humoriste, qui avoisine les 8000-9000 francs, sera payé grâce à un legs destiné à «promouvoir le protestantisme». KEYSTONE

Les points forts du jour

JUSTICE: Le Tribunal pénal fédéral rend son verdict jeudi après-midi dans le procès de la fraude à la taxe CO2. Un ancien employé de l'Office fédéral des routes et deux importateurs d'automobiles sont accusés d'avoir introduit des données erronées dans les systèmes informatiques de la Confédération afin d'éluder l'imposition de véhicules à fortes émissions.

PROCHE-ORIENT: Dans le cadre d'une session extraordinaire sur Gaza demandée par la gauche, le Conseil national se penche jeudi sur deux motions qui demandent de prendre des mesures à l'encontre d'Israël afin qu'il respecte le droit international. Parmi les mesures évoquées figurent notamment la suspension de toute coopération militaire, la reprise des sanctions de l'UE contre les colons israéliens violents ou la suspension de l'accord de libre-échange avec Israël. Le Conseil des Etats a refusé lundi de telles mesures. Il a toutefois accepté de charger le Conseil fédéral d'user de toute son influence pour garantir le respect du droit international humanitaire à Gaza.

ACCUEIL EXTRAFAMILIAL: Alors que les Chambres fédérales ont déjà validé une nouvelle allocation de garde pour enfants jusqu'à huit ans, elles sont divisées sur la poursuite des conventions-programmes avec les cantons et sur une aide fédérale. Le Conseil des Etats devrait se rallier jeudi au National en approuvant le maintien de ces conventions. Il devrait cependant n'accepter que la moitié des 200 millions de francs sur quatre ans voulus par le National. Le Parlement est également en désaccord sur les modalités de ces conventions et de l'allocation de garde. Dans la foulée, le Conseil des Etats devrait refuser l'initiative populaire sur les crèches du PS, au profit de ce nouveau modèle, proposé comme contre-projet indirect.

EBOULEMENT: Le Grand Conseil valaisan doit valider ce jeudi, en une ou deux lectures le décret en faveur de la commune de Blatten. Il devra également se prononcer sur l'octroi d'un crédit supplémentaire au budget 2025 de 10 millions de francs. Cette contribution de solidarité doit permettre de satisfaire rapidement et sans formalité aux besoins les plus urgents de la population et des entreprises du lieu, raison pour laquelle le principe de subsidiarité ne sera pas appliqué.

Vu dans la presse

CULTE: La paroisse réformée de Gland (VD) a invité Thomas Wiesel pour codiriger le culte de la Fête des récoltes du 14 septembre dont la thématique sera la résurrection de Lazare, rapporte La Côte. But de l'initiative: «offrir une parole différente, susciter la curiosité et attirer ceux qui ne franchissent plus le seuil du temple», explique la pasteure Chantal Rapin.

Sa collègue, la diacre Christel Matthey, insiste: «il ne s’agit pas de plaquer de l’humour, mais de construire un dialogue avec profondeur.» Alors que l'initiative est saluée par l'exécutif de l'Eglise évangélique réformée vaudoise, l’humoriste promet de rester respectueux: «je veux faire rire avec le texte, pas me moquer des croyants.» Le cachet de l'humoriste, qui avoisine les 8000-9000 francs, sera payé grâce à un legs destiné à «promouvoir le protestantisme».

ENERGIE: La crise est totale chez Altis. Le groupe énergétique de Val de Bagnes (VS) affiche 55 millions de dettes et une trésorerie vide. Vingt-cinq emplois sur 130 seront supprimés, relate le Nouvelliste. «Quand on est arrivés et qu’on a demandé l’état de la trésorerie, on nous a répondu qu’il n’y en avait pas», a dit Stéphane Luisier, nouveau président du CA, mercredi à un Conseil communal médusé.

TVA impayée, salaires menacés, explosion des coûts administratifs et diversification hasardeuse: la situation est apocalyptique. Pour éviter la faillite, la commune actionnaire a débloqué 13 millions en urgence, mais il faudra encore 2 millions en octobre. Pendant que la dette s’accumule – 32 millions dus à la commune, 23 millions aux banques -, un audit est en cours pour déterminer les responsabilités et des assainissements ont été annoncés.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 60 ans (1965): Naissance du musicien et DJ américain Moby ("Porcelain», «Why does my heart feel so bad?")

- Il y a 60 ans (1965): Naissance de l'ancien président syrien Bachar al-Assad. Il a été renversé le 8 décembre 2024.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance du footballeur et entraîneur allemand Franz Beckenbauer. Le «Kaiser» a remporté deux fois la Coupe du monde: comme joueur en 1974 et comme entraîneur en 1990. Il est décédé le 7 janvier 2024.

- Il y a 90 ans (1935): Naissance du compositeur estonien-autrichien Arvo Pärt, considéré comme l'un des principaux compositeurs contemporains ("Fratres», «Miserere").

- Il y a 90 ans (1935): Naissance de l'évêque contestataire français Jacques Gaillot. Il avait défendu au sein de l'Eglise la cause des divorcés, des homosexuels et des immigrés. Il est décédé en 2023.

Le dicton du jour

«En septembre si trois jours il tonne, c'est un nouveau bail pour l'automne»