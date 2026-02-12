blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les CFF vont retirer les poubelles situées à proximité des sièges dans les trains grandes lignes. Cette mesure permettra de réduire les coûts de nettoyage des trains et d’offrir davantage d’espace pour les jambes. Les voyageurs pourront toutefois continuer à jeter leurs déchets dans les poubelles situées dans les zones d’entrée des wagons. KEYSTONE

Les points forts du jour

CRANS-MONTANA: Les auditions dans le cadre du drame de Crans-Montana se poursuivent, ce jeudi. Après l’ancien et l’actuel chargé de sécurité de la commune et le gérant du bar «Le Constellation», Jacques Moretti, ce sera au tour de son épouse, Jessica, de répondre aux questions. A contrario de sa première audition en tant que prévenue, quand elle avait été interrogée par le pool de procureures en charge de l’affaire, la citoyenne française sera principalement interrogée par les avocats des parties civiles présents. En marge de l’audience prévue à 09h00, des parents des victimes ont décidé de se réunir dès 08h00, en espérant pouvoir croiser le regard de Jessica Moretti.

PROCÈS: La Cour pénale de Bâle-Campagne rend son jugement jeudi dans l'affaire des 500 kg de cocaïne parvenus chez Nespresso, à Romont (FR), avec une livraison de café. Trois prévenus albanais sont accusés de trafic de drogue. Ils ont comparu en janvier. Le Ministère public réclame des peines de 15 à 19 ans contre le trio. Selon l'acte d'accusation, ils ont tenté, en vain, de récupérer la drogue au terminal de transfert modal de Frenkendorf (BL) dans le conteneur rempli de café, qui a été finalement acheminé.

ARTS: Le Grand Prix suisse d’art / Prix Meret Oppenheim 2026 distingue trois personnalités majeures de la scène culturelle helvétique. Attribuée par l’Office fédéral de la culture sur recommandation de la Commission fédérale d’art, la récompense salue des parcours ayant marqué durablement l’art, la muséologie et l’architecture en Suisse et à l’international. Chaque prix est doté de 40’000 francs et sera remis le 15 juin à Bâle, en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

JEUX OLYMPIQUES: La journée de jeudi sera marquée par l'entrée en lice de l'équipe de Suisse masculine de hockey sur glace. Les hommes de Patrick Fischer affrontent la France dès 12h10 pour le premier des trois matches qu'ils doivent jouer dans la phase préliminaire. Les deux équipes de curling «classique» démarrent aussi leur tournoi olympique: les messieurs affrontent les Etats-Unis à 14h05, alors que les dames en découdront avec l'Italie dès 9h05. En ski alpin, le super-G dames, dans lequel la Valaisanne Malorie Blanc espère bien s'illustrer, sera l'un des autres temps forts de la journée.

FOOTBALL: La 24e journée de Super League se conclut jeudi soir, avec deux clubs romands sur le front dès 20h30. Le FC Sion, qui reste sur quatre nuls consécutifs, accueille un FC Bâle en grande difficulté. En cas de succès, les Sédunois (5es) reviendraient à deux points des Rhénans et conforteraient leur place dans le top 6. De son côté, le Lausanne-Sport fait face à un grand défi sur la pelouse du probant leader, le FC Thoune, qui a gagné ses six derniers matches de championnat. Le LS, 7e, a besoin de points pour accrocher le bon wagon et jouer le titre ce printemps.

CARNAVAL: Le carnaval débute ce jeudi dans plusieurs localités dans les cantons catholiques. A Lucerne, les festivités s'ouvrent à 05h00 tapantes à travers le traditionnel «big-bang» symbolisant le début de la fête sous une pluie de confettis. La famille Fritschi, figures légendaires du carnaval lucernois, a été accueillie par la foule juste avant l'événement, comme se veut la tradition. Deuxième plus grand de Suisse après celui de Bâle qui s'ouvre dans dix jours, le carnaval de Lucerne dure six jours.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 12 février, c’est aujourd’hui la Journée internationale pour la prévention de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme. Instaurée par l’Assemblée générale des Nations Unies, elle vise à sensibiliser l’opinion publique mondiale et à renforcer la coopération internationale face à ce phénomène complexe, écrit l'ONU. Cette journée est essentielle car l'extrémisme violent constitue une menace directe pour la paix, la sécurité, les droits humains et le développement durable dans toutes les régions du monde. L'objectif est de promouvoir une approche globale qui, au-delà des mesures sécuritaires, s'attaque aux conditions sous-jacentes qui favorisent la radicalisation. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

TRANSPORT FERROVIAIRE: Les CFF vont retirer les poubelles situées à proximité des sièges dans les trains grandes lignes, selon des informations de CH Media. Cette suppression se fera progressivement d’ici fin 2028, écrivent les titres du groupe. Les poubelles seront démontées aussi bien en 1re qu’en 2e classe.

«Selon la quantité de déchets, les poubelles sont vite pleines et peuvent alors paraître sales et dégager des odeurs désagréables», a déclaré une porte-parole des CFF. Cette mesure permettra aussi de réduire les coûts de nettoyage des trains et d’offrir davantage d’espace pour les jambes. Les voyageurs pourront toutefois continuer à jeter leurs déchets dans les poubelles situées dans les zones d’entrée des wagons, ont précisé les CFF.

ENERGIE: En octobre 2025, Paléo a mis en service une ferme solaire sur le toit d'un bâtiment agricole, à Nyon, rapporte La Côte. Les 261 panneaux photovoltaïques installés sur 470 m2 devraient produire 100'000 kWh par an, soit près de la moitié de la consommation d’une édition du festival. Reliée directement au site par des câbles enterrés, l’installation permet une consommation locale sans passer par le réseau public.

Cette première étape vers l’autonomie énergétique pourrait être étendue à d’autres toits. L’investissement se chiffre à plusieurs centaines de milliers de francs. A plus long terme, «l’objectif est de produire ce qu’on consomme, c’est-à-dire 220'000 kW/h», confie Mario Fossati, secrétaire général de l'évènement élu meilleur grand festival européen 2025. Avant et après le pic énergétique de la semaine de festivités, l’électricité produite est répartie dans les différents bâtiments de Paléo et stockée à la ferme, le surplus étant, le cas échéant, fourni au réseau nyonnais.

TRANSPORT FERROVIAIRE: Le Département des transports entend à l’avenir ne soumettre au Parlement que des projets ferroviaires accompagnés de plans détaillés. «Par le passé, le Parlement a approuvé des projets ferroviaires qui n’étaient encore que des esquisses», a déclaré le ministre des Transports Albert Rösti dans une interview à la Neue Zürcher Zeitung.

Selon le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), cela a entraîné des coûts nettement plus élevés et des retards. Si le Parlement reçoit des projets au stade d’avant-projet, les coûts peuvent être estimés avec une relative précision et la réalisation des travaux peut avancer rapidement, a expliqué M. Rösti.

DÉFENSE: Les feux sont au rouge pour plusieurs projets de l'armée, selon des informations du Blick. Le secrétaire général adjoint du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), Robert Scheidegger, doit informer aujourd’hui sur l’état actuel des dossiers, écrit le journal qui dit avoir eu accès à une note interne, qui ne dresserait pas un tableau rassurant.

L’acquisition du nouvel avion de combat F-35 est classée en rouge par le Département de la défense, ce qui correspond à une évaluation défavorable. Il en va de même pour l’achat des systèmes de défense aérienne Patriot ainsi que pour le remplacement du système de surveillance de l’espace aérien Florako.

SUISSE – CHINE: Des organisations tibétaines et ouïghoures ont demandé à la Confédération de prendre des mesures concrètes contre les pressions exercées par la Chine, rapporte la Radio Télévision suisse alémanique (SRF). Il y a un an, le Conseil fédéral a publié un rapport indiquant que la Chine chercherait à inciter des Tibétains et des Ouïghours vivant en Suisse à espionner des membres de leurs propres communautés.

Des proches restés au Tibet seraient parfois menacés par les autorités de sécurité chinoises, selon la SRF. Le Réseau national de sécurité Suisse s’apprête à former les autorités sur cette problématique, a indiqué le Département fédéral de justice et police à la SRF. De son côté, le Département fédéral des affaires étrangères a précisé avoir abordé les mesures répressives visant des personnes en Suisse dans le cadre du dialogue sur les droits humains avec la Chine.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Décès du réalisateur et documentariste zurichois Richard Dindo ("L'exécution du traître à la patrie Ernst S.").

- Il y a 20 ans (2006): Le virus de la grippe aviaire est détecté pour la première fois en Italie et en Grèce.

- Il y a 30 ans (1996): Le chef de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat, prête serment à Gaza en tant que président du premier Conseil palestinien démocratiquement élu.

- Il y a 75 ans (1951): Une avalanche fait dix morts à Airolo (TI).

Le dicton du jour

«Si le soleil luit pour Sainte-Eulalie, Pommes et cidre à la folie.»