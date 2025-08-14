blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PLASTIQUE: Les plus de 170 Etats qui négocient depuis plus d'une semaine à Genève doivent terminer ce jeudi les discussions pour un accord international contre la pollution plastique. Le président des pourparlers a dévoilé mercredi un projet de texte moins ambitieux sur la production de cette substance.

ECONOMIE: La saison des résultats semestriels se poursuit jeudi en Suisse, avec notamment ceux du réassureur Swiss Re et de la banque en ligne Swissquote. L'Office fédéral de la statistique publie par ailleurs l'indice des prix à la production et à l'importation en juillet, qui est perçu comme un indicateur avancé de l'inflation.

CINÉMA: Au Festival du film de Locarno, l’actrice sino-américaine Lucy Liu va recevoir jeudi soir, sur la Piazza Grande, le prestigieux Career Achievement Award, récompensant l’ensemble de sa carrière. Révélée au grand public dans «Drôles de dames», où elle incarne l’une des trois détectives aussi élégantes qu'efficaces, Lucy Liu a ensuite confirmé son talent dans des rôles plus sombres, notamment celui de la redoutable O-Ren Ishii dans «Kill Bill» de Quentin Tarantino.

FOOTBALL: Trois clubs suisses sont engagés jeudi au 3e tour retour des qualifications pour les Coupes d'Europe. Le Lausanne-Sport ouvrira les feux dès 16h00 à Astana en Conference League. Les Vaudois ont gagné 3-1 lors du match aller. Les deux autres équipes helvétiques sont mal engagées. Servette, qui se rendra à Utrecht dès 20h00 en Europa League, a été battu 3-1 chez lui il y a une semaine. Enfin, au même horaire en Conference League, Lugano tentera de sauver l'honneur contre Celje après avoir été écrasé 5-0 au match aller à Thoune.

Vu dans la presse

MÉTÉO: Une dizaine de communes du Haut-Valais ont appelé la population à économiser l’eau. Ainsi, la commune d’Ausserberg a fait état d’une «grave pénurie d’eau potable», rapporte le Walliser Bote. Il est nécessaire de faire preuve de retenue dans l’usage de l’eau, et l’arrosage des prairies avec de l’eau potable est strictement interdit.

«En principe, il y a suffisamment d’eau potable», dit le conseiller communal en charge des eaux, Pascal Schmid. Toutefois, la consommation est trop élevée. En raison de la sécheresse persistante et de la chaleur, une grande quantité d’eau est actuellement utilisée pour les jardins, remarque-t-on, par exemple, depuis Naters.

AGRICULTURE: La production d’avoine en Suisse s’est complètement effondrée l’an dernier, à l’exception du bio. En culture conventionnelle, il n’y a pas eu de récolte en 2024, écrit le Blick. En 2023, environ 8400 tonnes d’avoine issue de la culture conventionnelle avaient encore été récoltées.

La production sous contrat est «suspendue jusqu’à nouvel ordre, faute de débouchés dans la transformation et le commerce», a indiqué le groupe agroalimentaire Fenaco. En conséquence, les détaillants suisses vendent majoritairement de l’avoine biologique, le reste étant importé. La situation est analogue pour le quinoa, le blé dur destiné aux pâtes et l’orge de brasserie.

CARNET NOIR: Le publicitaire zurichois Hermann Strittmatter est décédé à l’âge de 88 ans. Il était volontiers qualifié de «doyen de la publicité suisse», écrit la Neue Zürcher Zeitung. M. Strittmatter a notamment contribué, grâce aux campagnes de son agence, à faire de Swissair un symbole national.

Il est mort subitement, précise l’article nécrologique. Comme il n'appréciait guère les adieux pompeux, son inhumation dans la tombe familiale à Witikon (ZH), s'est faite dans la plus stricte intimité.

JUSTICE: Une ancienne employée a retiré sa plainte pour harcèlement sexuel contre l’homme d’affaires suisse Hansjörg Wyss dans l’État américain de Californie, relatent les titres de CH Media. En contrepartie, M. Wyss renonce à toute action en justice contre l’ex-salariée. Le retrait de la plainte est intervenu fin juillet, et l’avocate de M. Wyss l'a accepté le 8 août.

CH Media indique tenir ces informations de documents judiciaires d’un tribunal local. M. Wyss a rejeté les accusations formulées dans la plainte initiale «et maintient avoir agi de manière appropriée», selon son avocate. L’avocat de la plaignante n’a pas souhaité commenter l'information.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Décès de l'actrice américaine Gena Rowlands, égérie notamment de son mari, le réalisateur John Cassavetes. Elle s'était distinguée notamment dans «Une femme sous influence» (1974), Elle était née en 1930.

- Il y a 65 ans (1960): Naissance de la chanteuse britannique Sarah Brightman, ex-épouse du compositeur Andrew Lloyd Webber, qui a écrit pour elle le rôle de soprano dans sa comédie musicale «Le Fantôme de l'Opéra» et dont elle a aussi créé le «Requiem».

- Il y a 80 ans (1945): Naissance du réalisateur allemand Wim Wenders ("Les Ailes du désir», «Paris, Texas").

- Il y a 80 ans (1945): Naissance de l'acteur américain Steve Martin ("Roxanne», «Le Père de la mariée").

- Il y a 80 ans (1945): Naissance à Berne du prêtre catholique Roland-Bernhard Trauffer, ancien vicaire général du diocèse de Bâle et ancien secrétaire général de la Conférence des évêques de Suisse (CES).

Le dicton du jour

Temps trop beau en août, annonce hiver en courroux.