blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le dicton de ce 16 janvier: «Prépare, pour Saint-Marcel, tes graines nouvelles». IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA, ro, ats ATS

Les points forts du jour

HÔPITAUX: La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider visite ce matin le Centre hospitalier biennois. Elle accompagnera à cette occasion une équipe de soignants et de soignantes dans son travail et rencontrera une délégation du personnel ainsi que la direction de l'établissement. La cheffe du Département fédéral de l'Intérieur se rendra ensuite au Centre de santé Medin Biel/Bienne qui est reconnu comme une réalisation novatrice du tournant ambulatoire en Suisse.

LITTERATURE: les organisateurs des rencontres littéraires Textures présentent ce matin le détail de leur programme. L’événement reprendra ses quartiers à Fribourg du 19 au 23 février pour une troisième édition qui s'annonce «résolument défricheuse et festivalière», avec une forte coloration québécoise. En 2023, la manifestation avait attiré plus de 4000 personnes.

LE PEN: Après avoir été inhumé samedi dernier dans le tombeau familial du cimetière de la Trinité-sur-Mer, en Bretagne où il est né il y a 96 ans, Jean-Marie Le Pen recevra des hommages ce jeudi à l'occasion d'une cérémonie religieuse à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris. Le fondateur et ex-leader du Front national, devenu le Rassemblement national, est décédé le mardi 7 janvier.

Vu dans la presse

CLIMAT: Prendre l'avion sans impact sur le climat ne coûte pas forcément plus cher. C'est le résultat d'une étude de l'EPF de Zurich et de l'Institut Paul Scherrer, rapportent les journaux alémaniques du groupe Tamedia. L'étude est parue dans la revue spécialisée «Nature Communications». «Nous partons du principe que les coûts liés à la neutralité climatique totale d'ici 2050 augmenteront le prix d'un billet d'avion d'environ 50 pour cent», a déclaré Anthony Patt, co-auteur et professeur de politique climatique à l'EPF de Zurich. Les mesures d'économie permettraient de compenser ce surcoût. Sans elles, les vols climatiquement neutres reviendraient, selon les chercheurs, au niveau de prix plus élevé des années 1990.

PARLEMENT: Le nombre d'interventions au Parlement n'a cessé d'augmenter ces dernières années. En 2024, l'organe a déposé environ 3000 objets, expliquent les titres du groupe alémanique CH Media. Il y a dix ans, près de 1000 objets de moins avaient été déposés par les parlementaires. A l'avenir, aucune nouvelle intervention ne pourra être déposée pendant les sessions spéciales convoquées en raison du grand nombre d'affaires. Il n'est pas encore certain que cette nouvelle règle s'applique déjà à la prochaine session spéciale en mai.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès du médiéviste britannique Christopher Tolkien, exécuteur testamentaire de son père J.R.R. Tolkien. Il a notamment publié tous les textes de son père postérieurs au «Hobbit» et au «Seigneur des Anneaux», dont l'imposant «Silmarillion», en 1977.

- Il y a 10 ans (2015): Taïwan élit pour la première fois une femme à la présidence: la candidate de l'opposition Tsai Ing-wen, critique envers la Chine.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'actrice américaine Debbie Allen, la professeure de danse Lydia Grant de la série télévisée «Fame».

- Il y a 80 ans (1945): La France nationalise le constructeur automobile Renault.

Le dicton du jour

Prépare, pour Saint-Marcel, tes graines nouvelles