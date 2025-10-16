Des millions de dollars par mois: comment les taxes de Trump pèsent sur la Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les recettes des droits de douane américains sur les biens suisses ont été multipliées par six entre avril et juillet, pour atteindre 184 millions de dollars par mois. KEYSTONE

Les points forts du jour

CONSTRUCTION: Les représentants syndicaux des maçons viennent présenter jeudi à Berne leur position sur les négociations salariales, qui buttent avec le patronat. Une grève de deux jours a déjà été décidée par des votes de centaines de maçons dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg.

DÉFENSE: La campagne sur l'initiative «Service citoyen», soumise au peuple le 30 novembre, sera complètement lancée jeudi. Deux jours après les opposants, c'est le comité d'initiative qui vient présenter ses arguments à la presse. Le texte demande que toute personne de nationalité suisse effectue un service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement, et non plus seulement les jeunes hommes. L'engagement pourrait être effectué au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice.

ALIMENTATION: Fraîchement doté de nouveaux dirigeants, le groupe suisse Nestlé est attendu jeudi au tournant à l'occasion de la présentation de ses résultats sur neuf mois. S'il est peu probable que la paire composée de Philipp Navratil à la direction et Pablo Isla à la présidence aura ramené l'entreprise vers des eaux moins mouvementées, toute indication sur les options stratégiques pour ce faire sera suivie de près.

FRANCE: Deux motions de censure contre le nouveau gouvernement français du premier ministre Sébastien Lecornu seront débattues par les députés français jeudi matin. Elles devraient être rejetées, dans un scrutin serré, faute de l'appui des socialistes. Si la gauche ne soutiendra pas la motion du RN, la motion de LFI devrait elle recueillir les voix de l'extrême droite ainsi que des députés écologistes et communistes. Il manquerait alors environ une vingtaine de députés pour atteindre la majorité de 289 voix pour faire tomber le gouvernement.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 16 octobre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation. Elle vise à améliorer la collaboration mondiale pour construire un avenir pacifique, durable, prospère et sûr sur le plan alimentaire. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE: Les recettes des droits de douane américains sur les biens suisses ont été multipliées par six entre avril et juillet, pour atteindre 184 millions de dollars par mois, ont calculé jeudi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund, qui se réfèrent au Bureau of the Fiscal Service du gouvernement américain.

La part suisse dans les recettes des taxes douanières totales des États-Unis s'élève à 0,8%. 80% des droits de douane sur les biens suisses concernent les secteurs technologique et horloger, dont la charge fiscale a presque décuplé. Suivent en troisième position le secteur chimique, hors industrie pharmaceutique, qui était déjà soumis à des droits de douane et en quatrième position le café, qui était auparavant importé sans taxe.

PROCHE-ORIENT: La maire socialiste de Berne, Marieke Kruit, se dit choquée jeudi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund par la «violence et la rage destructrice» des militants pro-palestiniens lors de la manifestation de samedi à Berne. Elle critique son propre parti, qui, aux côtés d'autres organisations de gauche, avait appelé à participer au rassemblement non autorisé.

«Je ne comprends pas le comportement des Jeunes socialistes», lâche-t-elle, soulignant que l'antisémitisme n'a pas sa place dans une manifestation ni dans la société. «Tout sera mis en œuvre pour éviter que de telles émeutes ne se reproduisent», avertit-elle.

PROCHE-ORIENT: Le président de l'UDC, Marcel Dettling, exige dans le journal Blick de jeudi la publication des noms des manifestants pro-palestiniens arrêtés par la police après les violences et les déprédations samedi à Berne. «Les employeurs et les universités doivent savoir qui ils emploient», lance le conseiller national schwytzois.

La police a encerclé et contrôlé 536 personnes samedi, dont la majorité serait affiliée au black bloc, selon des médias. M. Dettling reproche aux autorités d'avoir laissé trop longtemps les manifestants violents agir. Il critique également le fait qu'elles n'ont pas appliqué l'interdiction de se dissimuler le visage.

VIOL: L'accusé du viol d'une infirmière dans la maison des Schumacher à Gland (VD) en 2019 ne s'est pas présenté à son procès mercredi au tribunal de Nyon (VD), relate jeudi le journal 24 Heures. Son absence a provoqué le report des débats. Le prévenu, un jeune pilote australien ami de Mick, le fils du célèbre pilote allemand tragiquement accidenté Michael Schumacher, logeait dans la maison familiale des Schumacher à l'époque des faits.

Il est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une infirmière, qui faisait partie de l'équipe médicale administrant sur place les soins au septuple champion du monde de Formule 1. La nouvelle date du procès n'a pas encore été fixée.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2010): décès de la Genevoise Lise Girardin, pionnière en politique. Elle a notamment été la première femme à siéger au Conseil des Etats – sous la bannière du parti radical – de 1971 à 1979.

- Il y a 30 ans (1995): près de deux millions d'Afro-américains marchent sur Washington à l'appel de Nation of Islam, dirigée par Louis Farrakhan.

- Il y a 50 ans (1975): naissance de l'auteur-compositeur-interprète français Christophe Maé ("On s'attache").

- Il y a 80 ans (1945): création de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

- Il y a 80 ans (1945): naissance de l'animateur et parolier français Pascal Sevran. Il a animé diverses émissions à la télévision française, dont «La chance aux chansons» et on lui doit les paroles de nombreuses chansons, notamment pour Dalida ("Il venait d'avoir 18 ans"). Il est décédé en 2008.

- Il y a 100 ans (1925): décès de l'actrice américano-britannique Angela Lansbury, pétulante mamie-détective de la série télévisée «Arabesque». Elle est décédée en 2022.

Le dicton du jour

«Coupe ton chou à la Saint-Gall, en hiver, c'est un vrai régal».