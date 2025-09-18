blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le dicton de ce 18 septembre: «Froid à la Saint-Joseph, annonce pour bientôt la neige». IMAGO/Cavan Images

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Deux rassemblements en lien avec le conflit au Proche-Orient se tiennent jeudi en fin de journée au centre-ville de Lausanne. L'association Suisse-Israël (ASI) organise une marche silencieuse sous le slogan «Pour Israël contre l'antisémitisme». Le départ sera donné vers 18h15 à la place St-Laurent. Dans le même temps, vers 18h00, une mobilisation propalestinienne est annoncée à la place de la Riponne, comme une contre-manifestation à la première. Face à d'éventuels risques de débordements, la police de Lausanne dit être attentive à l'évolution de la situation sécuritaire.

TRAVAIL: Le Parlement devrait avaliser jeudi une prolongation des indemnisations en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) jusqu'à deux ans. La durée actuelle est de 12 mois, qui peut être étendue à 18 mois. Le Conseil fédéral a procédé à une telle extension l'année dernière puis l'a prolongée ce printemps. La semaine passée, le Conseil des Etats a accepté le projet à l'unanimité.

DIPLOMATIE: Le National devrait accepter jeudi un accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité, signé par la Suisse, le Costa Rica, l'Islande et la Nouvelle-Zélande. Ce traité prévoit de tirer parti d'instruments de politique commerciale pour soutenir la transition vers des économies à faibles émissions, résilientes face au changement climatique et durable, selon le Conseil fédéral. L'UDC est opposée, estimant que l'accord n'apporterait aucun avantage effectif à la Suisse et pourrait peut-être même restreindre sa marge de manoeuvre.

EMOSSON: En Valais, le complexe Electricité d'Emosson célèbre ce jeudi le 50e anniversaire de la mise en service de ses installations hydroélectriques franco-suisses. Une cérémonie officielle convie les autorités des deux pays sur le couronnement du barrage qui domine le lac d'Emosson, situé sur la commune de Finhaut (VS).

Vu dans la presse

TOURISME: Peu d'informations sont disponibles concernant le projet d'achat de l'infrastructure des remontées mécaniques Weisse Arena par les trois communes grisonnes de Flims, Laax et Falera, rapporte la Südostschweiz. Ni le prix de vente ni les détails du contrat de bail ne sont connus, écrit le journal. Les électeurs n'en sauront pas plus avant le 23 septembre, soit environ quatre semaines avant la date du scrutin.

Les négociations entre les communes et la Weisse Arena sont en cours de finalisation, a déclaré Christoph Schmidt, président de la commune de Flims. Le calendrier serré s'explique par le fait que les parties doivent d'abord se mettre d'accord. De plus, les responsables souhaitent aussi laisser moins de place aux spéculations, a encore déclaré Christoph Schmidt.

ARMEMENT: Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a autorisé plus de 90 exportations de machines-outils à double usage entre 2016 et 2022, rapporte la Wochenzeitung. La valeur des livraisons effectivement effectuées devrait, selon le Seco, dépasser les 100 millions de francs, écrit le journal.

Le montant exact ne peut être chiffré, une partie des documents ayant été caviardée. Les destinataires finaux sont vingt entreprises de type mixte russes. Les biens à double usage sont des biens qui peuvent être utilisés à des fins aussi bien militaires que civiles.

ALIMENTATION: Le fabricant de chocolat Barry Callebaut a augmenté ses prix de 63 % pour ses clients au cours de l'exercice en cours, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. « En revanche, notre volume des ventes n'a baissé que de 6,3 % au cours de la même période», a déclaré son directeur Peter Feld dans une interview accordée au journal.

Barry Callebaut a mis en œuvre une grande partie des ajustements de prix. Les trois quarts de la restructuration annoncée ont été réalisés et devraient être achevés l'été prochain.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de la juge Ruth Bader Ginsburg, doyenne de la Cour suprême américaine et icône du mouvement féministe. La mort de cette juriste libérale a bouleversé l'équilibre de l'institution au profit des juges conservateurs.

- Il y a 10 ans (2015): L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) révèle que Volkswagen a manipulé le logiciel de ses véhicules diesel afin de contourner les normes antipollution. L'entreprise reconnaît avoir truqué onze millions de véhicules. Le scandale entraîne la démission de son patron Martin Winterkorn.

- Il y a 65 ans (1960): Naissance de l'animateur vaudois Jean-Marc Richard.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance du programmeur américain John McAfee, fondateur de la société de logiciels antivirus qui porte son nom. Il s'est suicidé dans une prison espagnole en 2021, dans l'attente de son extradition vers les Etats-Unis, où il était accusé de fraude fiscale.

- Il y a 90 ans (1935): Naissance du clown tessinois Dimitri. Il est décédé en 2016.

- Il y a 120 ans (1905): Naissance de l'actrice américano-suédoise Greta Garbo, «la divine» ("Ninotchka», «La chair et le Diable», «Anna Karénine"). Elle est décédée en 1990.

- Il y a 130 ans (1895): L'Américain Daniel David Palmer invente la chiropratique. Il aurait rendu l'ouïe au concierge sourd de l'immeuble où il travaillait en lui «ajustant» une vertèbre.

