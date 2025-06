Neutralité et identité électronique: session parlementaire animée en vue

Keystone-ATS vous souhaite un excellent début de journée et vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Deux sujets de la session parlementaire du jour promettent des débats animés (archives). sda

Les points forts du jour

NEUTRALITE: Le Conseil des Etats se penche jeudi sur l'initiative sur la neutralité, qu'il devrait largement rejeter. Le texte veut entre autres qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée» dans la Constitution. Le débat risque d'être animé autour de l'idée d'un contre-projet direct, qu'une partie du camp bourgeois soutiendra. Le Conseil fédéral est opposé à l'initiative et à tout contre-projet.

IDENTITE ELECTRONIQUE: Un comité parlementaire présente ce jeudi ses arguments en faveur de la loi sur l'identité électronique, soumise en votation le 28 septembre prochain. Six conseillers nationaux, des Vert-e-s à l'UDC, y présentent les arguments en faveur d'un texte qui constitue à leurs yeux «l’une des infrastructures publiques les plus essentielles pour la Suisse au XXIe siècle». La loi est combattue notamment par l'UDF, les jeunes UDC, les Amis de la Constitution et Aufrecht, rejoints par Intégrité numérique suisse, le nouveau parti issu d'une scission au sein du Parti pirate suisse.

CINEMA: Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) présente ce jeudi la programmation de sa 24e édition. On sait déjà que l'actrice belge Cécile de France sera présente le 4 juillet pour la cérémonie d'ouverture. Elle viendra y présenter le thriller d'anticipation «Dalloway», qui sera diffusé en première internationale. Le festival durera jusqu'au 12 juillet.

CYCLISME: La 5e étape du Tour de Suisse conduit ce jeudi les coureurs de La Punt à Santa Maria in Calanca, dans les Grisons. En marge de la course, un mémorial en l'honneur de Gino Mäder doit être inauguré sur la route du col de l'Albula. Le jeune coureur de 26 ans était décédé il y a deux ans dans une chute lors de la descente du col jusqu'à La Punt.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 19 juin, c'est aujourd'hui la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Ce type de violence a des effets néfastes à long terme sur les victimes et est souvent utilisée comme tactique de guerre, de torture et de terrorisme. Elle menace la sécurité individuelle et collective et entravant l'instauration d'une paix durable. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/end-sexual-violence-in-conflict-day

Vu dans la presse

TRANSPORT FERROVIAIRE. Le président du SEV (Syndicat du personnel des transports), Matthias Hartwich, a jugé positivement la modification de l'accord sur les transports terrestres dans le cadre des négociations avec l'UE, indique la NZZ. Le syndicaliste a souligné que la Suisse pourra ainsi empêcher le dumping salarial et faire respecter les normes sociales. La priorité du plan de cadence national pour l’attribution des sillons ferroviaires reste garantie. Les prestataires étrangers devront se conformer aux exigences suisses en matière de sécurité et de conditions de travail. Des coopérations, par exemple avec la Deutsche Bahn, resteront possibles. Pour M. Hartwich, l'essentiel est que le personnel soit protégé et la sécurité des passagers assurée.

IMPOTS VAUDOIS. La socialiste Muriel Thalmann a demandé mardi au Canton de Vaud de rembourser les impôts perçus illégalement auprès de femmes séparées ou divorcées. La députée n'a pas mâché ses mots devant le Grand Conseil vaudois, relate Le Temps. L’administration fiscale a indûment réclamé à ces femmes l’impôt fédéral direct de leurs ex-maris, alors que la solidarité fiscale cantonale ne s’applique qu’à l’impôt cantonal et communal. Le fisc vaudois a reconnu cette pratique illégale, mais aucun chiffre n’a encore été communiqué sur le nombre de victimes ni les montants concernés. L’Administration fédérale des contributions rappelle qu’aucune sanction ne peut être infligée à un canton, même en cas de mauvaise application du droit fédéral.

TRANSPORT SCOLAIRE. Un incident s’est produit le 6 juin dans un bus scolaire de CarPostal à La Grande Béroche (NE). Le chauffeur aurait freiné brutalement, causant la chute de plusieurs élèves, dont au moins une a été blessée, rapporte Arcinfo. Si CarPostal parle d’un freinage d’urgence dû à un obstacle, des témoins évoquent eux un geste d’énervement face à des élèves bruyants. Une vidéo montre le conducteur, visiblement à bout, expulsant un élève du bus de manière agressive. Deux enquêtes, une policière et l'autre interne ont été ouvertes. Par ailleurs, des plaintes de parents s’accumulent depuis plusieurs mois concernant la qualité du service sur la ligne 612 bondée aux heures de pointe. Le retour d’un bus articulé est prévu pour la rentrée scolaire afin d'améliorer le confort.

DIPLOMATIE. Pour l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, la Suisse doit elle aussi faire face à la nouvelle donne en matière de sécurité en Europe. «La Suisse a jusqu’ici été un partenaire silencieux de la garantie de sécurité de l’OTAN. Mais si cette garantie américaine ne tient plus et que les Européens ne disposent pas de moyens de dissuasion suffisants, que ferez-vous alors?», a demandé Joschka Fischer dans une interview accordée aux journaux alémaniques du groupe Tamedia. L'Allemand estime qu'une grande coalition des nations européennes va se former et que des pays non membres de l’UE y joueront également un rôle important. «La Suisse ne pourra pas rester à l’écart», a-t-il affirmé.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'écrivain espagnol Carlos Ruiz Zafón. Son premier livre fut le roman pour la jeunesse «Le prince de la brume», qui a remporté le prix espagnol de littérature pour la jeunesse Premio Edebé. Il était né en 1964.

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'acteur britannique Ian Holm, le Bilbon Sacquet des films «Le Seigneur des anneaux» et «Le Hobbit». Il était né en 1931.

- Il y a 25 ans (2000): Des douaniers britanniques découvrent 58 Chinois morts dans un camion du port de Douvres. La ventilation était tombée en panne.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance de la dissidente birmane Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix.

Le dicton du jour

«Saint-Gervais, quand il est beau,Tire Médard et Barnabé de l'eau.»