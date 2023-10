Un collaborateur de la DDC perd sa famille sous les bombes à Gaza

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des Palestiniens cherchent des corps et des survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel détruit par une frappe aérienne israélienne, dans le camp de réfugiés de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 16 octobre 2023. (image d'illustration) KEYSTONE

Les points forts du jour

VIOLENCES: Les sept jeunes jugés pour leur implication dans un enlèvement en lien avec des bandes rivales de Bienne (BE) et de La Chaux-de-Fonds (NE) devraient être fixés sur leur peine jeudi. Le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz doit rendre son verdict.

Le Ministère public a réclamé sept ans de prison sans sursis contre le principal accusé. Pour les six autres prévenus, il a requis entre deux et cinq ans et demi de prison. Une expulsion de cinq ans du territoire suisse est également requise pour les quatre prévenus de nationalité étrangère.

MIGRATION: Les ministres de l'intérieur de l'Union européenne (UE) se réunissent mercredi au Luxembourg. La Suisse y participe également et est représentée par la ministre de la justice Elisabeth Baume-Schneider. Les discussions doivent notamment porter sur la migration et l'accord de Schengen. Plusieurs Etats européens ont réintroduit ces derniers temps des contrôles aux frontières en raison d'un afflux de migrants. L'Allemagne a notamment réactivé lundi des contrôles à sa frontière avec la Suisse.

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT: Un collaborateur local de la Direction du développement et de la coopération (DDC) a perdu sa famille dans un bombardement dans la bande de Gaza, indique jeudi Le Temps. L'immeuble où il vivait, à Khan Younès, a été détruit par l'armée israélienne. L'employé de la DDC, qui ne se trouvait pas dans la maison au moment de la frappe, a perdu sa femme, deux de ses enfants et un neveu.

Engagé il y a près de 9 ans par la DDC, il est chargé «d'accompagner la mise en œuvre des projets» liés à la coopération suisse dans la région, déclare dans le journal le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

PROCHE-ORIENT BIS: La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) a observé un nombre croissant d'incidents antisémites en Suisse depuis l'attaque du Hamas en Israël et le bombardement par l'Etat hébreu de la bande de Gaza, relatent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St.Galler Tagblatt.

«Au vu de l'augmentation des incidents antisémites déjà constatée aujourd'hui, nous considérons avec inquiétude ce qui pourrait se passer en Suisse si le conflit devait continuer à s'aggraver», déclare dans les journaux le secrétaire général de la FSCI, Jonathan Kreutner. Les incidents antisémites comprennent notamment des graffitis, des courriels et lettres d'insultes.

FÉDÉRALES 2023: Le PS dépense cinq fois plus que l'UDC sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour la campagne des élections législatives fédérales de dimanche, rapportent jeudi 24 Heures et la Tribune de Genève, citant l'analyste politique Simon Stückelberger.

Du 8 janvier au 8 octobre, l'UDC a payé pour 68'000 francs de publicités sur les réseaux sociaux du groupe Meta, soit bien moins que les 184'500 francs déboursés par l'avant-dernier parti de la liste, les Vert-e-s. Quant au plus dépensier, le PS, il a versé 365'500 francs. Il est suivi par le PLR, avec 268'200 francs, Le Centre, avec 229'000, et les Vert’libéraux, avec 209'500 francs.

CHASSE: La chasse intéresse de plus en plus de femmes en Suisse, rapporte jeudi la Neue Zürcher Zeitung. La tendance est nationale. En 2022, rien que dans le canton de Zurich, les femmes représentaient 8% personnes inscrites pour la chasse.

Il y en avait 0 en 2014, année depuis laquelle les femmes sont comptabilisées séparément dans les statistiques sur la chasse. Dans toute la Suisse, on enregistrait 355 chasseuses cette année-là, soit 1% des effectifs. L'année dernière, 1071 chasseuses ont été décomptées, contre 29'451 chasseurs, soit 3,5% des effectifs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2003): décès de l'écrivain alémanique Guido Bachmann ("Gilgamesch», «Lebenslänglich», «Bedingt entlassen», «Sommerweide"). Il avait reçu plusieurs prix pour ses romans et textes autobiographiques, dont le prix littéraire de Bâle en 1990 pour l'ensemble de son oeuvre.

- Il y a 20 ans (2003): le pape Jean Paul II béatifie mère Teresa.

- Il y a 65 ans (1958): l'exposition universelle de Bruxelles ferme ses portes dans un grand feu d'artifice.

- Il y a 80 ans (1943): décès de la sculptrice française Camille Claudel ("La Valse"). Elle était née en 1864.

Le dicton du jour

«A la Saint-René, couvre ton nez!»

bas, ats