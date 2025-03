blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les relations commerciales entre la Suisse et les Etats-Unis devraient rester sur une dynamique très favorable, malgré les menaces de droits de douane du président américain Donald Trump, estime dans Le Temps de jeudi Rahul Sahgal, directeur de la chambre de commerce Suisse-Etats-Unis. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DONS: Après le National, le Conseil des Etats se penche jeudi à son tour sur les dons des banques systémiques aux partis. Deux textes identiques du PS, discutés en session extraordinaire, exigent la fin de ces financements. Le parti à la rose a lui-même bénéficié de l'argent de Raiffeisen, d'importance systémique, en 2023. L'UDC, le PLR, le Centre et le PVL ont reçu des fonds d'UBS, mais aussi de Credit Suisse, dont la chute est survenue cette même année. Le National a refusé de renoncer à ces dons mercredi.

CONSEIL FÉDÉRAL: Les Zougois fêtent jeudi «leur» conseiller fédéral Martin Pfister dans sa commune de Baar (ZG). Un train spécial transportant le futur ministre de la défense et ses invités doit arriver sur place vers 14h15 en provenance de Berne. Un cortège officiel les emmènera pour partager un apéritif avec les invités. Les festivités publiques doivent se terminer vers 16h30 avant la tenue d'une cérémonie officielle dans une salle polyvalente.

LIBRE-ÉCHANGE: Après le Conseil des Etats, le National devrait largement donner son aval jeudi à la ratification de l'accord de libre-échange entre l'association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est membre, et l'Inde. La gauche devrait tenter d'exclure les investissements causant des dommages environnementaux et sociaux.

CINÉMA: Le Festival international du film de Fribourg (FIFF) tient sa cérémonie d'ouverture jeudi soir. Dès vendredi, et jusqu'au 30 mars, il propose une programmation «engagée» et en quête de liberté. Le public pourra y découvrir 108 films en provenance de 52 pays, avec 17 premières mondiales, trois internationales, cinq européennes et 42 suisses.

UKRAINE: Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent jeudi en sommet à Bruxelles. Au menu des discussions figurent notamment une proposition de la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas d'aide militaire à l'Ukraine revue à la baisse, à cinq milliards d'euros, afin qu'elle reçoive au plus vite quelque deux millions d'obus d'artillerie. Mme Kallas avait d'abord suggéré de consacrer jusqu'à 40 milliards d'euros au soutien militaire européen à l'Ukraine. Mais face aux réticences de plusieurs Etats membres, dont la France ou l'Italie, elle a décidé de limiter dans un premier temps cette proposition à cinq milliards.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 20 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale du bonheur. La recherche du bonheur est un objectif humain fondamental. L'ONU appelle à «une approche plus inclusive, équitable et équilibrée de la croissance économique qui favorise le bonheur et le bien-être de tous les peuples». Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 20 mars, c'est aujourd'hui la journée de la langue française. Le français est l'une des six langues officielles de l'ONU avec l'arabe, le chinois, l'anglais, le russe et l'espagnol. Le 20 mars a été choisi en référence à la création ce même jour en 1970 de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), devenue l'organisation internationale de la francophonie. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

GUERRE COMMERCIALE: Les relations commerciales entre la Suisse et les Etats-Unis devraient rester sur une dynamique très favorable, malgré les menaces de droits de douane du président américain Donald Trump, estime dans Le Temps de jeudi Rahul Sahgal, directeur de la chambre de commerce Suisse-Etats-Unis.

«Il ne faut pas céder à la panique», car l'économie suisse fait exactement ce que veut le milliardaire républicain, en créant des emplois, en investissant et en apportant du savoir-faire, ajoute-t-il. «La Suisse est le plus grand investisseur en recherche et développement aux Etats-Unis», souligne-t-il, précisant en outre que «nous payons les salaires les plus élevés aux Etats-Unis en moyenne».

COLIS PIÉGÉS: Les deux frères détenus à tort dans le cadre de l'affaire des colis piégés à Genève demandent des indemnisations à l'autorité pénale fédérale pour un montant total de 130'000 francs, relate jeudi la Tribune de Genève. Ces prétentions financières couvrent «le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité, notamment en cas de privation de liberté» de six jours pour le cadet et de près de six semaines pour l'aîné.

Le montant requis couvre également les honoraires des avocats ainsi que le dommage économique subi par les deux hommes interpellés le 18 décembre 2024. Un nouveau suspect a été arrêté la semaine dernière à Genève. Il est soupçonné d'avoir voulu faire chanter l'horloger genevois Patek Philippe et d'avoir visé des employés avec des envois piégés. Deux personnes, un homme et une fille, ont été blessées par les engins piégés.

NEUCHÂTEL: La participation aux élections cantonales neuchâteloises de dimanche devrait rester faible et proche de celle de 2017, rapporte jeudi ArcInfo. Selon le journal, la chancellerie d'Etat annonçait mercredi à 18h00 que 19,8% des électeurs avaient rempli leur devoir électoral, contre 17,9% il y a quatre ans, au même moment.

Le nombre de 2025 est très proche de celui de 2017 (20,1%). Il y a huit ans, la participation totale avait atteint les 34,2%, contre 32,1% en 2021. En 2005, elle était encore de 44,5%, mais elle ne cesse de baisser depuis lors.

CORONAVIRUS: Cinq ans après la pandémie de Covid-19, les informations personnelles de centaines de milliers de Vaudois sont toujours conservées par le canton de Vaud, sous l'égide du médecin cantonal, sans base légale claire, rapporte jeudi le journal 24 Heures. Trois des cinq bases de données stockées sont liées au dispositif de traçage mis en place en 2020, qui permettait d’identifier les personnes positives, leurs proches et leurs contacts intimes.

«À la lecture des fiches descriptives des cinq fichiers, il semble que certaines données auraient dû être détruites ou anonymisées», indique dans le journal la préposée vaudoise à la protection des données Cécile Kerboas. «Nous allons intervenir auprès de l'Office du médecin cantonal», ajoute-t-elle.

IMMOBILIER: La multiplication des fermetures de magasins en Suisse laisse des milliers de mètres carrés de surfaces de vente vacantes, constate jeudi le journal Blick. Selon une analyse du groupe Swiss Marketplace (SMG), 1600 locaux commerciaux totalisant 384'000 mètres carrés cherchent actuellement preneurs, ce qui correspond à la surface de 54 terrains de football. La ville de Lausanne est particulièrement touchée avec 22'000 mètres carrés disponibles, suivie de Bienne avec 12'500 et de Zurich avec 10'000 mètres carrés.

SANTÉ: La directrice de l'entité suisse du groupe pharmaceutique Roche, Katharina Gasser, critique dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt de jeudi les rabais prévus par le Parlement sur les médicaments à fort chiffre d'affaires. Elle les qualifie d'«impôt punitif contre l'innovation», pointant des politiciens qui agissent à court terme.

L'industrie pharmaceutique contribue déjà de manière considérable à la maîtrise des coûts, notamment par le biais d'un contrôle régulier des prix, qui permet d'économiser 1,6 milliard de francs par an, relève Mme Gasser. Selon elle, pour réduire les coûts de la santé, le système doit devenir plus efficace «en favorisant les soins ambulatoires, en numérisant enfin et en évitant les examens redondants».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): le Conseil fédéral décide de nouvelles mesures contre le coronavirus. Les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits et punis d'une amende.

- Il y a 5 ans (2020): décès du chanteur de country, auteur-compositeur et acteur américain Kenny Rogers ("The Gambler,» «Lucille», «Islands in the Stream"). Il était né en 1938.

- Il y a 10 ans (2015): deux kamikazes font exploser des bombes dans une mosquée fréquentée par les Houthis chiites pendant la prière du vendredi à Sanaa, la capitale du Yémen. L'attaque fait 142 morts et 280 blessés.

- Il y a 30 ans (1995): un attentat au gaz sarin perpétré dans le métro de Tokyo par des membres de la secte Aum fait 13 morts et plus de 6000 blessés.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'acteur américain William Hurt ("Le baiser de la femme araignée», «La fièvre de l'info», «Les enfants oubliés de Dieu").

- Il y a 75 ans (1950): naissance de Carl Palmer, batteur du groupe de rock progressif britannique Emerson, Lake & Palmer.

Le dicton du jour

«La vigne me dit: en mars me lie, en mars me taille, en mars, il faut qu'on me travaille»