Voilà pourquoi les Suisses font de moins en moins de bébés

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse.

Alors que 2,7 enfants par femme naissaient encore en 1964, ce chiffre n'est plus que de 1,39 aujourd'hui. (image d'illustration) Imago

Les points forts du jour

ADDICTIONS: Addiction Suisse publie jeudi son panorama 2024 des addictions. Cette édition se concentre en particulier sur les adolescents et les jeunes adultes, leur santé mentale et leur consommation de substances psychoactives.

Il montre quels sont les liens existants et donne également des recommandations aux professionnels et aux décideurs afin de prévenir et de réduire les problèmes d'addiction.

GENÈVE: L'Etat de Genève présente jeudi ses comptes 2023. Le budget adopté par le Grand Conseil affiche un déficit proche du demi-milliard de francs. Mais pour 2022, le canton avait enregistré un bénéfice record de 727 millions de francs grâce à des revenus fiscaux exceptionnels, alors qu'il tablait sur un déficit de 93 millions.

LITTERATURE: Le Musée national suisse présente jeudi sa prochaine exposition, consacrée à l'histoire de la famille de la jeune adolescente allemande Anne Frank, connue pour avoir écrit un journal intime pendant la période nazie, et de ses liens avec la Suisse. L'exposition montre le quotidien de la famille juive à Francfort puis à Amsterdam, mais aussi la vie de sa tante et de ses grands-mères, réfugiées à Bâle. Elle présentera le facsimilé du journal d'Anne Frank.

UKRAINE: Les dirigeants européens se réunissent jeudi et vendredi en sommet à Bruxelles, pour s'efforcer de mieux armer l'Ukraine et de mieux s'armer eux-mêmes, face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante. Plusieurs idées sont sur la table, notamment celle visant à utiliser les profits exceptionnels générés par les avoirs russes gelés en Europe peu après l'invasion de l'Ukraine pour financer des achats d'armes en faveur de Kiev.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Plusieurs journées internationales sont célébrées ce 21 mars. C'est notamment la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Celle-ci commémore ce jour de 1960 où la police sud-africaine a tué 69 personnes à Sharpeville lors d'une manifestation pacifique contre les lois sur les laissez-passer imposées par le régime d'apartheid. C'est aussi la journée internationale de la trisomie 21, qui vise à en finir avec les stéréotypes. La Journée internationale des forêts vise elle à sensibiliser le public à l'importance de toutes les variétés d'arbres pour notre écosystème. L'UNESCO célèbre elle la journée de la poésie, un art qui «parle à notre humanité commune et à nos valeurs partagées, en transformant le plus simple des poèmes en un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix».

Vu dans la presse

FÉCONDITÉ: Le taux de natalité en Suisse a atteint un niveau bas record, alerte jeudi la Neue Zürcher Zeitung. Alors que 2,7 enfants par femme naissaient encore en 1964, ce chiffre n'est plus que de 1,39 aujourd'hui.

La professeure de sociologie Katja Rost constate dans le journal une modification des souhaits et des priorités de vie chez les jeunes. Beaucoup d'entre eux veulent d'abord trouver le bon partenaire, un bon salaire et un logement avant de fonder une famille, note-t-elle. La planification familiale est ainsi de plus en plus repoussée.

RUSSIE: Alors que le président russe Vladimir Poutine a été réélu avec plus de 87% des voix, selon la commission électorale russe, son score parmi les électeurs russes de Suisse n'est que de 45%, rapporte jeudi Le Temps, qui a obtenu les résultats de la commission électorale. Sur les 2981 citoyens russes qui se sont exprimés, 511 votes ont été déclarés non valides. Par rapport à 2018, le soutien au président russe a chuté de 22% en Suisse.

Dans le détail, Vladimir Poutine a remporté 49,62% des voix dans le bureau électoral du consulat russe à Genève, contre 29,32% pour Vladislav Davankov. A Berne, le président sortant n'obtient que 40,67% des votes, soit 40 voix de plus que M. Davankov (37,54%). Des sondages effectués à la sortie des urnes attribuaient 20% des suffrages à M. Poutine à Genève et 16% à Berne.

UKRAINE/GAZA: Le chef du bureau des opérations humanitaires de l'ONU (OCHA), Martin Griffiths, appelle, dans 24 Heures, la Tribune de Genève, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de jeudi, la Suisse à en faire plus pour la promotion de la paix, notamment en Ukraine, à Gaza et au Soudan. «Nous [...] avons besoin plus que jamais» d'une Suisse, qui privilégie le dialogue à la violence, la médiation à la guerre, ajoute-t-il.

«Vous avez cette tradition et ces capacités de médiation. J'ai rencontré des diplomates suisses très impressionnants», relève M. Griffiths, soulignant en outre que la Suisse est actuellement membre du Conseil de sécurité de l'ONU.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): l'une des affaires les plus médiatisées de maltraitance animale en Suisse aboutit à la condamnation du principal accusé à 8 mois de prison avec sursis. La justice thurgovienne relaxe en grande partie un ancien éleveur d'Hefenhofen (TG), critiquant une enquête «bâclée».

- Il y a un an (2023): le Conseil fédéral suspend le versement de bonus aux cadres de Credit Suisse après le rachat de la banque par UBS. Cela concerne des rémunérations déjà promises mais différées pour les exercices jusqu'en 2022. Au cours des années précédentes, les bonus excessifs de la direction de Credit Suisse, associés à des pertes commerciales, avaient suscité le mécontentement.

- Il y a 30 ans (1994): le contrepoids d'une grue de 100 tonnes percute à Däniken (SO) le train direct Brigue (VS)-Romanshorn (TG), déchirant le flanc de trois wagons à hauteur des fenêtres. Neuf personnes sont tuées et 19 autres ont été blessées.

Le dicton du jour

«Quand au printemps, la lune est claire, peu de noix espère. Si la lune est trouble, la noix redouble».

