La neutralité suisse remise en cause par Moscou

Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov a proposé mercredi une nouvelle réunion entre Ukrainiens et Russes lundi à Istanbul (archives). sda

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter est en Irlande jeudi, où elle doit assister de Dublin à l'inauguration d'une exposition sur les relations entre l'Irlande et Saint-Gall pendant le haut Moyen Age.

Elle s'entretiendra également avec le président irlandais Michael Higgins, le premier ministre Micheál Martin et d'autres membres du gouvernement irlandais. Les discussions porteront notamment sur des thématiques bilatérales, des questions de politique européenne et l'actualité internationale. C'est la première visite présidentielle suisse depuis 2012 en Irlande.

BANDE DESSINÉE: Le Festival Fantasy Basel, principale manifestation suisse consacrée à la science-fiction, aux jeux vidéo et à la bande dessinée (BD), s'ouvre jeudi à Bâle. Les amateurs du genre, des mangas japonais à Super Mario en passant par Chewbacca, sont attendus en nombre.

UKRAINE: Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov prononce jeudi un discours lors de la conférence internationale sur la sécurité à Moscou. Cet événement a lieu chaque année dans la capitale russe. La Suisse y est représentée par l'ambassadeur suisse Gabriel Lüchinger, chargé des relations avec les Etats-Unis.

ARGENTINE: Déjà bien lent, le procès sur la mort de l'ancien football Diego Maradona risque jeudi d'être renvoyé à la case départ, avec une décision attendue sur une éventuelle nullité ou une reprise avec de nouveaux juges, après le scandale qui a vu une magistrate récusée pour s'être prêtée à un documentaire non autorisé.

Le tribunal de San Isidro doit déterminer lors d'une audience à la mi-journée, si le procès, débuté il y a deux mois et demi, peut reprendre et avec qui ou s'il doit déclarer nuls les débats et les actes jusqu'ici menés.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 29 mai, c'est aujourd'hui la journée internationale des casques bleus de l'ONU. Elle rend hommage aux plus de 68'000 casques bleus servant actuellement dans onze missions de la paix de l'ONU. Elle rend également un hommage solennel aux 4400 casques bleus qui ont perdu la vie pour la cause de la paix, dont 57 rien qu'en 2024. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/peacekeepers-day

Vu dans la presse

UKRAINE: La Russie refuse toujours d'envisager Genève comme lieu de négociations en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine ou d'un sommet entre les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine pour évoquer les pistes d'une paix, rapporte jeudi Le Temps sur son site en ligne.

Pour Moscou, «ce n'est pas une option», indique au journal une source russe. «La Suisse a perdu sa neutralité en raison de sa position et Genève ne peut pas être un lieu de rencontre», a rappelé mercredi l'agence de presse officielle russe Tass, citée par Le Temps. Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov a proposé mercredi une nouvelle réunion entre Ukrainiens et Russes lundi à Istanbul.

ADMINISTRATION: Des employés de l'Office fédéral du sport (OFSPO) ont reçu ces dernières années d'une entreprise allemande des habits sponsorisés pour une valeur de 60'400 francs, révèle jeudi le Blick sur Internet. Il s'agit de vêtements de sport d'hiver du fabricant Ziener.

«Le sponsoring se base sur le principe de la prestation et de la contre-prestation», rappelle le journal, citant les directives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). La marque bénéficie ainsi d'une certaine visibilité. Selon l'OFSPO, le choix s'est porté sur le fabricant allemand, car aucun autre sponsor ne s'est manifesté. Le partenariat sera encore en vigueur l'hiver prochain, ajoute-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): décès du journaliste genevois Claude Torracinta, journaliste emblématique de la télévision en Suisse romande et un des pères fondateurs de l'émission Temps présent. Il avait 90 ans.

- Il y a 5 ans (2020): décès de l'écrivain autrichien Alfred Kolleritsch, fondateur de «manuskripte», l'une des plus importantes revues littéraires de langue allemande.

- Il y a 10 ans (2015): le Valaisan Sepp Blatter est réélu à la présidence de la FIFA, malgré de graves accusations de corruption à son encontre.

- Il y a 40 ans (1985): une bousculade éclate pendant la finale de la Coupe des champions entre le FC Liverpool et la Juventus de Turin au stade du Heysel de Bruxelles. Trente-neuf personnes sont tuées, dont 32 Italiens, et plus de 450 blessées. La panique éclate après que des hooligans de Liverpool ont fait irruption dans le secteur neutre où se trouvaient des supporters de la Juventus.

- Il y a 80 ans (1945): naissance de l'auteure-compostrice-interprète française Catherine Lara.

Le dicton du jour

«Le jour de Saint-Maximin s'embaume le jasmin».