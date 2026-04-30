Le G7: des sueurs froides, mais aussi des opportunités à saisir pour la Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Dans le cadre du G7, le président de la Confédération Guy Parmelin devrait être invité à un dîner inaugural à titre de courtoisie. Les modalités de sa présence sont en discussion avec l'Elysée. KEYSTONE

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Les points forts du jour

CITOYENNETÉ: Le Conseil national se prononce jeudi sur l'initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)», déposée par l'Action Quatre Quarts. Le texte demande que la naturalisation soit possible après cinq ans de séjour légal en Suisse, indépendamment de l'autorisation d'établissement. Actuellement, la loi exige au moins dix ans de domicile en Suisse dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande pour les titulaires d'un permis C. L'initiative a peu de chances de succès. Autant la gauche que l'UDC tenteront de faire passer un contre-projet direct. Le Conseil fédéral rejette l'initiative et tout contre-projet.

LOISIRS: A l'occasion de son 30e anniversaire, le village lacustre de Gletterens (FR), un site présentant une reconstitution de l'habitat palafittique du néolithique, dévoile jeudi une saison dite «exceptionnelle». Plusieurs nouveautés majeures seront présentées, dont un nouveau sentier didactique et une visite interactive qui fait revivre le quotidien de nos ancêtres.

DIPLOMATIE: Après une visite de trois jours aux Etats-Unis, les souverains britanniques Charles III et Camilla entament jeudi un second voyage de trois jours dans les îles des Bermudes. Cette visite revêt une importance toute particulière, puisqu'il y sera question de l'indépendance de l'archipel, aujourd'hui sous domination britannique.

HOCKEY SUR GLACE: Le titre de champion de Suisse se joue jeudi soir à partir de 20h00 à Davos (GR) lors du septième match de la finale entre le club local et Fribourg Gottéron. Les deux équipes ont remporté chacune trois parties dans la série. Les Grisons visent leur 32e titre, le premier depuis 2015, alors que les Dragons sont en quête d'un premier sacre.

CYCLISME: La 2e étape du Tour de Romandie cycliste, longue de 173,1 km entre Rue (FR) et Vucherens (VD), présente jeudi un profil très accidenté favorable aux baroudeurs. La seule ascension comptant pour le Grand Prix de la montagne est celle de Vulliens (VD). Les coureurs devront l'effectuer à trois reprises, la dernière fois à moins de 6 km de l'arrivée.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 28 avril, c'est aujourd'hui la journée internationale du jazz. Elle permet de sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz en tant que force de paix, d'unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples, ainsi qu'en tant qu'outil pédagogique. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

G7: Si la tenue du G7 à Evian, en France, du 15 au 17 juin provoque des sueurs froides à Genève en raison des manifestations de militants anti-mondialisation, le sommet est aussi une aubaine diplomatique pour la Suisse dans le contexte géopolitique actuel tendu, relate jeudi Le Temps. Le président de la Confédération Guy Parmelin devrait être invité à un dîner inaugural à titre de courtoisie. Les modalités de sa présence sont en discussion avec l'Elysée.

De plus, la venue de nombreuses délégations, qui devraient résider en Suisse contrairement aux chefs d'Etat tous hébergés en France, «offre un potentiel de contacts et d'échanges» et «constitue une opportunité», indique dans le journal le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), précisant qu'à ce stade, aucune rencontre bilatérale n'est prévue.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Le président de la Confédération Guy Parmelin a prévu une rencontre avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni afin d'apaiser les tensions suite à l'incendie tragique du bar «Le Constellation» de Crans-Montana (VS), rapportent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

L'entrevue doit avoir lieu lundi, en marge du sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, en Arménie. Une réunion avec le président italien Sergio Mattarella est également prévue mardi à Rome, en marge de la prestation de serment des nouveaux gardes suisses au Vatican.

BANQUES: La vice-présidente de l'Association suisse des employés de banque (ASEB), Natalia Ferrara, critique jeudi dans le journal Blick le débat concernant les pressions d'UBS dans le cadre du projet de loi visant à renforcer les fonds propres de la banque et les dons aux partis politiques.

Les discussions devraient porter sur les conséquences de règles plus strictes en matière de fonds propres pour les 120'000 employés de banque en Suisse, déclare Mme Ferrara, estimant que le Conseil fédéral n'a pas examiné l'impact d'une telle réglementation sur le marché du travail. Dans le pire des cas, jusqu'à 10'000 emplois sont menacés en Suisse dans le secteur financier, affirme-t-elle. Le Parlement et UBS devraient trouver un «compromis typiquement suisse en matière de réglementation», ajoute-t-elle.

SYNDICAT: L'économiste en chef de l'Union syndicale suisse (USS), Daniel Lampart, annonce jeudi dans le Blick son départ de la première organisation faîtière des syndicats suisses à la fin de l'année, après 20 ans de service. «Ce fut une période merveilleuse, durant laquelle nous avons accompli beaucoup de choses. Mais les problèmes restent importants», déclare-t-il, citant l'évolution insuffisante des salaires ou la dévalorisation de l'apprentissage professionnel.

Celui qui est aussi co-responsable du secrétariat de l'USS vise le poste de président de PK-Netz, une association syndicale visant à soutenir les représentants des salariés dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

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Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): décès de l'artiste vénézuélo-américaine Marisol. Son style allait de l'expressionnisme abstrait au pop art.

- Il y a 20 ans (2006): l'ancienne skieuse Corinne Rey-Bellet et son frère Alain sont abattus par le mari de l'ancienne championne aux Crosets (VS). Le meurtrier se suicide peu après. Le couple venait de se séparer.

- Il y a 70 ans (1956): naissance du réalisateur danois Lars von Trier ("Dogville», «Breaking the Waves», «Dancer in the Dark"). Il est considéré comme l'"enfant terrible» de l'industrie cinématographique.

- Il y a 80 ans (1946): naissance du roi Carl XVI Gustaf de Suède.

Le dicton du jour

«Saint-Eutrope mouillé, cerises estropiées».