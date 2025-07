Cette pollution invisible inquiétante s'invite chez vous

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

FÊTE NATIONALE: Plusieurs conseillers fédéraux donneront déjà des discours jeudi 31 juillet à l'occasion de la fête nationale, qui se tient officiellement le lendemain, le 1er Août. Elisabeth Baume-Schneider sera à Rorschach (SG), Guy Parmelin à Fully (VS) et Albert Rösti à Bonfol (JU) et Lucerne. Ils poursuivront leur tour de Suisse vendredi, rejoints par d'autres conseillers fédéraux.

NATATION: Roman Mityukov entre en scène jeudi sur sa distance fétiche, le 200 m dos, dans les championnats du monde en grand bassin de Singapour. Médaillé de bronze olympique l'an dernier et double médaillé mondial (argent en 2024, bronze en 2023) dans la spécialité, le Genevois de 25 ans devrait aisément pouvoir passer l'écueil des séries jeudi dès 4h31 heure suisse. Les 16 premiers disputeront les demi-finales, prévues jeudi également dès 14h26. Son objectif premier est de se hisser en finale (vendredi à 13h56) afin de pouvoir tenter d'accrocher une nouvelle médaille. Mais il ne se contentera certainement pas d'une place d'honneur.

FOOTBALL: Lausanne, en Conference League, et Lugano, en Europa League, disputeront le match retour de leur 2e tour qualificatif de Coupe d'Europe jeudi soir. Battue 2-1 une semaine plus tôt sur la pelouse du club nord-macédonien du Vardar Skopje, la formation vaudoise doit s'imposer avec deux buts d'écart pour s'assurer une place au 3e tour qualificatif. Le LS a parfaitement préparé ce match en battant Winterthour 3-2 en ouverture de la Super League. La tâche de Lugano, qui a dû se contenter d'un nul 0-0 à l'aller à «domicile» à Thoune, s'annonce plus ardue encore à Cluj en Roumanie. Et les Tessinois ne se sont pas rassurés en ouverture du championnat, s'inclinant chez eux face au promu Thoune (2-1).

Vu dans la presse

POLLUTION DE L'AIR: Une étude révèle que l’air intérieur contient jusqu’à 100 fois plus de microplastiques qu’estimé. Un adulte en inhalerait en moyenne 68'000 par jour, un enfant 47'000, peut-on lire dans Le Temps qui cite les résultats de l'étude publiée le 30 juillet dans la revue Plos One et menée par des chercheurs de l’université de Toulouse. Ces derniers ont mesuré jusqu’à 528 particules PM10/m3 dans les logements, quatre fois plus dans les voitures.

Ces plastiques proviennent des textiles, meubles, câbles, etc. Les scientifiques estiment même qu’on pourrait inhaler jusqu’à 50 millions de nanoparticules par jour. Les effets sur la santé sont encore méconnus, mais «on sait que les particules fines ont un pouvoir irritant dans les poumons et peuvent pénétrer dans le sang et nos organes», dit Jeroen Sonke, le principal auteur de l'étude. Aérer semble être la seule protection face à cette pollution invisible mais inquiétante.

QUALITE DE VIE: Selon une analyse de la Neue Zürcher Zeitung, le niveau de vie en Suisse a considérablement augmenté depuis 1975. Les salaires des Suisses ont progressé plus rapidement que les prix, ce qui signifie qu’il faut travailler moins longtemps aujourd’hui pour avoir le même pouvoir d’achat.

Pour un logement neuf, les personnes aux revenus moyens consacrent une part similaire de leur salaire qu’il y a 50 ans, mais bénéficient d’une meilleure qualité et d’une surface plus grande. Les libertés individuelles, notamment celles des femmes, ont également augmenté depuis les années 1970. L’espérance de vie a, elle aussi, pris l'ascenseur.

POLLUTION DE L'EAU: Plusieurs surfeurs ayant pratiqué leur sport sur la Reuss à Bremgarten (AG) ont souffert de troubles gastro-intestinaux. L’un d’eux a dû être hospitalisé, révèle 20 Minuten. En cause, une station d’épuration située en amont qui rejette, en cas de pluie, des eaux usées non traitées dans le fleuve, ce qui est légal dans de telles conditions. L’eau est alors contaminée par des bactéries, des virus et d’autres substances.

Une analyse indépendante menée par le média a révélé des dépassements des valeurs limites autorisées. Selon le titre zurichois, les autorités ne jugent pas nécessaire d’informer la population lorsque de tels rejets sont effectués dans le cadre légal.

SAUVETAGE: En 2025, la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) a pris en charge médicalement 440 personnes blessées lors de randonnées ou d’alpinisme, selon un décompte arrêté à la date du 24 juillet. Il s’agit d’un record sur les cinq dernières années, d’après les chiffres rapportés par les titres alémaniques de Tamedia.

Air Zermatt a elle aussi mené davantage de sauvetages cette année que les années précédentes. Le nombre d'accidents en haute montagne est particulièrement frappant: 64 personnes secourues, soit plus du double par rapport à la même période l’an passé. La Rega explique cette hausse par les conditions météorologiques et les comportements durant les loisirs.

LOGEMENT: Plusieurs appartements des immeubles dits «Sugus» à Zurich sont actuellement proposés à la location temporaire. L’un d’eux figure sur la plateforme Airbnb pour environ 8500 francs par mois, alors que son loyer initial était d’environ 1900 francs, révèle Republik. Le nombre exact de logements concernés reste incertain.

Un locataire affirme qu’entre 12 et 15 appartements auraient déjà été meublés pour être sous-loués. Fin juin, l’autorité de conciliation avait qualifié d’abusives les résiliations de bail concernant 105 logements dans ces immeubles qui n'en finissent pas de défrayer la chronique en Suisse alémanique. Environ 30 locataires auraient toutefois renoncé à engager une procédure contre la société bailleresse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès du réalisateur britannique Alan Parker ("Midnight Express», «Bugsy Malone», «Birdy», «Angel Heart», «Mississippi Burning», «Evita"). Il était né en 1944.

- Il y a 10 ans (2015): Décès du footballeur et entraîneur allemand Stephan Beckenbauer, fils de Franz Beckenbauer. Il a succombé à une tumeur au cerveau à l'âge de 46 ans. Il a connu ses plus grands succès en tant que découvreur de talents et entraîneur dans le secteur jeunesse du Bayern Munich.

- Il y a 60 ans (1965): Naissance de l'écrivaine britannique Joanne Rowling ("Harry Potter").

Le dicton du jour

Au jour de Saint-Ignace, moissonne quelque temps qu'il fasse.