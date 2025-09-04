F-35: le DDPS sur la défensive – «Nous n'avons jamais pu consulter les contrats»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

DÉFENSE: Le chef du Département fédéral de la défense, le conseiller fédéral Martin Pfister, doit communiquer jeudi des informations sur la suite de la procédure d'acquisition du système de drones israéliens de reconnaissance 15 (ADS 15). Leur achat a été avalisé par le Parlement en 2015, mais, depuis lors, les appareils de l'entreprise israélienne Elbit, qui auraient dû être opérationnels en 2019, accumulent retards et problèmes.

SALAIRES: L'Union syndicale suisse (USS) présente jeudi ses revendications salariales pour 2026. Elle souligne qu'une fois l'inflation déduite, les salaires de nombreux travailleurs sont à peine plus élevés qu'il y a dix ans alors que la majorité des entreprises se porte bien. La faîtière Travail.Suisse a déjà exigé une augmentation des salaires de 2% en moyenne pour l'année prochaine.

GESTION DES EAUX: Le conseiller fédéral Albert Rösti, en charge de l'environnement, et le ministre délégué français de l'Europe et des affaires étrangères, Laurent Saint-Martin, signent jeudi à Genève les accords relatifs à la coopération sur les eaux transfrontalières du fleuve Rhône et à la régulation des eaux du Léman. Ces accords visent à améliorer l'échange d'informations et la concertation entre la Suisse et la France face au changement climatique.

AGRICULTURE: Dans le cadre d'une table ronde, le conseiller fédéral Guy Parmelin doit signer jeudi avec les offices fédéraux, les cantons et des organisations de droit privé un plan d'action concernant les contrôles dans les exploitations agricoles. Celles-ci doivent voir leur charge administrative réduite grâce à des contrôles optimisés. Les mesures s'inscrivent dans un programme de simplification et d'allègement qui sera mis en oeuvre en trois étapes.

UKRAINE: La «coalition des volontaires», un ensemble de pays soutenant militairement l'Ukraine, se réunit jeudi à Paris pour discuter de garanties de sécurité pour Kiev face à l'envahisseur russe. Plusieurs dirigeants seront présents dans la capitale française pour l'occasion, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky. A l'issue de ce sommet, M. Zelensky, le président français Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens auront un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump.

Vu dans la presse

DÉFENSE: Le conseiller national Thomas Hurter (UDC/SH), membre de la commission de la politique de sécurité, fait part dans la Neue Zürcher Zeitung de jeudi des doutes qu'il avait quant au prix fixe annoncé pour l'achat par l'armée suisse des avions de combat F-35A, «mais nous n'avons pas pu le vérifier». «Il n'y avait pas de sous-commission pour l'acquisition» des 36 appareils américains, relate-t-il.

«Nous n'avons jamais pu consulter ni vérifier les contrats avec les États-Unis. Chaque fois que quelqu'un posait des questions, le [Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports] DDPS réagissait de manière presque agressive: 'C'est un prix fixe. Arrêtez de me poser des questions'», précise l'élu schaffhousois. Malgré un prix d'achat qui s'envole, il estime cependant qu'il n'y a aucune raison que la population soit à nouveau appelée à voter, car l'avion américain offre, selon lui, le meilleur rapport qualité-prix. Et «Le F-35 peut tout faire».

VITICULTURE: Deux des 68 vins valaisans analysés l'année dernière par le Service valaisan de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) «ont montré des valeurs isotopiques atypiques», c'est-à-dire qu'ils pourraient ne pas être issus de raisins locaux comme l'exigent les AOC Valais, rapporte jeudi Le Temps.

«Si ce n'est pas la preuve qu'une infraction a été commise, il y a tout de même des explications à chercher», indique dans le journal Linda Bapst, la cheffe du SCAV, ajoutant que des explications seront demandées à la cave concernée. «Ces fraudes potentielles sont le fait d'une bande d'escrocs qu'il est urgent de démanteler», lance Yvan Aymon, le président de l'interprofession de la vigne et du vin du Valais (IVV). Le canton a connu plusieurs affaires de vin coupé ces dernières années.

AI: La prochaine révision de l'assurance invalidité (AI) va se concentrer sur les jeunes, affirme jeudi le Blick. La ministre des affaires sociales Elisabeth Baume-Schneider envisage de réduire la rente pour les jeunes et étudie la possibilité d'introduire une «prestation d'intégration» en remplacement de la rente AI.

La situation financière de l'AI s'est dégradée en raison de la hausse massive du nombre de nouvelles rentes au cours des deux dernières années, avertit le journal. Une nouvelle rente sur deux est accordée pour cause de maladie psychique. Cette problématique concerne avant tout les jeunes adultes (66%). Rien qu'en 2023, 12'000 personnes âgées de 13 à 24 ans se sont inscrites à l'AI et 2800 nouvelles rentes ont été accordées.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): début de la crise migratoire en Europe. Des milliers de requérants d'asile venus d'Afghanistan, de Syrie et d'Irak sont autorisés à partir de Budapest pour l'Autriche après des jours d'attente.

- Il y a 60 ans (1965): décès d'Albert Schweitzer, explorateur, médecin, philosophe, théologien protestant, organiste, musicologue et pacifiste franco-allemand. Il est considéré comme l'un des penseurs les plus importants du XXe siècle. Le «docteur de la jungle» a également fondé un dispensaire à Lambaréné, au Gabon. Il était né en 1875.

Le dicton du jour

«Septembre nous produit le plus délectable des fruits».